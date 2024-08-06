Казаков рассказал, как ВС РФ сжигают резервы ВСУ под Харьковом, посадив врага "на шпагат" под Донецком
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУСолдаты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Волчанско-Липцевская операция обеспечила продвижение ВС РФ на Донецком направлении. Противник видит, где у армии РФ накоплены резервы, но не знает, где и когда будет нанесен следующий удар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
С политической точки зрения ВСУ не могли не попытаться выдавить ВС РФ из Харьковской области. То есть модель поведения киевского режима это один из параметров при планировании боевых операций, добавил эксперт.
"Они не могли поступить иначе и стали вваливать туда резервы, которых немного. И мы сжигаем эти резервы "Ланцетами" и авиабомбами. И Волчанско-Липцевская операция обеспечила продвижение на Донецком направлении", - отметил Казаков.
И ВСУ не знают, где будет следующее наступление. А это самый сложный параметр при планировании современных операций: как запутать противника, потому что в современных условиях все просматривается, уточнил он.
"Противник видит, где у нас накоплены резервы, но не знает, где и когда будет нанесен следующий удар. Внезапность можно обеспечить за счет смещения по времени и месту, поэтому противник вынужден сидеть в шпагате", - резюмировал собеседник издания.
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