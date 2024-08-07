Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
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Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ
Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ
С вечера 6 августа по утра 7 августа ВСУ шесть раз обстреляли мирные кварталы ДНР. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
2024-08-07T10:48
2024-08-07T10:48
донецк
алексей кулемзин
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
военные преступления
всу
новости
днр
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"Украинские нацисты ведут обстрел Петровского района", - сообщил донецкий градоначальник утром 7 августа.По его информации, внаправлении Петровского района противником было выпущено 19 снарядов НАТОвского калибра 155 мм.Он также проинформировал о человеческих жертвах. После вчерашнего сброса боеприпаса с БПЛА в поселке Александровка погибли женщина 1962 г.р. и мужчина 1967 г.р."По дополнительным данным, в результате вчерашнего вечернего сброса боеприпаса с беспилотника в пгт Александровка тяжёлое ранение получила женщина 1970 г.р. Госпитализирована в одну из больниц Донецка", - проинформировал в следующем сообщении Кулемзин.Подробнее о событиях читайте в обзоре Украина.ру Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа
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донецк, алексей кулемзин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, военные преступления, всу, новости, днр, терроризм, бпла, беспилотники
Донецк, Алексей Кулемзин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, ВСУ, Новости, ДНР, терроризм, БПЛА, беспилотники

Мэр Донецка сообщил о человеческих жертвах в результате обстрелов ВСУ

10:48 07.08.2024
 
© Игорь ГомольскийДонецк скорбит по жертвам теракта в Москве
Донецк скорбит по жертвам теракта в Москве
© Игорь Гомольский
Читать в
С вечера 6 августа по утра 7 августа ВСУ шесть раз обстреляли мирные кварталы ДНР. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин
"Украинские нацисты ведут обстрел Петровского района", - сообщил донецкий градоначальник утром 7 августа.
По его информации, внаправлении Петровского района противником было выпущено 19 снарядов НАТОвского калибра 155 мм.
Он также проинформировал о человеческих жертвах. После вчерашнего сброса боеприпаса с БПЛА в поселке Александровка погибли женщина 1962 г.р. и мужчина 1967 г.р.
"По дополнительным данным, в результате вчерашнего вечернего сброса боеприпаса с беспилотника в пгт Александровка тяжёлое ранение получила женщина 1970 г.р. Госпитализирована в одну из больниц Донецка", - проинформировал в следующем сообщении Кулемзин.
Подробнее о событиях читайте в обзоре Украина.ру Бои в Курской области и атака на АЭС. Главное на Украине на утро 7 августа
 
ДонецкАлексей КулемзинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоенные преступленияВСУНовостиДНРтерроризмБПЛАбеспилотники
 
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