https://ukraina.ru/20240807/1056724388.html

Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ

Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру

Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ

С вечера 6 августа по утра 7 августа ВСУ шесть раз обстреляли мирные кварталы ДНР. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин

2024-08-07T10:48

2024-08-07T10:48

2024-08-07T10:48

донецк

алексей кулемзин

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

военные преступления

всу

новости

днр

терроризм

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/19/1054087279_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6c675e7331b134bcb66aade7b974ab42.jpg

"Украинские нацисты ведут обстрел Петровского района", - сообщил донецкий градоначальник утром 7 августа.По его информации, внаправлении Петровского района противником было выпущено 19 снарядов НАТОвского калибра 155 мм.Он также проинформировал о человеческих жертвах. После вчерашнего сброса боеприпаса с БПЛА в поселке Александровка погибли женщина 1962 г.р. и мужчина 1967 г.р."По дополнительным данным, в результате вчерашнего вечернего сброса боеприпаса с беспилотника в пгт Александровка тяжёлое ранение получила женщина 1970 г.р. Госпитализирована в одну из больниц Донецка", - проинформировал в следующем сообщении Кулемзин.Подробнее о событиях читайте в обзоре Украина.ру Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа

донецк

донецкая народная республика

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецк, алексей кулемзин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, военные преступления, всу, новости, днр, терроризм, бпла, беспилотники