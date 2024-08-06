https://ukraina.ru/20240806/1056707212.html

Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров

Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров - 06.08.2024 Украина.ру

Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров

Ранним утром во вторник, 6 августа, в телеграм-каналах военкоров и журналистов начали появляться сообщения о том, что ВСУ пытаются прорвать российскую госграницу в Курской области

2024-08-06T14:23

2024-08-06T14:23

2024-08-06T15:57

эксклюзив

курская область

россия

украина

алексей смирнов (губернатор)

сергей шойгу

вооруженные силы украины

фсб

геннадий алехин

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Ясность внесло официальное сообщение исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова."Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы", – написал он.Смирнов также предупредил, что в ближайшее время в сети может появляться большое количество разной и противоречивой информации, не соответствующей действительности, и призвал жителей Курской области доверять лишь официальным источникам и не вестись на провокации.Позже атаку подтвердили и в ЦОС ФСБ:В телеграм-каналах появились также фотографии украинской техники, приблизившейся к границе: на танках оказались нарисованы белой краской треугольники.Некоторые источники утверждают, что бои на границе продолжаются. Телеграм-канал "Два майора" публикует кадры работы РСЗО со стороны ВС РФ и пишет, что ВСУ пытается прорваться в направлении сел Куриловка и Гончаровка.По данным телеграм-канала Mash, убитыми и ранеными ВСУ с утра потеряли при попытке прорыва около 70 человек. 20 из них погибли, как утверждают авторы канала."По данным Mash, бой до сих пор идёт — сборную солянку из боевиков запрещённой РДК*, 22-й ОМБ ВСУ и бойцов теробороны отбросили за границу РФ и прямо сейчас добивают с помощью артиллерии и авиации. Противник разбился на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области", — сказано в сообщении.На Украине приграничные бои не комментировали. Издание "РБК-Украина" обратилось за комментариями к своим источникам в командовании ВСУ, но ответа не получило.Кроме того, губернатор Смирнов утром сообщал о налете беспилотников на приграничный город Суджа – именно в Суджанском районе ВСУ попытались прорвать границу. По информации главы региона, в Судже были ранены пять человек, среди которых трое детей. В Минобороны сообщили о том, что были сбиты 13 дронов.Помимо происходящего в Курской области, утром 6 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе."По предварительной информации, в провокации было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Также враг задействовал ударные и разведывательные БПЛА. Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили", — написал он в своем телеграм-канале.Война расползается по приграничной территорииТрактовать атаку ВСУ на по приграничью можно одним единственным образом, считает военный эксперт Владислав Шурыгин."Идет война. Противник, не имея никаких успехов на фронте, пытается бить везде, где только может. Ему нужно создавать для себя повестку, соответственно, он пытается наносить удары через границу, бьют по мирному населению, бьют по мирным поселкам, по мирным городам. Война расползается по приграничной территории: это нормально в том смысле, что мы два с половиной года в войне, и противник пытается растаскивать войну как можно дальше в надежде, что Россия сломается и начнет искать выхода из войны. Безусловно, Украине придется так или иначе идти в наступление, потому что ее гонят туда", — сказал он, комментируя ситуацию для издания Украина.ру.Никакого стратегического смысла в этой атаке нет, уверен Шурыгин.Актуальную ситуацию с переговорами между Москвой и Киевом во вторник комментировал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Азербайджане.Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в переговоры по Украине в надежде на утрату ВС РФ инициативы, то глубоко заблуждается, заявил он.Шойгу также напомнил, что Киев никак не отреагировал на условия по урегулированию конфликта, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в июне 2024 года."С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет. Бессмысленно говорить о таком формате как Женевская конференция по Украине, "формула [Владимира] Зеленского" и прочих. Потому что переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно", — заключил секретарь Совбеза.Неудачи на фронте и медийные атакиО провалах украинской армии на фронте в эти дни пишут многие западные СМИ. В том числе американская газета The New York Times 6 августа публикует материал о катастрофе 32-й механизированной бригады в Торецке (Дзержинске). Апокалиптические фотографии, сопровождающие статью, иллюстрируют не менее тревожные формулировки:"Пока украинские солдаты бежали по руинам разрушенного города под пристальным вниманием российских беспилотников, скелеты разрушенных зданий отбрасывали жуткие тени в свете полной луны";"Самая главная задача для украинцев — выжить", — сказал 28-летний майор Артём Осадчий, командир подразделения дронов, входящего в состав бригады";"Потеря украинскими войсками долго удерживаемых оборонительных позиций за пределами Торецка и в Нью-Йорке, небольшом городе в нескольких милях к югу, подчеркнула растущее напряжение, которое испытывают украинские войска из-за непрекращающихся российских атак и разрушительных воздушных бомбардировок."Авторы материала отмечают, что ситуация в этом районе для ВСУ очень тяжелая, а "россияне имеют заметные успехи".Полгода назад, в марте, ВСУ предпринимали попытки прорыва границы с Белгородской и Курской областями. Ситуация обострилась 12 марта – в первый день досрочного голосования по выборам президента России."Основная цель масштабной провокации с украинской стороны напрямую связана с выборами президента РФ. Поэтому в медийном пространстве Украины и некоторых западных СМИ усиленно муссировалась тема РДК (Русского добровольческого корпуса)*, легиона "Свободная Россия"*, некоего "Сибирского батальона", состоящих из граждан России, а также из "бывших военнопленных"", – писал в материале для издания Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алёхин."Надо признать, в рядах диверсантов действительно находились граждане России, по тем или иным причинам оказавшиеся в рядах противника (в количественном составе ─ сущий мизер). В основном эти группировки предназначались для громогласных заявлений о захвате любого села или хутора в приграничной зоне", – отмечал он.Подробнее о жизни приграничных регионов РФ – в материале Геннадия Алёхина На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами на сайте Украина.ру.* - Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240806/1056697483.html

https://ukraina.ru/20240313/1053855486.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), сергей шойгу, вооруженные силы украины, фсб, геннадий алехин