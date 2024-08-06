https://ukraina.ru/20240806/1056705024.html

Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР

Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР - 06.08.2024 Украина.ру

Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР

Армия России после взятия Авдеевки и прорыва под Очеретино наиболее интенсивно наступает в направлении Покровска, констатировало украинское издание "Страна". Журналисты задумались над перспективами "огромного котла" для ВСУ

2024-08-06T13:26

2024-08-06T13:26

2024-08-06T13:26

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иловайский котел

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В публикации издания отмечено, что в последнее время российские войска продвигаются, в основном, не на север к трассе Покровск-Константиновка, и не на запад к Покровску, а на юго-запад - в сторону Желанного, Николаевки, Новогродовки. Там российское наступление встретит крупную, подготовленную ВСУ к долгосрочной обороне городскую агломерацию Мирноград-Покровск."Покровск имеет стратегически важное значение, поскольку является "воротами" в Днепропетровскую область и на все Левобережье",- констатировало издание.При этом авторы статьи задались вопросом о наличии обустроенных линий укреплений и минных полей на возможных направлениях движения российской армии. Есть вероятность, считают в издании, что "вся группировка украинских войск на донецком фронте от Очеретино до Угледара в результате встречных ударов российских войск окажется под угрозой окружения"."То есть повторится, только в гораздо больших масштабах, история с Иловайским котлом в 2014 году (скоро этим событиям, к слову, исполнится ровно 10 лет), - сказано в публикации. - Естественно, для того, чтоб "захлопнуть" такой огромный котел, россияне должны наступать так быстро, чтобы украинские войска не успели отойти на запад".Издание сомневается в способности российской армии выдержать высокие темпы двухнедельного наступления широким фронтом. Оно также отметило, что ВСУ сейчас не демонстрируют отсутствия резервов и массового бегства.О ситуации на полях боёв в ДНР Украина.ру рассказывала читайте в публикации Александра Чаленко Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам

https://ukraina.ru/20230903/1049123393.html

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