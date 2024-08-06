Русский паровой каток разгоняется: Анпилогов оценил географию СВО - 06.08.2024 Украина.ру
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Русский паровой каток разгоняется: Анпилогов оценил географию СВО
Русский паровой каток разгоняется: Анпилогов оценил географию СВО - 06.08.2024 Украина.ру
Русский паровой каток разгоняется: Анпилогов оценил географию СВО
Военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру оценил продвижение ВС РФ на разных участках фронта. По его... Украина.ру, 06.08.2024
2024-08-06T05:30
2024-08-06T05:30
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Военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру оценил продвижение ВС РФ на разных участках фронта. По его мнению, русское наступление небыстрое, но неотвратимое.Он добавил, что ВС РФ также продвигаются на Северском выступе, который создает угрозу Северодонецку/Лисичанску. Уже освобождена Ивано-Дарьевка – важный населенный пункт, от которого можно развивать наступление на Северск вдоль железной дороги, минуя речные преграды.В настоящее время российские силы наступают еще и на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. Это еще сильнее ограничит противника, а ВС РФ позволит атаковать уже в любом направлении."Резюмирую. Наше наступление небыстрое, но неотвратимое. Русский паровой каток, которого так боится противник, разгоняется. Если он разгонится, ВСУ просто будет нечем его остановить", - подытожил собеседник издания.О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
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Новости, Россия, Алексей Анпилогов, Украина.ру, СВО

Русский паровой каток разгоняется: Анпилогов оценил географию СВО

05:30 06.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру оценил продвижение ВС РФ на разных участках фронта. По его мнению, русское наступление небыстрое, но неотвратимое.
"Сами провластные телеграм-каналы Украины подтвердили, что наши войска зашли в Дзержинск (Торецк). Более того, в районе Новгородского (Нью-Йорк) образовываются небольшие, но крайне неприятные оперативные окружения противника. Продолжается наше наступление на Часов Яр. Правда, мы пока не хотим приступать к городскому штурму, поскольку это уравнивает наши маневренные возможности с возможностями ВСУ вести пассивную и фиксированную оборону", - отметил эксперт.
Он добавил, что ВС РФ также продвигаются на Северском выступе, который создает угрозу Северодонецку/Лисичанску. Уже освобождена Ивано-Дарьевка – важный населенный пункт, от которого можно развивать наступление на Северск вдоль железной дороги, минуя речные преграды.
В настоящее время российские силы наступают еще и на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. Это еще сильнее ограничит противника, а ВС РФ позволит атаковать уже в любом направлении.
"Резюмирую. Наше наступление небыстрое, но неотвратимое. Русский паровой каток, которого так боится противник, разгоняется. Если он разгонится, ВСУ просто будет нечем его остановить", - подытожил собеседник издания.
О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
21 июля, 16:57
Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - МарочкоАрмия России после освобождения в Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области смогла продвинуться на фронте шириной 30 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
 
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