Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР - 06.08.2024 Украина.ру
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Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР
Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР - 06.08.2024 Украина.ру
Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР
Армия России после взятия Авдеевки и прорыва под Очеретино наиболее интенсивно наступает в направлении Покровска, констатировало украинское издание "Страна". Журналисты задумались над перспективами "огромного котла" для ВСУ
2024-08-06T13:26
2024-08-06T13:26
новости
новости украины
донецкая народная республика
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очеретино
александр чаленко
вооруженные силы украины
окружение
иловайский котел
всу
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В публикации издания отмечено, что в последнее время российские войска продвигаются, в основном, не на север к трассе Покровск-Константиновка, и не на запад к Покровску, а на юго-запад - в сторону Желанного, Николаевки, Новогродовки. Там российское наступление встретит крупную, подготовленную ВСУ к долгосрочной обороне городскую агломерацию Мирноград-Покровск."Покровск имеет стратегически важное значение, поскольку является "воротами" в Днепропетровскую область и на все Левобережье",- констатировало издание.При этом авторы статьи задались вопросом о наличии обустроенных линий укреплений и минных полей на возможных направлениях движения российской армии. Есть вероятность, считают в издании, что "вся группировка украинских войск на донецком фронте от Очеретино до Угледара в результате встречных ударов российских войск окажется под угрозой окружения"."То есть повторится, только в гораздо больших масштабах, история с Иловайским котлом в 2014 году (скоро этим событиям, к слову, исполнится ровно 10 лет), - сказано в публикации. - Естественно, для того, чтоб "захлопнуть" такой огромный котел, россияне должны наступать так быстро, чтобы украинские войска не успели отойти на запад".Издание сомневается в способности российской армии выдержать высокие темпы двухнедельного наступления широким фронтом. Оно также отметило, что ВСУ сейчас не демонстрируют отсутствия резервов и массового бегства.О ситуации на полях боёв в ДНР Украина.ру рассказывала читайте в публикации Александра Чаленко Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам
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новости, новости украины, донецкая народная республика, украина, очеретино, александр чаленко, вооруженные силы украины, окружение, иловайский котел, всу
Новости, Новости Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Очеретино, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, окружение, Иловайский котел, ВСУ

Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР

13:26 06.08.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГорода Украины. Иловайск
Города Украины. Иловайск - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости
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Армия России после взятия Авдеевки и прорыва под Очеретино наиболее интенсивно наступает в направлении Покровска, констатировало украинское издание "Страна". Журналисты задумались над перспективами "огромного котла" для ВСУ
В публикации издания отмечено, что в последнее время российские войска продвигаются, в основном, не на север к трассе Покровск-Константиновка, и не на запад к Покровску, а на юго-запад - в сторону Желанного, Николаевки, Новогродовки. Там российское наступление встретит крупную, подготовленную ВСУ к долгосрочной обороне городскую агломерацию Мирноград-Покровск.
"Покровск имеет стратегически важное значение, поскольку является "воротами" в Днепропетровскую область и на все Левобережье",- констатировало издание.
При этом авторы статьи задались вопросом о наличии обустроенных линий укреплений и минных полей на возможных направлениях движения российской армии. Есть вероятность, считают в издании, что "вся группировка украинских войск на донецком фронте от Очеретино до Угледара в результате встречных ударов российских войск окажется под угрозой окружения".
"То есть повторится, только в гораздо больших масштабах, история с Иловайским котлом в 2014 году (скоро этим событиям, к слову, исполнится ровно 10 лет), - сказано в публикации. - Естественно, для того, чтоб "захлопнуть" такой огромный котел, россияне должны наступать так быстро, чтобы украинские войска не успели отойти на запад".
Разрушенный укрепрайон украинских силовиков на окраине города Дебальцево - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
3 сентября 2023, 12:02
Вспомним опыт Иловайска и Дебальцево: военный эксперт объяснил, почему ВСУ попадут в ловушку под ТокмакомДискуссии и разночтения в понимании тактики наступления между Украиной и ее западными кураторами выплеснулись в публичную плоскость. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Издание сомневается в способности российской армии выдержать высокие темпы двухнедельного наступления широким фронтом. Оно также отметило, что ВСУ сейчас не демонстрируют отсутствия резервов и массового бегства.
О ситуации на полях боёв в ДНР Украина.ру рассказывала читайте в публикации Александра Чаленко Донецкий фронт. Вот-вот российская армия, взяв Покровск, разрежет группировку ВСУ в ДНР пополам
 
НовостиНовости УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаОчеретиноАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныокружениеИловайский котелВСУ
 
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