https://ukraina.ru/20240807/1056692947.html

"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ

"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ - 07.08.2024 Украина.ру

"Долго не продержатся": Алехин раскрыл, как "кровавое болото" под Харьковом затягивает тысячи солдат ВСУ

Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". Это "кровавое болото", которое засосет в себя еще десятки тысяч украинских военных. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-08-07T05:00

2024-08-07T05:00

2024-08-07T05:00

новости

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харьков

геннадий алехин

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потери

потери всу

резервы

купянск

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Брать город-миллионник Харьков не имеет никакого смысла. Да и превращать его в пыль" как Артемовск и Авдеевку, российская армия не будет, ВСУ сами из нор повылезают. А вот в самой Харьковской области им мало не покажется, рассказал эксперт.Это "кровавое болото", которое засосет еще десятки тысяч украинских военных. ВСУ уже ощутили это на своей шкуре, поэтому предпочитают бежать без оглядки. Они сами уходят под "аргументами" российских ФАБов, добавил он.Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве "нервную икоту и состояние беспомощности". ВСУ отправляют войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое, расположенное на берегу Травянского водохранилища, отметил полковник запаса.По команде из Киева ВСУ стягивают в Харьковскую область крупные резервы с других направлений. Ситуация для ВСУ складывается критической: пытаясь заткнуть одну "дыру", они оголили другие участки и создали предпосылки для "котлов" на Донецком направлении, подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на Харьковском и Донецком направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240805/1056688889.html

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новости, харьковская область, киев, харьков, геннадий алехин, всу, потери, потери всу, резервы, купянск, волчанск, сво