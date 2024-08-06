https://ukraina.ru/20240806/1056694566.html

Главное за ночь 6 августа

Главное за ночь 6 августа - 06.08.2024 Украина.ру

Главное за ночь 6 августа

За ночь средства ПВО уничтожили 12 БПЛА над Курской и Белгородской областями — об этом сообщает Минобороны России. Украина.ру, 06.08.2024

2024-08-06T08:10

2024-08-06T08:10

2024-08-06T08:10

пво

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За ночь средства ПВО уничтожили 12 БПЛА над Курской и Белгородской областями — об этом сообщает Минобороны России.Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате обстрела Суджи в Курской области — об этом сообщил врио губернатора региона.Два реактивных БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Богомаз.

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пво, беспилотники, бпла, новости, белгородская область, александр богомаз, россия, курская область