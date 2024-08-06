Ищенко объяснил, почему важно не только уничтожать самолеты F-16, но и ликвидировать украинских пилотов
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Даже если нанести удар по украинскому аэродрому, уничтожив один-два самолета, взлетно-посадочную полосу и оборудование, то через некоторое время это будет восстановлено. Поэтому надо не столько сбивать самолеты, сколько уничтожать пилотов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Белый дом сообщил, что уже к концу лета американские истребители F-16 будут применяться на Украине.
Как и советские истребители, самолеты F-16 планируют сажать F-16 на участки трасс, которые специально строились для этого прямыми. И здесь не надо придумывать какие-то сложные суперпланы, они будут базироваться на существующих аэродромах, рассказал обозреватель.
"До сих пор всю украинскую авиацию не уничтожили. Ее мало, но она есть. Есть и аэродромы, на которых она базируется. И даже если нанести удар по аэродрому, уничтожив один-два самолета, взлетно-посадочную полосу, навигационное оборудование, то через некоторое время это будет восстановлено", - отметил Ищенко.
Поэтому надо не столько сбивать самолеты, сколько уничтожать вражеских пилотов. Самолеты могут поставить сто штук, а пилотов столько у них нет. Пока они обучат следующих, все эти самолеты будут стоять на земле, добавил эксперт.
"Они могут посадить натовских летчиков, но тогда они будут рисковать своими пилотами. Может ли это привести к провокации конфликта? Да, может. Но пока официальная позиция стран НАТО — мы Украине помогаем, но с Россией воевать не хотим", - подчеркнул он.
Поэтому в части провокаций Украина и Запад будут осторожными, но полностью исключить это нельзя. Вопрос о базировании F-16 на европейских аэродромах рассматривался, резюмировал автор материала.
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