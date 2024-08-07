https://ukraina.ru/20240807/1056734114.html

Обстановка в Курской области, массированная атака беспилотников. Главное на Украине на 13:00 7 августа

Обстановка в Курской области, массированная атака беспилотников. Главное на Украине на 13:00 7 августа - 07.08.2024 Украина.ру

Обстановка в Курской области, массированная атака беспилотников. Главное на Украине на 13:00 7 августа

Стали известны новые подробности идущих боёв в Курской области. Украинские военные нанесли удары по регионам России

2024-08-07T13:00

2024-08-07T13:00

2024-08-07T13:02

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курская область

россия

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александр коц

поддубный

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

сцкк

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Находящийся в Курской области военкор Евгений Поддубный в 10:51 в своём телеграм-канале рассказал, что происходит в регионе."Что понятно к этому часу: первоначальный замысел противника был сорван. Фактор внезапности командование ВСУ реализовать не смогло. Крупные силы не смогли в первые сутки наступления взять под контроль Суджу и выйти на Курчатовское направления. Теперь противник пытается взять под огневой контроль дорогу Суджа - Льгов и расширить плацдарм для переброски резервов, чтобы начать вторую волну атак", - отметил Поддубный.При этом, по его словам, украинские военные не ожидали такого сопротивления, как им оказали ВС РФ."Противник не ждал на этом участке такого моря огня. Уже сутки в подразделения ВСУ летит всё, что способно лететь и взрываться. Потери у ВСУ большие. По резервам наша Армия так же наносит поражение. В Сумской области под огнем все приграничье. Наши войска постоянно ведут разведку. Подходят резервы. Тактическая ситуация будет сильно зависеть от реального соотношения сил и средств. Бои в Курском приграничье продолжаются", - подытожил военкор.Его коллега Александр Коц указал на отличие нынешнего рейда от предыдущих рейдов украинских военных на российскую территорию."Главное отличие сегодняшних боев в Курской области от предыдущих "рейдов". Противник даже не пытается прикрыться ширмой фирм-прокладок РДК* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) и прочих легионов вырусей. В марте этого года по планам-то тоже была не тик-ток прогулка. Под 70 батальонов, три эшелона, включая резервы. На трофейном планшете сам видел, как Грайворон был поделен на сектора ответственности различных подразделений ВСУ. То есть они собирались захватывать наши города, а не просто потусить на границе и поселфиться в Козинке. Но тогда, как и в предыдущие вылазки, это делалось под ширмой вырусей. Киев всегда мог сказать, что это наши внутренние разборки, Украина тут ни при чём. Но она может выступить посредником в переговорах. Меняем Грайворон на Авдеевку, например. Но тогда дальше первых домов приграничных сел противник не прорвался", - напомнил Коц.Сейчас же ситуация другая, подчеркнул военкор."Сегодня ситуация иная - нет ни тик-токов, ни знамен манкуртов, зато есть вполне определенные бригады ВСУ, которые зашли на нашу территорию. Не ДРГ, не отряд террористов, а регулярные войска соседнего государства. И этого не скрывают. Это вряд ли можно назвать "рейдом" или терактом. Если без дипломатической эквилибристики, то это войсковая операция, которую Киев развернул на территории Российской Федерации. Не полномасштабное вторжение по всей границе (хотя ещё не вечер), но и не рядовые приграничные пострелушки", - указал Коц.Он также оценил силы, задействованные в операции."Силы Украина задействовала более масштабные, нежели в марте. Но несмотря на это, всё-таки, на первом этапе вторжения желаемых результатов не добилась. С наскока райцентр взять не удалось. В ход сразу пошли резервы. Ситуация от этого легче не становится", - подчеркнул Коц.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о работе оперативного штаба и об эвакуации из обстреливаемых территорий мирных жителей."Региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Обстановка в области контролируемая. Организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья, подготовили пункты временного размещения и обеспечили их всем необходимым, работают психологи. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь. Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям. Благодарю всех за помощь Курской области!" - написал он в своём телеграм-канале.В регионе идут тяжёлые бои.Обстрелы и налётыУтром 7 августа министерство обороны России сообщило об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БпЛА самолётного типа над Белгородской областью, четыре над Курской областью, два в Воронежской области и два над Ростовской областью", - указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны.В ряде телеграм-каналов появилось фото высотного дома в Воронеже, в который врезался украинский беспилотник."По уточнённой информации, в результате падения обломков БпЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки. На данный момент известно о 22 повреждённых квартирах, 5 нежилых помещениях и 38 автомобилях в Центральном и Левобережном районах. Поквартирный обход для оценки ущерба будет проведен после завершения мероприятий оперативных служб", - рассказал позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев.Кроме того, в 05:24 губернатор Липецкой области Игорь Артамонов у себя в телеграм-канале сообщил о режиме воздушной опасности, который вводится в области."Внимание! Угроза атаки БпЛА на территории города Липецка и Липецкого МО! По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза атаки БпЛА". При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов: не подходите к обломкам и не трогайте их; сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112", - написал он спустя четверть часа в своём телеграм-канале.В 09:15 в регионе объявили отбой воздушной опасности.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 16 ударов по территории этого региона России.На донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на горловском направлении — 7 обстрелов, выпустив в общей сложности 40 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ был повреждён один гражданский автомобиль.Позднее Представительство ДНР в СЦКК уточнило данные по жертвам среди гражданского населения за 6 августа."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 6 августа поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Александровка - в результате сброса ВОП с БпЛА погибли женщина 1962 года рождения и мужчина 1967 года рождения. Таким образом общее количество пострадавших за 6 августа составляет 5 гражданских лиц (2 погибли; 3 ранены)", - отмечалось в публикации.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 2 сброса ВОП с БпЛА и 19 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки один сброс ВОП с БпЛА и 14 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 21 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 6; Алёшки — 5; Новая Маячка — 3; Ольгино — 2; Новая Каховка — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 11 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка, Алёшки.Как сообщили в администрации Великолепетихского округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли 13 ударов по территории округа."Вражеским обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Великая Лепетиха и Князе-Григоровка. Пострадавших среди мирного населения нет", — сообщили в администрации округа.Утром 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Майский и Октябрьский, села Журавлёвка, Варваровка, Черемошное и Щетиновка подверглись 8 обстрелам с помощью 174 боеприпасов и 6 атакам БпЛА, 5 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены два частных дома и легковой автомобиль", - указывалось в публикации.В Борисовском районе по посёлку Борисовка выпущено 3 беспилотника. Без последствий.В Валуйском городском округе по селу Новопетровка и хутору Павловка было выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Плотвянка подверглись атакам 4 беспилотников. Повреждён один легковой автомобиль.В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский и сёла Дроновка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино подверглись 5 обстрелам с помощью 57 боеприпасов и атакованы 6 дронами. Повреждены 12 частных домов, 6 надворных построек, 2 легковых автомобиля и 2 социальных объекта. В результате атаки дрона погиб один мирный житель. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков."В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 68 боеприпасов в ходе 14 обстрелов и два беспилотника. Повреждены два частных дома, надворная постройка, 4 социальных объекта, административное здание, склад, линия электропередачи и забор на территории предприятия. Ранен один мирный житель. Женщину с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в районную больницу. Для дальнейшего лечения она была переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. По оценке медиков, у пострадавшей состояние средней степени тяжести", - отмечалось в сводке.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит один БпЛА самолётного типа. Повреждений нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Безлюдовка и Новая Таволжанка, а также хуторам Балки и Марьино выпущено 49 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и 3 БПЛА. Повреждены 5 частных домов, 5 легковых автомобилей, кровля складского помещения и линия электропередачи. Электричество восстановлено в сёлах Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково и Ржевка. Частично без света остаются город Шебекино, а также сёла Чураево и Крапивное. Аварийные службы продолжают работы. Ранены 3 мирных жителя, в том числе 4-летний ребенок, который госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Состояние ребёнка врачи оценивают как стабильное, в переводе в федеральную клинику не нуждается. Его бабушке, которая также пострадала в результате обстрела Новой Таволжанки, оказана помощь на месте, она отказалась от госпитализации. Третий пострадавший поступил в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.Также за предыдущие сутки, судя по сообщениям врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в регионе от украинских атак погибли 3 мирных жителя и 18 получили ранения.Но уже утром 7 августа помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что при обстрелах Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей, сообщил."Госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых — в тяжёлом состоянии", — сказал он.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в Курской области — в статье Сергея Зуева "Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров".

https://ukraina.ru/20240807/1056723627.html

https://ukraina.ru/20240806/1056717873.html

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https://ukraina.ru/20240806/1056694972.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, россия, украина, александр коц, поддубный, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сцкк, минобороны