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Становятся "двухсотыми" за пару дней: Алёхин о том, как Сырский загнал ВСУ в бездонное "кровавое болото"

Становятся "двухсотыми" за пару дней: Алёхин о том, как Сырский загнал ВСУ в бездонное "кровавое болото" - 06.08.2024 Украина.ру

Становятся "двухсотыми" за пару дней: Алёхин о том, как Сырский загнал ВСУ в бездонное "кровавое болото"

О штурме Харькова, который украинские националисты нашпиговали войсками как Берлин в мае 1945 года, изначально речи не шло. Брать город-миллионник не имеет никакого смысла. А вот в самой Харьковской области ВСУ мало не покажется. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-08-06T06:20

2024-08-06T06:20

2024-08-06T06:20

новости

харьковская область

харьков

геннадий алехин

александр сырский

всу

потери всу

47-я бригада всу

бригада

артемовск

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Главком ВСУ Александр Сырский нагнал в Харьковскую область огромное количество подразделений и соединений ВСУ. Здесь понесли существенные потери целые полки, в том числе в бригаде национальной полиции "Лють", в 92-й и 47-й бригадах и ряде других, сообщил эксперт.В раде подразделений осталось по 20-30 процентов от общей численности личного состава, а большинство мобилизованных через пару дней превращаются в "двухсотых". Это такое "огромное харьковское кровавое болото" для ВСУ, куда сколько ни бросай, дно выстелить не удастся, подчеркнул автор.А вот в самой Харьковской области, где ВСУ с отчаянием обреченных пытаются цепляться за свои позиции, им мало не покажется, добавил он."Это болото, которое засосет еще десятки тысяч украинских военных и сделает его кровавым. Они и сами это уже ощутили на своей шкуре, поэтому предпочитают бежать без оглядки", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Киева - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240805/1056690563.html

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новости, харьковская область, харьков, геннадий алехин, александр сырский, всу, потери всу, 47-я бригада всу, бригада, артемовск, авдеевка