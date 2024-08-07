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Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе
Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе - 07.08.2024 Украина.ру
Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе
Конфликт на Украине - только первый этап работы глобального Запада в их борьбе за действительно значимые для Вашингтона ресурсы. И речь идет об Арктике
2024-08-07T03:10
2024-08-07T03:10
2024-08-07T03:10
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Он уточнил, что арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. И план Штатов очень простой: заставить Россию оттянуть свои силы на Украину.Что именно России стоит предпринять в этой ситуации, Перенджиев уточнил в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире."Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.
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новости, россия, украина, сша, александр перенджиев, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Александр Перенджиев, Украина.ру
Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе
Конфликт на Украине - только первый этап работы глобального Запада в их борьбе за действительно значимые для Вашингтона ресурсы. И речь идет об Арктике
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Еще в 2014 году я говорил, что конфликт на Украине не закончится сам по себе, потому что он является прелюдией к борьбе за арктические ресурсы. Я по этому поводу дал четыре интервью газете "Красная звезда" (официальному печатному органу Минобороны). И мой этот прогноз сегодня сбывается", - сказал Перенджиев.
Он уточнил, что арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. И план Штатов очень простой: заставить Россию оттянуть свои силы на Украину.
Что именно России стоит предпринять в этой ситуации, Перенджиев уточнил в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть
.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.
По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире.
"Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.