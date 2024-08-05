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Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать России

Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать России - 05.08.2024 Украина.ру

Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать России

В городах Великобритании уже шестой день продолжаются массовые беспорядки. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье выходцев из Руанды, с ножом напал на участниц детского танцевального класcа.

2024-08-05T19:15

2024-08-05T19:15

2024-08-05T19:15

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богдан безпалько

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В результате нападения погибли три девочки – шестилетняя Биби Кинг, семилетняя Элси Дот Станкомб и девятилетняя Алиса Дасильва Агиар. Еще восемь детей и двое взрослых получили ранения.Антимигрантские протесты, которые начались в Саутпорте, на выходных распространились на Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Белфаст и другие города. Демонстранты переворачивают автомобили, поджигают магазины и полицейские участки.В городе Тамворт толпа протестующих 5 августа напала на здание отеля Holiday Inn Express, где предположительно проживают мигранты и просители убежища. Скандируя "Убирайтесь из Англии", участники беспорядков подожгли дверной проем, разбили окна и начали бросать различные предметы в полицейских, которые пытались их остановить.В городах Мидлсборо и Болтон протестующих против текущей миграционной политики властей избила многочисленная группа мужчин-беженцев, вооруженных палками и камнями. При этом полицейских мигранты угощали чаем и печеньем.Чтобы остановить беспорядки, правительство Великобритании дало сотрудникам полиции практически неограниченные полномочия. По информации газеты The Times, задержаны уже более 420 участников произошедшего.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал происходящее как "организованный, жестокий бандитизм", которому нет места на улицах британских городов.В разжигании правых протестов ряд британских СМИ усмотрел "российский след". Однако посольство России в Британии отвергло все сообщения о якобы причастности к нынешней ситуации. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским коллегам проверить не причастны ли к событиям "некоторые из россиян, отправленные в Европу по обмену заключенными"."Пусть проверят, среди них нет, случайно, Яшина* с Кара-Мурзой*. Либеральная змея всё глубже заглатывает свой хвост, - написала Захарова в своем телеграм-канале.По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, происходящее в Британии нужно рассматривать в максимально широком контексте, связывая данный вопрос с проблемой колониализма."Британцы – самая могущественная колониальная держава в мировой истории. Они веками жили за счет своих колоний. Со временем уровень жизни вырос, и люди из бывших колоний, увидев, что в метрополии есть гораздо больше условий для лучшей и более безопасной жизни, стали перебираться туда. Это подходило и самим британцам, так как им нужна была новая рабочая сила", - рассказал политолог в интервью Украина.ру.Это породило ряд проблем в британском обществе, а особо острым стал вопрос интеграции не самих мигрантов, а их сыновей, внуков, правнуков, продолжил эксперт."Поколения родились в Соединенном Королевстве, они британцы, но выглядят они по-другому, у них другое происхождение. В обществе это стало создавать напряженность, и было лишь делом времени, когда вспыхнут расовые и религиозные беспорядки", - отметил Гайич.Политолог напомнил, что в 2011 году в Лондоне уже происходили массовые беспорядки, в которых на стороне английских белых националистов участвовали индусы – с англичанами их тогда объединила нелюбовь к пакистанцам. Теперь тоже не исключено, что в ходе столкновений одни группы будут объединяться против других, сказал он.По мнению Гайича, причину очередной вспышки насилия в Великобритании надо искать в грядущем экономическом кризисе, который влечет за собой нарастание всех существующих противоречий в обществе."С одной стороны, речь идет о наболевших и накапливающихся проблемах местного английского населения, которое система также эксплуатирует, с другой - о проблемах потомков мигрантов, которые проживают в стране. В будущем можно ожидать "смутное время" на всей территории коллективного Запада, а то, что в данный момент происходит в Британии – это лишь анонс будущих событий", - полагает политолог.Гайич считает, что британским властям не удалось интегрировать мигрантов в собственное общество потому, что, с одной стороны, их было слишком много, с другой – экономика не приспосабливалась к новым реалиям. Пока мигранты устраивались на работу, англичане теряли свои рабочие места.„Корни этой проблемы уходят во времена премьер-министра Маргарет Тэтчер. Она уничтожила британские профсоюзы, прежде всего, профсоюзы горняков. Так что можно сказать, что современные тенденции берут начало еще в 1980-е годы прошлого столетия“, - подчеркнул политолог.По словам эксперта, тогда начался еще и процесс приватизации, вернее, разграбления государства. Прежде чем началась офшоризация в Восточной Европе и России, Запад это уже сделал у себя через пенсионную систему и рыночные пузыри, связанные с строительной отраслью, добавил политолог.„Капитализм – это такая система, в которой каждые несколько десятилетий происходит большой кризис. Очевидно, что мы на пороге такого кризиса, который может быть сильнее того, который произошел в 2008 году. Это породит еще большую межнациональную и межрасовую напряженность не только в Великобритании, но и во всей Западной Европе и западном мире в целом“, - резюмировал Стеван Гайич.В то же время член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру заявил, что погромы в Британии являются следствием общеевропейской политики мультикультурализма и толерантности, которую элиты всех европейских стран навязывали своему населению.„Может быть, исключением являются только некоторые восточноевропейские страны, где элиты сопротивляются такой политике, например, Польша и Венгрия. К тому же, ряд восточноевропейских стран, таких, как небогатая Болгария, просто неинтересен мигрантам. Для всех остальных принцип простой – пускай всех, и все они должны переплавиться в нечто единое, не совсем понятное, но европейское“, - рассказал Безпалько.Однако опыт показывает, что такой подход приводит лишь к смещению этнорелигиозного баланса и к росту радикального исламизма, подчеркнул эксперт.„Я скажу прямо – исламизма, потому что радикальных баптистов или правосланых я в Великобритании пока не встречал. Также этот подход приводит к тому, что мы сейчас видим – к росту преступности, к попыткам изменения права. Где-то пять лет назад я читал о шариатских патрулях в Лондоне, а теперь подростки из семей мигрантов пытаются устраивать шариатские патрули в Химках", - заявил Безпалько.По его словам, самое главное сейчас - сделать вывод из ситуации в Британии и скорректировать миграционную политику."У нас есть запас времени. Но если мы этого не сделаем, у нас будет ровно то же самое, что и в Британии, только у нас это может сопровождаться еще и распадом страны по территориальному признаку", - отметил Безпалько.Политолог также прокомментировал публикации британских СМИ, в которых говорится о том, что в волнениях в Соединенном Королевстве просматривается "российский след". Он напомнил, что сами британцы никогда не стеснялись использовать радикальные движения и даже целые страны ради достижения своих политических целей."Поэтому с точки зрения профессионала мне, может быть, и хотелось бы, чтобы там был российских след. Но я убежден, что никакого российского следа там нет, потому что все это британская действительность, которая имеет место быть в течение многих лет", - подытожил Богдан Безпалько.* - признан в России иностранным агентомО миграционной политике России в материале Павла Волкова: Депутат Госдумы Мария Бутина: Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике

https://ukraina.ru/20240719/1056365813.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, великобритания, богдан безпалько, мария захарова, лондон, маргарет тэтчер, россия, мигранты, кризис, британия, украина.ру, the times, госдума