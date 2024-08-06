Алёхин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Дзержинском и выбивают врага из Часова Яра и Красногоровки - 06.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240806/1056688562.html
Алёхин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Дзержинском и выбивают врага из Часова Яра и Красногоровки
Алёхин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Дзержинском и выбивают врага из Часова Яра и Красногоровки - 06.08.2024 Украина.ру
Алёхин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Дзержинском и выбивают врага из Часова Яра и Красногоровки
Из Часов Яра поступают сообщения о действиях штурмовиков в микрорайоне Октябрьский и в северной окраине микрорайона Новый. На Торецком (Дзержинском) направлении ВС России развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-08-06T05:00
2024-08-06T05:00
новости
россия
геннадий алехин
донбасс
запорожье
харьковская область
полтавская область
киев
бровары
южно-донецкое направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637774_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32c478202864760465fca5ebfa244ca8.jpg
На прошлой неделе мощные взрывы прозвучали в Днепропетровске и Запорожье, также сообщалось о прилетах в Новом Буге Николаевской области, Харьковской, Полтавской областях, в Белой Церкви и Броварах, а также в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщил Алёхин.Из Часов Яра поступают сообщения о действиях штурмовиков в микрорайоне Октябрьский и в северной окраине микрорайона Новый, где бойцы расширяют плацдарм для дальнейшего штурма города, добавил полковник запаса.На Южно-Донецком направлении российские подразделения продолжают сражение за Красногоровку, почти освобожденной от сил противника. Сейчас ВСУ остаются в северной части города, добавил он."На Запорожском фронте украинские медийные ресурсы признают, что ВС РФ закрепились западнее и северо-западнее Работино на участке шириной до 4.2 км на глубину до 800 метров", - подытожил автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руО том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240804/1056653133.html
россия
донбасс
запорожье
харьковская область
полтавская область
киев
бровары
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056637774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a4a936182563b8009c8c2366c981fbf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, геннадий алехин, донбасс, запорожье, харьковская область, полтавская область, киев, бровары, южно-донецкое направление
Новости, Россия, Геннадий Алехин, Донбасс, Запорожье, Харьковская область, Полтавская область, Киев, Бровары, Южно-Донецкое направление

Алёхин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Дзержинском и выбивают врага из Часова Яра и Красногоровки

05:00 06.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Боевая работа танкистов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Из Часов Яра поступают сообщения о действиях штурмовиков в микрорайоне Октябрьский и в северной окраине микрорайона Новый. На Торецком (Дзержинском) направлении ВС России развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе мощные взрывы прозвучали в Днепропетровске и Запорожье, также сообщалось о прилетах в Новом Буге Николаевской области, Харьковской, Полтавской областях, в Белой Церкви и Броварах, а также в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщил Алёхин.
Из Часов Яра поступают сообщения о действиях штурмовиков в микрорайоне Октябрьский и в северной окраине микрорайона Новый, где бойцы расширяют плацдарм для дальнейшего штурма города, добавил полковник запаса.

"На флангах этого направления идут бои в Клещеевке. На Торецком (Дзержинском) направлении ВС России развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). На Покровском [Красноармейском] направлении ВС России взяли под контроль Новосёловку Первую и продвигаются в серой зоне", - отметил Алёхин..

На Южно-Донецком направлении российские подразделения продолжают сражение за Красногоровку, почти освобожденной от сил противника. Сейчас ВСУ остаются в северной части города, добавил он.
"На Запорожском фронте украинские медийные ресурсы признают, что ВС РФ закрепились западнее и северо-западнее Работино на участке шириной до 4.2 км на глубину до 800 метров", - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.ру
О том, нужно ли России сворачивать военную деятельность в Африке, сосредоточившись только на Украине - в интервью Ивана Лошкарева: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шаг на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
4 августа, 10:35
Ростислав Ищенко о том, почему дроны не помогли ВСУ и когда Европа завершит подготовку к войне с РоссиейКак Запад будет действовать, когда Россия отвергнет мир в формате, который он предлагает, мы не знаем. Возможно, кто-то попытается спровоцировать военный конфликт с Россией. Такое исключить полностью нельзя. Но в целом понимание Запада в нежелательности сейчас, именно в данный момент, вступать в военный конфликт с Россией существует
 
НовостиРоссияГеннадий АлехинДонбассЗапорожьеХарьковская областьПолтавская областьКиевБроварыЮжно-Донецкое направление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:32Подоляк рассказал об усталости украинских военных
07:15ВСУ обстреляли город в Курской области, пострадали дети
07:00Александр Хаминский об арестах чиновников Минобороны РФ: Родина всегда должна быть в безопасности
06:33"Люди поднимаются против вурдалаков". Украинские эксперты о том, как сограждане спасаются от ТЦК
06:30Олег Измайлов: Летняя тактика ВС России лишила ВСУ резервов, на Запорожье готовится котёл
06:20Становятся "двухсотыми" за пару дней: Алёхин о том, как Сырский загнал ВСУ в бездонное "кровавое болото"
06:00"Наступление уже идет": Казаков о том, как ВС РФ "паровым катком" давят ВСУ и освобождают новые поселки
05:50Фронтовые сводки запестрят двумя названиями. Анпилогов рассказал, чего ждать под Красноармейском
05:40ВСУ не могут восполнить потери: эксперт раскрыл, как Харьковская операция загнала Киев в безысходность
05:30Русский паровой каток разгоняется: Анпилогов оценил географию СВО
05:20Казаков рассказал, как ВС РФ сжигают резервы ВСУ под Харьковом, посадив врага "на шпагат" под Донецком
05:10Куда ВС РФ будут наступать после Красноармейска? Анпилогов ответил
05:00Алёхин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Дзержинском и выбивают врага из Часова Яра и Красногоровки
04:50Оттуда уже только пешком: Анпилогов о том, что ВСУ поставили на карту Красноармейска
04:40Ищенко объяснил, почему важно не только уничтожать самолеты F-16, но и ликвидировать украинских пилотов
04:30Анпилогов ответил, когда ВС РФ освободят Красноармейск
04:20"Их тоже будут сбивать": Ищенко рассказал, почему поставки F-16 затянут военный конфликт на Украине
04:10Анпилогов рассказал о судьбоносном водоразделе на Красноармейск
04:00"Нас всего 150 миллионов": Евгений Норин о том, почему нужно закончить войну "в обозримой перспективе"
03:50Анпилогов: Красноармейск - клин, который рассечет ВСУ на две части
Лента новостейМолния