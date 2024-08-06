https://ukraina.ru/20240806/1056693807.html

Ищенко объяснил, почему важно не только уничтожать самолеты F-16, но и ликвидировать украинских пилотов

Ищенко объяснил, почему важно не только уничтожать самолеты F-16, но и ликвидировать украинских пилотов - 06.08.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил, почему важно не только уничтожать самолеты F-16, но и ликвидировать украинских пилотов

Даже если нанести удар по украинскому аэродрому, уничтожив один-два самолета, взлетно-посадочную полосу и оборудование, то через некоторое время это будет восстановлено. Поэтому надо не столько сбивать самолеты, сколько уничтожать пилотов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-06T04:40

2024-08-06T04:40

2024-08-06T04:40

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сво

истребитель

самолет

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Ранее Белый дом сообщил, что уже к концу лета американские истребители F-16 будут применяться на Украине.Как и советские истребители, самолеты F-16 планируют сажать F-16 на участки трасс, которые специально строились для этого прямыми. И здесь не надо придумывать какие-то сложные суперпланы, они будут базироваться на существующих аэродромах, рассказал обозреватель.Поэтому надо не столько сбивать самолеты, сколько уничтожать вражеских пилотов. Самолеты могут поставить сто штук, а пилотов столько у них нет. Пока они обучат следующих, все эти самолеты будут стоять на земле, добавил эксперт."Они могут посадить натовских летчиков, но тогда они будут рисковать своими пилотами. Может ли это привести к провокации конфликта? Да, может. Но пока официальная позиция стран НАТО — мы Украине помогаем, но с Россией воевать не хотим", - подчеркнул он.Поэтому в части провокаций Украина и Запад будут осторожными, но полностью исключить это нельзя. Вопрос о базировании F-16 на европейских аэродромах рассматривался, резюмировал автор материала.Полный текст интервью Ростислава Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с Россией читайте на сайте Украина.руО том, в чем ценность вернувшихся в рамках обмена людей для США - в интервью Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240805/1056685819.html

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новости, украина, россия, нато, f-16, ростислав ищенко, авиация, сво, истребитель, самолет