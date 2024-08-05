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Украинские "прокуроры" угрожают главе украинской общины - депутату Госсовета Крыма
Украинские "прокуроры" угрожают главе украинской общины - депутату Госсовета Крыма - 05.08.2024 Украина.ру
Украинские "прокуроры" угрожают главе украинской общины - депутату Госсовета Крыма
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, являясь депутатом Государственного Совета Республики Крым и зампредом комитета этого госоргана по законодательству, обвиняется в сотрудничестве с крымскими властями. Об этом 5 августа заявила киевская "Прокуратура АР Крым и г. Севастополя"
2024-08-05T18:40
2024-08-05T18:40
2024-08-05T18:40
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Согласно распространённому заявлению украинских работников киевской "Прокуратуры АР Крым и г. Севастополя", Анастасии Гридчиной "грозит до 12 лет лишения свободы". Они также заявили, что направили в неуказанный суд обвинительный акт в отношении главы украинской общины Крыма, избранной депутатом Госсовета субъекта Российской Федерации.По мнению киевских "крымских" прокуроров, Крым якобы "оккупирован". Они также полагают, что в действиях Гридчиной может быть "коллаборационная деятельность и оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, с использованием медиа".В сообщении сказано, что Гридчина в 2019 году стала главным редактором информагентства "Крым сегодня", в 2022 – председателем совета общественной организации "Украинская община Крыма". В Киеве назвали и СМИ, и общественную организацию украинцев Крыма "оккупационными".По мнению представителей киевской структуры, журналист и общественный деятель, а ныне также и депутат Гридчина не должна была позитивно оценивать крымские реалии после воссоединения полуострова с Россией. Они также сообщили, что высказывания Гидчиной оценивала некая "судебно-лингвистическая экспертиза", а "специальное досудебное расследование осуществлялось СУ ГУ ЧП в АР Крым и Севастополе" - ещё одной киевской структурой, не действующей в Крыму.Ранее подобные угрозы киевские структуры, не имеющие никакого отношения к российским регионам, направляли в адрес российских журналистов и общественных деятелей. О недавнем казусе Украина.ру сообщала в публикации СБУ угрожает "комплексными мерами" главреду газеты ЛНР "Наш Донбасс" Также читайте в развитие сюжета публикацию Украина.ру "Он нацист и кончит как нацисты". Украинцы Крыма о плане Авакова по "возврату" полуострова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, украина, киев, сбу, воссоединение, новые регионы, крымская весна, референдум о статусе крыма (2014), общественники, журналистика, журналисты, гражданские свободы, репрессии, преследование, информационная война, депутат, украинцы
Новости, Крым, Украина, Киев, СБУ, воссоединение, Новые регионы, Крымская весна, Референдум о статусе Крыма (2014), общественники, журналистика, журналисты, гражданские свободы, репрессии, преследование, информационная война, депутат, украинцы
Украинские "прокуроры" угрожают главе украинской общины - депутату Госсовета Крыма
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, являясь депутатом Государственного Совета Республики Крым и зампредом комитета этого госоргана по законодательству, обвиняется в сотрудничестве с крымскими властями. Об этом 5 августа заявила киевская "Прокуратура АР Крым и г. Севастополя"
Согласно распространённому заявлению украинских работников киевской "Прокуратуры АР Крым и г. Севастополя", Анастасии Гридчиной "грозит до 12 лет лишения свободы". Они также заявили, что направили в неуказанный суд обвинительный акт в отношении главы украинской общины Крыма, избранной депутатом Госсовета субъекта Российской Федерации.
По мнению киевских "крымских" прокуроров, Крым якобы "оккупирован". Они также полагают, что в действиях Гридчиной может быть "коллаборационная деятельность и оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, с использованием медиа".
В сообщении сказано, что Гридчина в 2019 году стала главным редактором информагентства "Крым сегодня", в 2022 – председателем совета общественной организации "Украинская община Крыма". В Киеве назвали и СМИ, и общественную организацию украинцев Крыма "оккупационными".
По мнению представителей киевской структуры, журналист и общественный деятель, а ныне также и депутат Гридчина не должна была позитивно оценивать крымские реалии после воссоединения полуострова с Россией. Они также сообщили, что высказывания Гидчиной оценивала некая "судебно-лингвистическая экспертиза", а "специальное досудебное расследование осуществлялось СУ ГУ ЧП в АР Крым и Севастополе" - ещё одной киевской структурой, не действующей в Крыму.
Ранее подобные угрозы киевские структуры, не имеющие никакого отношения к российским регионам, направляли в адрес российских журналистов и общественных деятелей. О недавнем казусе Украина.ру сообщала в публикации СБУ угрожает "комплексными мерами" главреду газеты ЛНР "Наш Донбасс"