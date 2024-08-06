https://ukraina.ru/20240806/1056686657.html

Казаков рассказал, как ВС РФ сжигают резервы ВСУ под Харьковом, посадив врага "на шпагат" под Донецком

Казаков рассказал, как ВС РФ сжигают резервы ВСУ под Харьковом, посадив врага "на шпагат" под Донецком - 06.08.2024 Украина.ру

Казаков рассказал, как ВС РФ сжигают резервы ВСУ под Харьковом, посадив врага "на шпагат" под Донецком

Волчанско-Липцевская операция обеспечила продвижение ВС РФ на Донецком направлении. Противник видит, где у армии РФ накоплены резервы, но не знает, где и когда будет нанесен следующий удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-08-06T05:20

2024-08-06T05:20

2024-08-06T05:20

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Когда части ВС РФ зашли в Харьковскую область и образовали там два плацдарма, Все поверили, что мы собираемся брать Харьков. Но российские части остановились и тем самым поставили Киев в безвыходное положение, рассказал политолог.С политической точки зрения ВСУ не могли не попытаться выдавить ВС РФ из Харьковской области. То есть модель поведения киевского режима это один из параметров при планировании боевых операций, добавил эксперт.И ВСУ не знают, где будет следующее наступление. А это самый сложный параметр при планировании современных операций: как запутать противника, потому что в современных условиях все просматривается, уточнил он."Противник видит, где у нас накоплены резервы, но не знает, где и когда будет нанесен следующий удар. Внезапность можно обеспечить за счет смещения по времени и месту, поэтому противник вынужден сидеть в шпагате", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как деградация Европы проявилась на Олимпиаде-2024 в Париже - в интервью Богиня Кали и британский мальчик. Виталий Милонов о том, кто завершит конфликт на Украине на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240804/1056645080.html

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новости, россия, харьков, харьковская область, александр казаков, наступление, донбасс, донецкое направление, волчанск, вс рф