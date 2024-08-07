Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осени - 07.08.2024 Украина.ру
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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осени
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осени - 07.08.2024 Украина.ру
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осени
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине, следует из базы данных Верховной Рады
2024-08-07T13:15
2024-08-07T13:15
мобилизация
владимир зеленский
новости
украина
верховная рада
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Соответствующие законопроекты, зарегистрированные в Верховной Раде под № 11433 и 11434, обозначены на сайте украинского парламента как подписанные Зеленским. Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 9 ноября 2024 года.С февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.Подробнее о количестве и качестве украинской мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
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мобилизация, владимир зеленский, новости, украина, верховная рада
мобилизация, Владимир Зеленский, Новости, Украина, Верховная Рада

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до осени

13:15 07.08.2024
 
© Фото : пресс-служба Президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба Президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине, следует из базы данных Верховной Рады
Соответствующие законопроекты, зарегистрированные в Верховной Раде под № 11433 и 11434, обозначены на сайте украинского парламента как подписанные Зеленским.
Согласно тексту документов, военное положение и мобилизация на Украине продлеваются до 9 ноября 2024 года.
С февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось.
Подробнее о количестве и качестве украинской мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
 
мобилизацияВладимир ЗеленскийНовостиУкраинаВерховная Рада
 
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