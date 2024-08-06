https://ukraina.ru/20240806/1056684971.html

Анпилогов ответил, когда ВС РФ освободят Красноармейск

Анпилогов ответил, когда ВС РФ освободят Красноармейск - 06.08.2024 Украина.ру

Анпилогов ответил, когда ВС РФ освободят Красноармейск

В настоящее время ВС РФ наступают от Авдеевки на Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград), рассекая Донецкую группировку ВСУ надвое

2024-08-06T04:30

2024-08-06T04:30

2024-08-06T04:30

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Сколько времени потребуется на эту работу, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов."С такими темпами нашего наступления нам потребуется минимум две недели. Быстрого прорыва не будет. ВСУ могут подбросить туда резервов, но это тоже будут чисто пехотные стрелковые подразделения, которые могут только занимать подготовленные рубежи. Этих подготовленных укреплений у них нет. Я не знаю, насколько эффективно они могут удержать нас в полях", - сказал собеседник издания.Он добавил, что в скором времени во фронтовых сводках будут звучать названия двух пригородов Красноармейска - Гродовки и Новогродовки. Именно там , уверен он, ВСУ попытаются развернуть оборону, чтобы избежать городских боев в самом Красноармейске, а также в Димитрове.Более подробно с прогнозом Анпилогова по СВО можно ознакомиться в его интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру своим мнением относительно происходящего в районе Красноармейска поделился и военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его мнению, освобождение этого населенного пункта будет не только большой моральной победой российских войск, но и откроет для ВС РФ возможность выходить в тыл группировкам ВСУ на Южно-Донецком и Славянском направлениях."Надеюсь, уже в сентябре мы сможем добиться каких-то ощутимых результатов", - резюмировал Перенджиев в интервью Пока Россия выбивает ВСУ из Покровска, США пугают ее F-16 и закупоривают Севморпуть.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.

https://ukraina.ru/20240721/1056389525.html

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новости, алексей анпилогов, россия, украина.ру, вс рф, освобождение