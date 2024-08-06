Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров - 06.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240806/1056707212.html
Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров
Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров - 06.08.2024 Украина.ру
Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров
Ранним утром во вторник, 6 августа, в телеграм-каналах военкоров и журналистов начали появляться сообщения о том, что ВСУ пытаются прорвать российскую госграницу в Курской области
2024-08-06T14:23
2024-08-06T15:57
эксклюзив
курская область
россия
украина
алексей смирнов (губернатор)
сергей шойгу
вооруженные силы украины
фсб
геннадий алехин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056709977_0:144:1101:763_1920x0_80_0_0_4d33d3a76fa357d5dfe05ba0af1d85b3.jpg
Ясность внесло официальное сообщение исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова."Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы", – написал он.Смирнов также предупредил, что в ближайшее время в сети может появляться большое количество разной и противоречивой информации, не соответствующей действительности, и призвал жителей Курской области доверять лишь официальным источникам и не вестись на провокации.Позже атаку подтвердили и в ЦОС ФСБ:В телеграм-каналах появились также фотографии украинской техники, приблизившейся к границе: на танках оказались нарисованы белой краской треугольники.Некоторые источники утверждают, что бои на границе продолжаются. Телеграм-канал "Два майора" публикует кадры работы РСЗО со стороны ВС РФ и пишет, что ВСУ пытается прорваться в направлении сел Куриловка и Гончаровка.По данным телеграм-канала Mash, убитыми и ранеными ВСУ с утра потеряли при попытке прорыва около 70 человек. 20 из них погибли, как утверждают авторы канала."По данным Mash, бой до сих пор идёт — сборную солянку из боевиков запрещённой РДК*, 22-й ОМБ ВСУ и бойцов теробороны отбросили за границу РФ и прямо сейчас добивают с помощью артиллерии и авиации. Противник разбился на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области", — сказано в сообщении.На Украине приграничные бои не комментировали. Издание "РБК-Украина" обратилось за комментариями к своим источникам в командовании ВСУ, но ответа не получило.Кроме того, губернатор Смирнов утром сообщал о налете беспилотников на приграничный город Суджа – именно в Суджанском районе ВСУ попытались прорвать границу. По информации главы региона, в Судже были ранены пять человек, среди которых трое детей. В Минобороны сообщили о том, что были сбиты 13 дронов.Помимо происходящего в Курской области, утром 6 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе."По предварительной информации, в провокации было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Также враг задействовал ударные и разведывательные БПЛА. Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова. При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили", — написал он в своем телеграм-канале.Война расползается по приграничной территорииТрактовать атаку ВСУ на по приграничью можно одним единственным образом, считает военный эксперт Владислав Шурыгин."Идет война. Противник, не имея никаких успехов на фронте, пытается бить везде, где только может. Ему нужно создавать для себя повестку, соответственно, он пытается наносить удары через границу, бьют по мирному населению, бьют по мирным поселкам, по мирным городам. Война расползается по приграничной территории: это нормально в том смысле, что мы два с половиной года в войне, и противник пытается растаскивать войну как можно дальше в надежде, что Россия сломается и начнет искать выхода из войны. Безусловно, Украине придется так или иначе идти в наступление, потому что ее гонят туда", — сказал он, комментируя ситуацию для издания Украина.ру.Никакого стратегического смысла в этой атаке нет, уверен Шурыгин.Актуальную ситуацию с переговорами между Москвой и Киевом во вторник комментировал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Азербайджане.Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в переговоры по Украине в надежде на утрату ВС РФ инициативы, то глубоко заблуждается, заявил он.Шойгу также напомнил, что Киев никак не отреагировал на условия по урегулированию конфликта, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в июне 2024 года."С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет. Бессмысленно говорить о таком формате как Женевская конференция по Украине, "формула [Владимира] Зеленского" и прочих. Потому что переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно", — заключил секретарь Совбеза.Неудачи на фронте и медийные атакиО провалах украинской армии на фронте в эти дни пишут многие западные СМИ. В том числе американская газета The New York Times 6 августа публикует материал о катастрофе 32-й механизированной бригады в Торецке (Дзержинске). Апокалиптические фотографии, сопровождающие статью, иллюстрируют не менее тревожные формулировки:"Пока украинские солдаты бежали по руинам разрушенного города под пристальным вниманием российских беспилотников, скелеты разрушенных зданий отбрасывали жуткие тени в свете полной луны";"Самая главная задача для украинцев — выжить", — сказал 28-летний майор Артём Осадчий, командир подразделения дронов, входящего в состав бригады";"Потеря украинскими войсками долго удерживаемых оборонительных позиций за пределами Торецка и в Нью-Йорке, небольшом городе в нескольких милях к югу, подчеркнула растущее напряжение, которое испытывают украинские войска из-за непрекращающихся российских атак и разрушительных воздушных бомбардировок."Авторы материала отмечают, что ситуация в этом районе для ВСУ очень тяжелая, а "россияне имеют заметные успехи".Полгода назад, в марте, ВСУ предпринимали попытки прорыва границы с Белгородской и Курской областями. Ситуация обострилась 12 марта – в первый день досрочного голосования по выборам президента России."Основная цель масштабной провокации с украинской стороны напрямую связана с выборами президента РФ. Поэтому в медийном пространстве Украины и некоторых западных СМИ усиленно муссировалась тема РДК (Русского добровольческого корпуса)*, легиона "Свободная Россия"*, некоего "Сибирского батальона", состоящих из граждан России, а также из "бывших военнопленных"", – писал в материале для издания Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алёхин."Надо признать, в рядах диверсантов действительно находились граждане России, по тем или иным причинам оказавшиеся в рядах противника (в количественном составе ─ сущий мизер). В основном эти группировки предназначались для громогласных заявлений о захвате любого села или хутора в приграничной зоне", – отмечал он.Подробнее о жизни приграничных регионов РФ – в материале Геннадия Алёхина На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами на сайте Украина.ру.* - Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240806/1056697483.html
https://ukraina.ru/20240313/1053855486.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056709977_0:0:1101:827_1920x0_80_0_0_b0500515b4b78e6997c4bdb08e3a7626.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), сергей шойгу, вооруженные силы украины, фсб, геннадий алехин
Эксклюзив, Курская область, Россия, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ФСБ, Геннадий Алехин

Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров

14:23 06.08.2024 (обновлено: 15:57 06.08.2024)
 
© скриншот видео Два майора / Telegram
© скриншот видео Два майора / Telegram
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
Ранним утром во вторник, 6 августа, в телеграм-каналах военкоров и журналистов начали появляться сообщения о том, что ВСУ пытаются прорвать российскую госграницу в Курской области
Ясность внесло официальное сообщение исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова.
"Сегодня из Суджанского и Кореневского районов поступает информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы", – написал он.
Смирнов также предупредил, что в ближайшее время в сети может появляться большое количество разной и противоречивой информации, не соответствующей действительности, и призвал жителей Курской области доверять лишь официальным источникам и не вестись на провокации.
Позже атаку подтвердили и в ЦОС ФСБ:
"Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС России приняты меры по отражению вооруженной агрессии", – сказано в сообщении.
В телеграм-каналах появились также фотографии украинской техники, приблизившейся к границе: на танках оказались нарисованы белой краской треугольники.
Некоторые источники утверждают, что бои на границе продолжаются. Телеграм-канал "Два майора" публикует кадры работы РСЗО со стороны ВС РФ и пишет, что ВСУ пытается прорваться в направлении сел Куриловка и Гончаровка.
По данным телеграм-канала Mash, убитыми и ранеными ВСУ с утра потеряли при попытке прорыва около 70 человек. 20 из них погибли, как утверждают авторы канала.
"По данным Mash, бой до сих пор идёт — сборную солянку из боевиков запрещённой РДК*, 22-й ОМБ ВСУ и бойцов теробороны отбросили за границу РФ и прямо сейчас добивают с помощью артиллерии и авиации. Противник разбился на малые группы и рассредоточился в посадках Шосткинского района Сумской области", — сказано в сообщении.
На Украине приграничные бои не комментировали. Издание "РБК-Украина" обратилось за комментариями к своим источникам в командовании ВСУ, но ответа не получило.
Кроме того, губернатор Смирнов утром сообщал о налете беспилотников на приграничный город Суджа – именно в Суджанском районе ВСУ попытались прорвать границу. По информации главы региона, в Судже были ранены пять человек, среди которых трое детей. В Минобороны сообщили о том, что были сбиты 13 дронов.
Помимо происходящего в Курской области, утром 6 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке украинских диверсантов высадиться с моря на Тендровской косе.
"По предварительной информации, в провокации было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Также враг задействовал ударные и разведывательные БПЛА. Наши военные отслеживали действия противника с момента выхода плавсредств из Очакова.
При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили", — написал он в своем телеграм-канале.
10:08
Курская область подверглась атакам ВСУ, есть жертвы В результате ночного обстрела Курской области ранения получили трое детей и двое взрослых. Об этом утром 6 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Война расползается по приграничной территории
Трактовать атаку ВСУ на по приграничью можно одним единственным образом, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
"Идет война. Противник, не имея никаких успехов на фронте, пытается бить везде, где только может. Ему нужно создавать для себя повестку, соответственно, он пытается наносить удары через границу, бьют по мирному населению, бьют по мирным поселкам, по мирным городам.
Война расползается по приграничной территории: это нормально в том смысле, что мы два с половиной года в войне, и противник пытается растаскивать войну как можно дальше в надежде, что Россия сломается и начнет искать выхода из войны. Безусловно, Украине придется так или иначе идти в наступление, потому что ее гонят туда", — сказал он, комментируя ситуацию для издания Украина.ру.
Никакого стратегического смысла в этой атаке нет, уверен Шурыгин.
"Но в тактическом она будет пытаться ее как можно сильнее затянуть, как можно лучше подготовить свои позиции для переговоров, чтобы пытаться вести переговоры с точки зрения силы", — отметил эксперт.
Актуальную ситуацию с переговорами между Москвой и Киевом во вторник комментировал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, находящийся с визитом в Азербайджане.
Если Запад думает, что сможет затянуть Россию в переговоры по Украине в надежде на утрату ВС РФ инициативы, то глубоко заблуждается, заявил он.
Шойгу также напомнил, что Киев никак не отреагировал на условия по урегулированию конфликта, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в июне 2024 года.
"С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет. Бессмысленно говорить о таком формате как Женевская конференция по Украине, "формула [Владимира] Зеленского" и прочих. Потому что переговоры без главного переговорщика - это выглядит не очень понятно", — заключил секретарь Совбеза.
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
13 марта, 11:41
Путин назвал условия для переговоров по УкраинеРоссия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости
Неудачи на фронте и медийные атаки
О провалах украинской армии на фронте в эти дни пишут многие западные СМИ. В том числе американская газета The New York Times 6 августа публикует материал о катастрофе 32-й механизированной бригады в Торецке (Дзержинске). Апокалиптические фотографии, сопровождающие статью, иллюстрируют не менее тревожные формулировки:
"Пока украинские солдаты бежали по руинам разрушенного города под пристальным вниманием российских беспилотников, скелеты разрушенных зданий отбрасывали жуткие тени в свете полной луны";
"Самая главная задача для украинцев — выжить", — сказал 28-летний майор Артём Осадчий, командир подразделения дронов, входящего в состав бригады";
"Потеря украинскими войсками долго удерживаемых оборонительных позиций за пределами Торецка и в Нью-Йорке, небольшом городе в нескольких милях к югу, подчеркнула растущее напряжение, которое испытывают украинские войска из-за непрекращающихся российских атак и разрушительных воздушных бомбардировок."
Авторы материала отмечают, что ситуация в этом районе для ВСУ очень тяжелая, а "россияне имеют заметные успехи".
Полгода назад, в марте, ВСУ предпринимали попытки прорыва границы с Белгородской и Курской областями. Ситуация обострилась 12 марта – в первый день досрочного голосования по выборам президента России.
"Основная цель масштабной провокации с украинской стороны напрямую связана с выборами президента РФ. Поэтому в медийном пространстве Украины и некоторых западных СМИ усиленно муссировалась тема РДК (Русского добровольческого корпуса)*, легиона "Свободная Россия"*, некоего "Сибирского батальона", состоящих из граждан России, а также из "бывших военнопленных"", – писал в материале для издания Украина.ру военный обозреватель Геннадий Алёхин.
"Надо признать, в рядах диверсантов действительно находились граждане России, по тем или иным причинам оказавшиеся в рядах противника (в количественном составе ─ сущий мизер). В основном эти группировки предназначались для громогласных заявлений о захвате любого села или хутора в приграничной зоне", – отмечал он.
Подробнее о жизни приграничных регионов РФ – в материале Геннадия Алёхина На линии огня. Как живет Белгород под регулярными ракетными обстрелами на сайте Украина.ру.
* - Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивКурская областьРоссияУкраинаАлексей Смирнов (губернатор)Сергей ШойгуВооруженные силы УкраиныФСБГеннадий Алехин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
16:01Держитесь, падаем. Что происходит на западных биржах
15:41Леонид Савин: кто он
15:40Леонид Савин: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны
15:36Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче
14:46Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева
14:29Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области
14:26Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам
14:23Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров
14:11Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
13:45Рванет или нет? Мир наблюдает за Ближним Востоком
13:41Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом
13:39Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
13:26Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР
13:00Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа
12:53Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест
12:50Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать
12:39В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области
12:37Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО
12:37Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта
Лента новостейМолния