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СБУ угрожает "комплексными мерами" главреду газеты ЛНР "Наш Донбасс"
СБУ угрожает "комплексными мерами" главреду газеты ЛНР "Наш Донбасс" - 01.08.2024 Украина.ру
СБУ угрожает "комплексными мерами" главреду газеты ЛНР "Наш Донбасс"
Служба безопасности Украины 1 августа заявила, что предъявила обвинение в "коллаборационной деятельности" главреду издающейся в ЛНР интернет-газеты "Наш Донбасс" Вячеславу Яковенко
2024-08-01T17:36
2024-08-01T17:36
2024-08-01T17:36
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В публикации СБУ не уточняется, когда и при каких обстоятельствах спецслужба сообщила Вячеславу Яковенко о своём "подозрении". При этом отмечено, что главред из давно неподконтрольного СБУ и другим украинским госорганам Луганска "скрывается".Журналисту луганского издания ставится в вину не устраивающее СБУ освещение событий. Украинскую спецслужбу, в частности, огорчают материалы журналиста, представленные в официальном сообщении как "фейки о боевой обстановке на восточном фронте"На этом основании, согласно публикации спецслужбы, против Яковенко выдвинуто обвинение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность"). Об этом журналисту якобы "заочно сообщили", сказано в публикации СБУ.Там также отмечено, что ввиду невозможности разыскать Яковенко, то "продолжаются комплексные меры по его наказанию".Ранее о подобных "подозрениях" и ложных сообщениях СБУ издание Украина.ру информировала в серии публикаций, в том числе в недавнем материале СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, лнр, луганск, сбу, спецслужба, информационная война, дезинформация, пропаганда, сво
Новости, ЛНР, Луганск, СБУ, спецслужба, информационная война, дезинформация, пропаганда, СВО
СБУ угрожает "комплексными мерами" главреду газеты ЛНР "Наш Донбасс"
Служба безопасности Украины 1 августа заявила, что предъявила обвинение в "коллаборационной деятельности" главреду издающейся в ЛНР интернет-газеты "Наш Донбасс" Вячеславу Яковенко
В публикации СБУ не уточняется, когда и при каких обстоятельствах спецслужба сообщила Вячеславу Яковенко о своём "подозрении". При этом отмечено, что главред из давно неподконтрольного СБУ и другим украинским госорганам Луганска "скрывается".
Журналисту луганского издания ставится в вину не устраивающее СБУ освещение событий. Украинскую спецслужбу, в частности, огорчают материалы журналиста, представленные в официальном сообщении как "фейки о боевой обстановке на восточном фронте"
На этом основании, согласно публикации спецслужбы, против Яковенко выдвинуто обвинение по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины ("коллаборационная деятельность"). Об этом журналисту якобы "заочно сообщили", сказано в публикации СБУ.
Там также отмечено, что ввиду невозможности разыскать Яковенко, то "продолжаются комплексные меры по его наказанию".
Ранее о подобных "подозрениях" и ложных сообщениях СБУ издание Украина.ру информировала в серии публикаций, в том числе в недавнем материале СБУ подозревает бывших украинских тюремщиков в гибели военнопленных