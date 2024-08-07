Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осени
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине, следует из базы данных Верховной Рады
Соответствующие законопроекты, зарегистрированные в Верховной Раде под № 11433 и 11434, обозначены на сайте украинского парламента как подписанные Зеленским.
Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 9 ноября 2024 года.
С февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.