Русский паровой каток разгоняется: Анпилогов оценил географию СВО
Военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру оценил продвижение ВС РФ на разных участках фронта. По его мнению, русское наступление небыстрое, но неотвратимое.
"Сами провластные телеграм-каналы Украины подтвердили, что наши войска зашли в Дзержинск (Торецк). Более того, в районе Новгородского (Нью-Йорк) образовываются небольшие, но крайне неприятные оперативные окружения противника. Продолжается наше наступление на Часов Яр. Правда, мы пока не хотим приступать к городскому штурму, поскольку это уравнивает наши маневренные возможности с возможностями ВСУ вести пассивную и фиксированную оборону", - отметил эксперт.
Он добавил, что ВС РФ также продвигаются на Северском выступе, который создает угрозу Северодонецку/Лисичанску. Уже освобождена Ивано-Дарьевка – важный населенный пункт, от которого можно развивать наступление на Северск вдоль железной дороги, минуя речные преграды.
В настоящее время российские силы наступают еще и на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое. Это еще сильнее ограничит противника, а ВС РФ позволит атаковать уже в любом направлении.
"Резюмирую. Наше наступление небыстрое, но неотвратимое. Русский паровой каток, которого так боится противник, разгоняется. Если он разгонится, ВСУ просто будет нечем его остановить", - подытожил собеседник издания.
О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
21 июля, 16:57Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - МарочкоАрмия России после освобождения в Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области смогла продвинуться на фронте шириной 30 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.