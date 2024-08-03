https://ukraina.ru/20240803/1056655528.html

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне - 03.08.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне

Наземные и воздушные средства огневого поражения ВС РФ продолжают наносить удары на линии фронта и в тыловых районах Украины.

2024-08-03T07:54

2024-08-03T07:54

2024-08-03T08:00

украина

россия

харьков

андрей мельник

василий прозоров

александр сырский

вооруженные силы украины

сбу

генштаб

f-16

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Мощные взрывы прозвучали в Днепропетровске, Запорожье, сообщали о прилетах в Новом Буге Николаевской области, Харьковской, Полтавской областях, а также в столичном регионе противника: Белой Церкви и Броварах, а также в Киеве, Харькове, Днепропетровске.Из Часов Яра поступают сообщения о действиях наших штурмовиков в микрорайоне Октябрьский и северной окраине микрорайона Новый, которые расширяют плацдарм для дальнейшего штурма города. На флангах этого направления идут бои в Клещеевке. На Торецком (Дзержинском) направлении ВС России развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). На Покровском направлении ВС России взяли под контроль Новосёловку Первую и продвигаются в серой зоне. На Южнодонецком направлении наши подразделения продолжают сражение за Красногоровку, почти освобожденной от сил противника. Враг остается в северной части города. На Запорожском фронте украинские медийные ресурсы признают, что ВС РФ закрепились западнее и северо-западнее Работино на участке шириной до 4.2 км на глубину до 800 метров.ВСУ по команде из Киева стягивают в Харьковскую область крупные резервы с других направлений. Ситуация для ВСУ складывается критической: попытавшись заткнуть одну "дыру", они оголили другие и создали предпосылки возникновения "котлов" на Донецком направлении.Харьковская область, где идет продвижение российской армии по ряду участков, вызывает в Киеве нервную икоту и состояние беспомощности. ВСУ шлют свои войска то на Волчанск, то на Купянск, то на село Глубокое, расположенное на берегу Травянского водохранилища. При тактике массированного прорыва на одном направлении, когда в бой бросают крупные силы, чтобы взломать оборону на одном направлении и здесь развивать основное наступление, есть и тактика распыления сил противника. Используется так называемый отвлекающий удар, который противник принимает за основной и оттягивает на него резервы и силы с других направлений.Подобное, как видно, произошло и с Харьковским участком фронта, который ВСУ приняли за направление основного удара российской армии. Сработала схема. При этом „обманка “нашего Генштаба имела и другой умысел — продвижение группировки „Север “, задача которой — создание „санитарной зоны “вдоль российских границ, чтобы исключить возможность террористических вылазок украинских националистов и обстрелов с их стороны.В Харьковскую область, действительно, Главком ВСУ генерал Сырский нагнал огромное количество подразделений и соединений — по численности и наименованию воинских частей, а не личного состава, который имеется в наличии. Здесь понесли существенные потери целые полки, как в бригаде нацполиции "Лють", в 92-й и 47-й бригадах, ряде других. Личного состава осталось по 20-30 процентов от общей численности, а большинство мобилизованных через пару дней превращаются в "двухсотых".Это такое огромное харьковское кровавое болото для ВСУ, куда сколько ни бросай, дно выстелить не удастся. Изначально не шло речи о штурме Харькова, который националисты нашпиговали войсками, как Берлин в мае 1945 года. Брать город-миллионник не имеет никакого смысла. Да и превращать его в пыль, как Артемовск и Авдеевку, российская армия не будет. Сами из нор повылезают.А вот в самой Харьковской области, где ВСУ с отчаянием обреченных пытаются цепляться за свои позиции, им здесь мало не покажется. Это болото, которое засосет еще десятки тысяч украинских военных и сделает его кровавым. Они и сами это уже ощутили на своей шкуре, поэтому предпочитают бежать без оглядки. Сами уходят под „аргументами “российских ФАБов. Долго не продержатся, даже при большом количестве фактически безоружных, необеспеченных и совсем уже не мотивированных защитников. Хотя, стоит признать, ВСУ еще обладает достаточно боеспособными бригадами, которые пока не задействованы на линии фронта.Тем не менее, подготовка наспех мобилизованных украинских "добровольцев" вызывает сарказм не только у иностранных наемников, удивляющихся крайне низкой степени обученности пополнения в ВСУ, но и у жителей Украины, которые тоже смеются над подготовкой своих солдат. Весь курс обучения занимает от двух дней до пары недель. Понятно, что за это время рядового пехотинца трудно обучить даже простой стрельбе из автомата. Но необученными оказываются и механики-водители танков и БМП. Причина — отсутствие дизельного топлива, соляры, как говорят на Украине.К примеру, на нехватку дизельного топлива для нормального обучения военнослужащих механизированных подразделений ВСУ пожаловался некий Николай Мельник из 47-й бригады. Слова этого командира механизированной роты приводит одно из украинских изданий. Вопрос о проблемах с топливом при этом задается не министру обороны Украины Рустему Умерову, который должен заниматься обеспечением ВСУ, или кому-то из замов, а простому офицеру младшего звена. То есть за провалы, а, скорее всего, масштабное воровство военного руководства, отдувается обычный ротный. А ему что — он видит пустые топливные баки своей техники и разводит руками: "Нема соляры"."Из-за недостатка соляры на Украине не могут нормально обучать механизированные подразделения", — сетует украинский офицер. Он сравнивает нынешнее положение в учебных частях ВСУ с обучением в США. По словам Мельника, в Штатах просто не беспокоятся о расходе топлива и глушат технику исключительно на ночь, в то время как в ВСУ даже десантирование с БМП отрабатывается на неподвижных машинах с неработающими двигателями, так как топлива попросту нет. Можно предположить, что и украинских механиков-водителей боевой техники учат ею управлять в стоящих на месте танках и БМП.Впрочем, с топливом, в том числе дизельным, на Украине всё в порядке и его достаточно. Другое дело — как оно распределяется. Топливо идёт в первую очередь так называемым „элитным “подразделениям, которых в бой бросают крайне редко. Полно его и на тыловых складах ВСУ, где бензинчик-керосинчик успешно продают „на лево “. А вот непосредственно в боевые части и в бригады теробороны дотекают уже капли. Вот там и жалуются на нехватку.На западе Украины газуют по полной программе, не считаясь с перерасходом. Там только ТЦК сжигают бензин без ограничений. Ещё у меня есть предположение, что соляру пускают большей частью для танков Leopard и Abrams, а ещё делают запас для давно ожидаемых американских истребителей F-16. А там требования по качеству топлива очень высокие, заливать его в горловины БМП или танков Т-64 украинские тыловики не торопятся.Есть жалобы и другого порядка. Военнослужащие десантно-штурмовых батальонов 80 отдельной штурмовой бригады обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не снимать с должности командира бригады Эмиля Ишкулова. Причиной освобождения от занимаемой должности явилось то, что комбриг докладывает реальную плачевную обстановку на поле боя. Бойцы бригады в своем обращении упомянули факты активного участия соединения в самых тяжелых боестолкновениях на Донбасском направлении.Однако на сегодняшний день, в связи с нецелесообразностью отправлять людей в мясные штурмы без должного оснащения и в меньшем количестве, их комбриг отказался, то есть отказался от проведения наступательной операции, на которой настаивал генштаб Украины. И теперь личный состав возвращен в западную часть страны во Львов.Это ещё одно свидетельство того, что западная Украина — это отдельное государство и воевать на Донбассе она не собирается. А готова пожертвовать головами братьев по оружию из ВСУ.И еще один примечательный нюанс. Киевский режим, организовав в марте попытки террористических атак на границе Белгородской области, всячески пытался представить эту "акцию" как нападение "Русского добровольческого корпуса"* и "Легиона "Свобода России"*. Мол, это чисто "русские дела", и мы здесь ни при чем. Понятно, что такая "версия" шита белыми нитками, украинский след был основным, а местные жители рассказывали, что слышали польскую и другую иностранную речь среди нападавших, хотя они и носили шевроны РДК*. Сейчас подтверждение участия в провокации на российской границе украинских националистов дал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его данным, в числе первых, нападавших на Белгородскую и Курскую области были украинские профессиональные силы спецопераций и иностранные наемники."Первыми входили на российскую территорию силы специальных операций украинские и „Интернациональный легион “. Они должны были обеспечить такой плацдарм, куда потом ровными колоннами бронетехники под флагами РДК и ЛСР должны были зайти. Этот авангард впустили, а когда пошли основные силы, то их встретили так, что большая часть даже до границы не смогла дойти несколько сот метров", — рассказал Прозоров. Также он отметил, что украинская операция была абсолютно провальная, российское командование знало о планируемом вторжении и готовилось. "И встретили их очень-очень знатно. То есть потери понесли там колоссальные", — рассказал бывший офицер СБУ, который уехал в Россию в 2019 году.У так называемого РДК по большому счёту нет ни тяжелой техники, ни численного состава особого, только флаги и шевроны. Я общался с нашими военными, сам выезжал из Белгорода в приграничье, разговаривал с людьми. Все они однозначно утверждают, что в нападении участвовали в основном иностранные наемники и какой-то украинский спецназ. Да, РДК присутствовали, в основном для селфи небольшими группами, перейдя границу на несколько метров, а потом бегом обратно.Здесь замечу, что изначальная „игра в войнушку “, которую затеяли террористы киевского режима с переходом границы, достаточно быстро закончилась. Российское командование, оценив масштаб провокации, подтянула силы и средства, была создана группировка войск „Север“. И всех этих украинских спецназовцев, наемников, русских недоделанных добровольцев стали просто крошить. Причем как на нашей, так и на сопредельной украинской территории. Наши пошли и дальше, с прицелом на Харьков. И уж точно на их пути не „встали грудью “какие-то группки РДК.История с внедрением в РДК иностранных наемников и украинских националистов уже хорошо известна. Это признали и те фальшивые "эрдэкашники", которые попали в плен. По свидетельствам местных жителей в приграничных районах Белгородчины, они хорошо слышали иностранную речь среди вторгшихся боевиков, не всё поняли, но вот украинскую речь хорошо распознали — всё-таки соседи, с которыми раньше дружили и к которым в гости ходили.То есть все заявления киевского режима, что они, мол, к попытке проникновения на территорию России не имеют никакого отношения, и что всё это лишь дело рук РДК, - насквозь лживы. Были там украинцы, были, не какие-то очумелые националисты, а хорошо обученные диверсионно-террористическим операциям военнослужащие главного управления разведки — ГУР. И понятно, что за их спиной маячил "папа" — начальник ведомства генерал Буданов.Кстати, у националистических формирований появились новые задачи. Сейчас многих "азовцев" убрали с линии фронта и распределили по разным городам в тылу — их подразделения присутствуют в Одессе, Харькове, Запорожье и других местах. Их предназначение заключается в создании второй линии фронта. Попросту говоря, это заградотряды, которые не должны дать возможности для отступления украинской армии. "Геройствуют" и в отношениях с местным населением. Приказ на расстрелы "поджигателей" автомобилей ТЦК — это лишь верхушка айсберга. Националисты из "Азова"*, "Кракена"* и ранее без всякого приказа открывали огонь без особого повода. Стреляли и по мирным, как это было, например, в Купянске, да и в других городах. Сейчас, когда на Украине нарастают протестные движения, а пророссийски настроенных людей становится все больше, нацисты берут на себя функции гестапо, превратившись в некий филиал СБУ, только более кровожадный и жестокий. Служба безопасности Украины хотя бы изображает некое подобие законности, а вот "нацикам" никакие законы не писаны. Стреляют и жгут по своим "понятиям".На минувшей неделе в Харькове замечены бойцы нацбатальона "Днепр". В новой форме натовского образца разъезжают по улицам города. По имеющейся информации также станут выполнять функции заградотрядов. Под Липцы и Волчанск перебросили наспех сколоченные резервы из состава мобилизованных.О том, что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича *Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ - "F-16 как признак грядущего ядерного конфликта. Что говорят на Украине о ситуации на линии фронта"

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