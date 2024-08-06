Алёхин рассказал, как ВС РФ громят ВСУ под Дзержинском и выбивают врага из Часова Яра и Красногоровки
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Запад"
Из Часов Яра поступают сообщения о действиях штурмовиков в микрорайоне Октябрьский и в северной окраине микрорайона Новый. На Торецком (Дзержинском) направлении ВС России развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе мощные взрывы прозвучали в Днепропетровске и Запорожье, также сообщалось о прилетах в Новом Буге Николаевской области, Харьковской, Полтавской областях, в Белой Церкви и Броварах, а также в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщил Алёхин.
Из Часов Яра поступают сообщения о действиях штурмовиков в микрорайоне Октябрьский и в северной окраине микрорайона Новый, где бойцы расширяют плацдарм для дальнейшего штурма города, добавил полковник запаса.
"На флангах этого направления идут бои в Клещеевке. На Торецком (Дзержинском) направлении ВС России развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). На Покровском [Красноармейском] направлении ВС России взяли под контроль Новосёловку Первую и продвигаются в серой зоне", - отметил Алёхин..
На Южно-Донецком направлении российские подразделения продолжают сражение за Красногоровку, почти освобожденной от сил противника. Сейчас ВСУ остаются в северной части города, добавил он.
"На Запорожском фронте украинские медийные ресурсы признают, что ВС РФ закрепились западнее и северо-западнее Работино на участке шириной до 4.2 км на глубину до 800 метров", - подытожил автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.ру
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