"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
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"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ
"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру
"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ
Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". Это "кровавое болото", которое засосет в себя еще десятки тысяч украинских военных. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-08-07T05:00
2024-08-07T05:00
новости
харьковская область
киев
харьков
геннадий алехин
всу
потери
потери всу
резервы
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Брать город-миллионник Харьков не имеет никакого смысла. Да и превращать его в пыль" как Артемовск и Авдеевку, российская армия не будет, ВСУ сами из нор повылезают. А вот в самой Харьковской области им мало не покажется, рассказал эксперт.Это "кровавое болото", которое засосет еще десятки тысяч украинских военных. ВСУ уже ощутили это на своей шкуре, поэтому предпочитают бежать без оглядки. Они сами уходят под "аргументами" российских ФАБов, добавил он.Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". ВСУ отправляют войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое, расположенное на берегу Травянского водохранилища, отметил полковник запаса.По команде из Киева ВСУ стягивают в Харьковскую область крупные резервы с других направлений. Ситуация для ВСУ складывается критической: пытаясь заткнуть одну "дыру", они оголили другие участки и создали предпосылки для "котлов" на Донецком направлении, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на Харьковском и Донецком направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру
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новости, харьковская область, киев, харьков, геннадий алехин, всу, потери, потери всу, резервы, купянск, волчанск, сво
Новости, Харьковская область, Киев, Харьков, Геннадий Алехин, ВСУ, потери, потери ВСУ, резервы, Купянск, Волчанск, СВО

"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ

05:00 07.08.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". Это "кровавое болото", которое засосет в себя еще десятки тысяч украинских военных. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Брать город-миллионник Харьков не имеет никакого смысла. Да и превращать его в пыль" как Артемовск и Авдеевку, российская армия не будет, ВСУ сами из нор повылезают. А вот в самой Харьковской области им мало не покажется, рассказал эксперт.
Это "кровавое болото", которое засосет еще десятки тысяч украинских военных. ВСУ уже ощутили это на своей шкуре, поэтому предпочитают бежать без оглядки. Они сами уходят под "аргументами" российских ФАБов, добавил он.

"Долго [ВСУ] не продержатся, даже при большом количестве фактически безоружных, необеспеченных и совсем уже не мотивированных защитников. Хотя, стоит признать, ВСУ еще обладает достаточно боеспособными бригадами, которые пока не задействованы на линии фронта", - уточнил Алёхин.

Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". ВСУ отправляют войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое, расположенное на берегу Травянского водохранилища, отметил полковник запаса.
По команде из Киева ВСУ стягивают в Харьковскую область крупные резервы с других направлений. Ситуация для ВСУ складывается критической: пытаясь заткнуть одну "дыру", они оголили другие участки и создали предпосылки для "котлов" на Донецком направлении, подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации на Харьковском и Донецком направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
5 августа, 17:48
Андрей Грозин: Если к Тель-Авиву подойдут арабские танки, Израиль нажмет ядерную кнопку не задумываясьСегодня Израиль кажется более расслабленным и более готовым к употреблению плотоядными соседями, чем лет десять назад. Но, тем не менее, это все-таки государство, которое состоялось. И за ним стоят американцы. Неважно, будут ли это дедушки умирающие или дедушки энергичные. Они будут поддерживать Израиль до конца.
 
НовостиХарьковская областьКиевХарьковГеннадий АлехинВСУпотерипотери ВСУрезервыКупянскВолчанскСВО
 
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