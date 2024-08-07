"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". Это "кровавое болото", которое засосет в себя еще десятки тысяч украинских военных. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Это "кровавое болото", которое засосет еще десятки тысяч украинских военных. ВСУ уже ощутили это на своей шкуре, поэтому предпочитают бежать без оглядки. Они сами уходят под "аргументами" российских ФАБов, добавил он.
"Долго [ВСУ] не продержатся, даже при большом количестве фактически безоружных, необеспеченных и совсем уже не мотивированных защитников. Хотя, стоит признать, ВСУ еще обладает достаточно боеспособными бригадами, которые пока не задействованы на линии фронта", - уточнил Алёхин.
Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". ВСУ отправляют войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое, расположенное на берегу Травянского водохранилища, отметил полковник запаса.
По команде из Киева ВСУ стягивают в Харьковскую область крупные резервы с других направлений. Ситуация для ВСУ складывается критической: пытаясь заткнуть одну "дыру", они оголили другие участки и создали предпосылки для "котлов" на Донецком направлении, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.ру
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