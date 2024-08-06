Становятся "двухсотыми" за пару дней: Алёхин о том, как Сырский загнал ВСУ в бездонное "кровавое болото"
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
О штурме Харькова, который украинские националисты нашпиговали войсками как Берлин в мае 1945 года, изначально речи не шло. Брать город-миллионник не имеет никакого смысла. А вот в самой Харьковской области ВСУ мало не покажется. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Главком ВСУ Александр Сырский нагнал в Харьковскую область огромное количество подразделений и соединений ВСУ. Здесь понесли существенные потери целые полки, в том числе в бригаде национальной полиции "Лють", в 92-й и 47-й бригадах и ряде других, сообщил эксперт.
В раде подразделений осталось по 20-30 процентов от общей численности личного состава, а большинство мобилизованных через пару дней превращаются в "двухсотых". Это такое "огромное харьковское кровавое болото" для ВСУ, куда сколько ни бросай, дно выстелить не удастся, подчеркнул автор.
А вот в самой Харьковской области, где ВСУ с отчаянием обреченных пытаются цепляться за свои позиции, им мало не покажется, добавил он.
"Это болото, которое засосет еще десятки тысяч украинских военных и сделает его кровавым. Они и сами это уже ощутили на своей шкуре, поэтому предпочитают бежать без оглядки", - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.ру
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