Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе - 07.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240807/1056673433.html
Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе
Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе - 07.08.2024 Украина.ру
Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе
Конфликт на Украине - только первый этап работы глобального Запада в их борьбе за действительно значимые для Вашингтона ресурсы. И речь идет об Арктике
2024-08-07T03:10
2024-08-07T03:10
новости
россия
украина
сша
александр перенджиев
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056644779_205:488:2978:2048_1920x0_80_0_0_1351e9a648fcd1981cbaa2757872dd28.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.Он уточнил, что арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. И план Штатов очень простой: заставить Россию оттянуть свои силы на Украину.Что именно России стоит предпринять в этой ситуации, Перенджиев уточнил в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире."Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.
https://ukraina.ru/20240624/1055816764.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056644779_620:440:2764:2048_1920x0_80_0_0_228dcda91e149b7ae8df739d1e987bdb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, александр перенджиев, украина.ру
Новости, Россия, Украина, США, Александр Перенджиев, Украина.ру

Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе

03:10 07.08.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Конфликт на Украине - только первый этап работы глобального Запада в их борьбе за действительно значимые для Вашингтона ресурсы. И речь идет об Арктике
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
"Еще в 2014 году я говорил, что конфликт на Украине не закончится сам по себе, потому что он является прелюдией к борьбе за арктические ресурсы. Я по этому поводу дал четыре интервью газете "Красная звезда" (официальному печатному органу Минобороны). И мой этот прогноз сегодня сбывается", - сказал Перенджиев.
Он уточнил, что арктическая стратегия США обновляется чуть ли не каждый год. И план Штатов очень простой: заставить Россию оттянуть свои силы на Украину.
Что именно России стоит предпринять в этой ситуации, Перенджиев уточнил в интервью изданию Украина.ру Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов отметил, что вероятность вооруженного конфликта в Арктике необходимо рассматривать с аккуратным скептицизмом.
По его мнению, было бы неплохо сделать так, чтобы России против вероятного противника не надо было строить "много и дорогого", однако в то же время напомнил: такого арктического опыта, как у России, нет ни у кого в мире.
"Те же американцы массово развернули боевые бронированные машины Stryker для противостояния с нами, но выяснилось, что они не могут нормально функционировать при низкотемпературном климате. В артиллерийских орудиях замерзает гидравлика, артиллерийские планшеты выходят из строя", - подчеркнул Леонов.
24 июня, 14:41
США хотят вернуть господство в Арктике. Таяние льдов ведёт к Холодной войнеНесмотря на растущую глобальную напряженность, которая проявляется в виде кризисов в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, американская элита не упускает из фокуса своего внимания Арктику, прекрасно осознавая ее стратегическое и экономическое значение.
 
НовостиРоссияУкраинаСШААлександр ПеренджиевУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30Самоубийственная логика: эксперт ответил, когда британцы станут чужими в собственной стране
03:20Тактика "тысячи порезов": эксперт раскрыл, когда "очеретинский цветок" уничтожит Запорожский фронт ВСУ
03:10Перенджиев: Украина - прелюдия к очень холодной борьбе
03:00Евгений Норин: Если России придется завтра воевать с США, то Украина покажется "тренировкой на кошках"
21:43"Прошу сохранять спокойствие". Губернатор Курской области записал видеообращение
19:30Геннадий Подлесный: Если Россия бросит десант под Сумы и вернет остров Змеиный, то решит сразу две задачи
18:16Выбор не самый очевидный: вице-президентом Харрис стал отмеченный Зеленским проукраинский политик
18:04ВСУ в атаке на Курскую область потеряли 16 единиц бронетехники
18:00Торецк зажимают в клещи, резервы выдвинулись к границе в Курской области. Итоги 6 августа на Украине
17:57"Чёрный понедельник". Что значит крах на фондовых биржах?
17:56Карина Кофман: "Русский мир" вытесняет из Новороссии "Горынычей" и украинскую пропаганду
17:40"Залихватское заявление": Литовкин рассказал, какие ракеты хочет и может производить Украина
17:31Россию устроят границы 1991 года, но есть нюанс. Царёв назвал условие и причины перемен в Зеленском
17:29В конфликте с ЕС Венгрия ставит хитрую подножку Украине
17:21ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией
17:18Цифровой империализм. Как платформы контролируют политику и что с этим делать
16:28ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - Смирнов
16:19Торецк, дроны и ракеты: Зеленский поинтересовался ходом СВО
16:08Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
16:01Держитесь, падаем. Что происходит на западных биржах
Лента новостейМолния