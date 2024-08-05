Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать России - 05.08.2024 Украина.ру
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Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать России
Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать России - 05.08.2024 Украина.ру
Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать России
В городах Великобритании уже шестой день продолжаются массовые беспорядки. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье выходцев из Руанды, с ножом напал на участниц детского танцевального класcа.
2024-08-05T19:15
2024-08-05T19:15
эксклюзив
великобритания
богдан безпалько
мария захарова
лондон
маргарет тэтчер
россия
мигранты
кризис
британия
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В результате нападения погибли три девочки – шестилетняя Биби Кинг, семилетняя Элси Дот Станкомб и девятилетняя Алиса Дасильва Агиар. Еще восемь детей и двое взрослых получили ранения.Антимигрантские протесты, которые начались в Саутпорте, на выходных распространились на Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Белфаст и другие города. Демонстранты переворачивают автомобили, поджигают магазины и полицейские участки.В городе Тамворт толпа протестующих 5 августа напала на здание отеля Holiday Inn Express, где предположительно проживают мигранты и просители убежища. Скандируя "Убирайтесь из Англии", участники беспорядков подожгли дверной проем, разбили окна и начали бросать различные предметы в полицейских, которые пытались их остановить.В городах Мидлсборо и Болтон протестующих против текущей миграционной политики властей избила многочисленная группа мужчин-беженцев, вооруженных палками и камнями. При этом полицейских мигранты угощали чаем и печеньем.Чтобы остановить беспорядки, правительство Великобритании дало сотрудникам полиции практически неограниченные полномочия. По информации газеты The Times, задержаны уже более 420 участников произошедшего.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал происходящее как "организованный, жестокий бандитизм", которому нет места на улицах британских городов.В разжигании правых протестов ряд британских СМИ усмотрел "российский след". Однако посольство России в Британии отвергло все сообщения о якобы причастности к нынешней ситуации. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским коллегам проверить не причастны ли к событиям "некоторые из россиян, отправленные в Европу по обмену заключенными"."Пусть проверят, среди них нет, случайно, Яшина* с Кара-Мурзой*. Либеральная змея всё глубже заглатывает свой хвост, - написала Захарова в своем телеграм-канале.По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, происходящее в Британии нужно рассматривать в максимально широком контексте, связывая данный вопрос с проблемой колониализма."Британцы – самая могущественная колониальная держава в мировой истории. Они веками жили за счет своих колоний. Со временем уровень жизни вырос, и люди из бывших колоний, увидев, что в метрополии есть гораздо больше условий для лучшей и более безопасной жизни, стали перебираться туда. Это подходило и самим британцам, так как им нужна была новая рабочая сила", - рассказал политолог в интервью Украина.ру.Это породило ряд проблем в британском обществе, а особо острым стал вопрос интеграции не самих мигрантов, а их сыновей, внуков, правнуков, продолжил эксперт."Поколения родились в Соединенном Королевстве, они британцы, но выглядят они по-другому, у них другое происхождение. В обществе это стало создавать напряженность, и было лишь делом времени, когда вспыхнут расовые и религиозные беспорядки", - отметил Гайич.Политолог напомнил, что в 2011 году в Лондоне уже происходили массовые беспорядки, в которых на стороне английских белых националистов участвовали индусы – с англичанами их тогда объединила нелюбовь к пакистанцам. Теперь тоже не исключено, что в ходе столкновений одни группы будут объединяться против других, сказал он.По мнению Гайича, причину очередной вспышки насилия в Великобритании надо искать в грядущем экономическом кризисе, который влечет за собой нарастание всех существующих противоречий в обществе."С одной стороны, речь идет о наболевших и накапливающихся проблемах местного английского населения, которое система также эксплуатирует, с другой - о проблемах потомков мигрантов, которые проживают в стране. В будущем можно ожидать "смутное время" на всей территории коллективного Запада, а то, что в данный момент происходит в Британии – это лишь анонс будущих событий", - полагает политолог.Гайич считает, что британским властям не удалось интегрировать мигрантов в собственное общество потому, что, с одной стороны, их было слишком много, с другой – экономика не приспосабливалась к новым реалиям. Пока мигранты устраивались на работу, англичане теряли свои рабочие места.„Корни этой проблемы уходят во времена премьер-министра Маргарет Тэтчер. Она уничтожила британские профсоюзы, прежде всего, профсоюзы горняков. Так что можно сказать, что современные тенденции берут начало еще в 1980-е годы прошлого столетия“, - подчеркнул политолог.По словам эксперта, тогда начался еще и процесс приватизации, вернее, разграбления государства. Прежде чем началась офшоризация в Восточной Европе и России, Запад это уже сделал у себя через пенсионную систему и рыночные пузыри, связанные с строительной отраслью, добавил политолог.„Капитализм – это такая система, в которой каждые несколько десятилетий происходит большой кризис. Очевидно, что мы на пороге такого кризиса, который может быть сильнее того, который произошел в 2008 году. Это породит еще большую межнациональную и межрасовую напряженность не только в Великобритании, но и во всей Западной Европе и западном мире в целом“, - резюмировал Стеван Гайич.В то же время член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру заявил, что погромы в Британии являются следствием общеевропейской политики мультикультурализма и толерантности, которую элиты всех европейских стран навязывали своему населению.„Может быть, исключением являются только некоторые восточноевропейские страны, где элиты сопротивляются такой политике, например, Польша и Венгрия. К тому же, ряд восточноевропейских стран, таких, как небогатая Болгария, просто неинтересен мигрантам. Для всех остальных принцип простой – пускай всех, и все они должны переплавиться в нечто единое, не совсем понятное, но европейское“, - рассказал Безпалько.Однако опыт показывает, что такой подход приводит лишь к смещению этнорелигиозного баланса и к росту радикального исламизма, подчеркнул эксперт.„Я скажу прямо – исламизма, потому что радикальных баптистов или правосланых я в Великобритании пока не встречал. Также этот подход приводит к тому, что мы сейчас видим – к росту преступности, к попыткам изменения права. Где-то пять лет назад я читал о шариатских патрулях в Лондоне, а теперь подростки из семей мигрантов пытаются устраивать шариатские патрули в Химках", - заявил Безпалько.По его словам, самое главное сейчас - сделать вывод из ситуации в Британии и скорректировать миграционную политику."У нас есть запас времени. Но если мы этого не сделаем, у нас будет ровно то же самое, что и в Британии, только у нас это может сопровождаться еще и распадом страны по территориальному признаку", - отметил Безпалько.Политолог также прокомментировал публикации британских СМИ, в которых говорится о том, что в волнениях в Соединенном Королевстве просматривается "российский след". Он напомнил, что сами британцы никогда не стеснялись использовать радикальные движения и даже целые страны ради достижения своих политических целей."Поэтому с точки зрения профессионала мне, может быть, и хотелось бы, чтобы там был российских след. Но я убежден, что никакого российского следа там нет, потому что все это британская действительность, которая имеет место быть в течение многих лет", - подытожил Богдан Безпалько.* - признан в России иностранным агентомО миграционной политике России в материале Павла Волкова: Депутат Госдумы Мария Бутина: Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике
https://ukraina.ru/20240719/1056365813.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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эксклюзив, великобритания, богдан безпалько, мария захарова, лондон, маргарет тэтчер, россия, мигранты, кризис, британия, украина.ру, the times, госдума
Эксклюзив, Великобритания, Богдан Безпалько, Мария Захарова, Лондон, Маргарет Тэтчер, Россия, мигранты, кризис, Британия, Украина.ру, The Times, Госдума

Межэтнический конфликт в Британии: какие выводы следует сделать России

19:15 05.08.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОлимпийская эстафета в Лондоне
Олимпийская эстафета в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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В городах Великобритании уже шестой день продолжаются массовые беспорядки. Поводом для волнений стала трагедия в городе Саутпорт, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана, родившийся в семье выходцев из Руанды, с ножом напал на участниц детского танцевального класcа.
В результате нападения погибли три девочки – шестилетняя Биби Кинг, семилетняя Элси Дот Станкомб и девятилетняя Алиса Дасильва Агиар. Еще восемь детей и двое взрослых получили ранения.
Антимигрантские протесты, которые начались в Саутпорте, на выходных распространились на Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Белфаст и другие города. Демонстранты переворачивают автомобили, поджигают магазины и полицейские участки.
В городе Тамворт толпа протестующих 5 августа напала на здание отеля Holiday Inn Express, где предположительно проживают мигранты и просители убежища. Скандируя "Убирайтесь из Англии", участники беспорядков подожгли дверной проем, разбили окна и начали бросать различные предметы в полицейских, которые пытались их остановить.
В городах Мидлсборо и Болтон протестующих против текущей миграционной политики властей избила многочисленная группа мужчин-беженцев, вооруженных палками и камнями. При этом полицейских мигранты угощали чаем и печеньем.
Чтобы остановить беспорядки, правительство Великобритании дало сотрудникам полиции практически неограниченные полномочия. По информации газеты The Times, задержаны уже более 420 участников произошедшего.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал происходящее как "организованный, жестокий бандитизм", которому нет места на улицах британских городов.
"Я гарантирую: вы пожалеете, что приняли участие в этих беспорядках, и те, кто непосредственно был там, и те, кто организовал эту акцию через Интернет".
В разжигании правых протестов ряд британских СМИ усмотрел "российский след". Однако посольство России в Британии отвергло все сообщения о якобы причастности к нынешней ситуации. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала британским коллегам проверить не причастны ли к событиям "некоторые из россиян, отправленные в Европу по обмену заключенными".
"Пусть проверят, среди них нет, случайно, Яшина* с Кара-Мурзой*. Либеральная змея всё глубже заглатывает свой хвост, - написала Захарова в своем телеграм-канале.
19 июля, 15:23
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По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, происходящее в Британии нужно рассматривать в максимально широком контексте, связывая данный вопрос с проблемой колониализма.
"Британцы – самая могущественная колониальная держава в мировой истории. Они веками жили за счет своих колоний. Со временем уровень жизни вырос, и люди из бывших колоний, увидев, что в метрополии есть гораздо больше условий для лучшей и более безопасной жизни, стали перебираться туда. Это подходило и самим британцам, так как им нужна была новая рабочая сила", - рассказал политолог в интервью Украина.ру.
Это породило ряд проблем в британском обществе, а особо острым стал вопрос интеграции не самих мигрантов, а их сыновей, внуков, правнуков, продолжил эксперт.
"Поколения родились в Соединенном Королевстве, они британцы, но выглядят они по-другому, у них другое происхождение. В обществе это стало создавать напряженность, и было лишь делом времени, когда вспыхнут расовые и религиозные беспорядки", - отметил Гайич.
Политолог напомнил, что в 2011 году в Лондоне уже происходили массовые беспорядки, в которых на стороне английских белых националистов участвовали индусы – с англичанами их тогда объединила нелюбовь к пакистанцам. Теперь тоже не исключено, что в ходе столкновений одни группы будут объединяться против других, сказал он.
По мнению Гайича, причину очередной вспышки насилия в Великобритании надо искать в грядущем экономическом кризисе, который влечет за собой нарастание всех существующих противоречий в обществе.
"С одной стороны, речь идет о наболевших и накапливающихся проблемах местного английского населения, которое система также эксплуатирует, с другой - о проблемах потомков мигрантов, которые проживают в стране. В будущем можно ожидать "смутное время" на всей территории коллективного Запада, а то, что в данный момент происходит в Британии – это лишь анонс будущих событий", - полагает политолог.
Гайич считает, что британским властям не удалось интегрировать мигрантов в собственное общество потому, что, с одной стороны, их было слишком много, с другой – экономика не приспосабливалась к новым реалиям. Пока мигранты устраивались на работу, англичане теряли свои рабочие места.
„Корни этой проблемы уходят во времена премьер-министра Маргарет Тэтчер. Она уничтожила британские профсоюзы, прежде всего, профсоюзы горняков. Так что можно сказать, что современные тенденции берут начало еще в 1980-е годы прошлого столетия“, - подчеркнул политолог.
По словам эксперта, тогда начался еще и процесс приватизации, вернее, разграбления государства. Прежде чем началась офшоризация в Восточной Европе и России, Запад это уже сделал у себя через пенсионную систему и рыночные пузыри, связанные с строительной отраслью, добавил политолог.
„Капитализм – это такая система, в которой каждые несколько десятилетий происходит большой кризис. Очевидно, что мы на пороге такого кризиса, который может быть сильнее того, который произошел в 2008 году. Это породит еще большую межнациональную и межрасовую напряженность не только в Великобритании, но и во всей Западной Европе и западном мире в целом“, - резюмировал Стеван Гайич.
- РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 10:53
Победа лейбористов. Изменит ли она политику Великобритании?На выборах 4 июля не произошло ничего незапланированного. По данным опросов, института Ipsos UK для Sky News, BBC и ITV News, оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером уверенно побеждает, получая большинство в 410 из 650 мест в палате общин.
В то же время член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру заявил, что погромы в Британии являются следствием общеевропейской политики мультикультурализма и толерантности, которую элиты всех европейских стран навязывали своему населению.
„Может быть, исключением являются только некоторые восточноевропейские страны, где элиты сопротивляются такой политике, например, Польша и Венгрия. К тому же, ряд восточноевропейских стран, таких, как небогатая Болгария, просто неинтересен мигрантам. Для всех остальных принцип простой – пускай всех, и все они должны переплавиться в нечто единое, не совсем понятное, но европейское“, - рассказал Безпалько.
Однако опыт показывает, что такой подход приводит лишь к смещению этнорелигиозного баланса и к росту радикального исламизма, подчеркнул эксперт.
„Я скажу прямо – исламизма, потому что радикальных баптистов или правосланых я в Великобритании пока не встречал. Также этот подход приводит к тому, что мы сейчас видим – к росту преступности, к попыткам изменения права. Где-то пять лет назад я читал о шариатских патрулях в Лондоне, а теперь подростки из семей мигрантов пытаются устраивать шариатские патрули в Химках", - заявил Безпалько.
По его словам, самое главное сейчас - сделать вывод из ситуации в Британии и скорректировать миграционную политику.
"У нас есть запас времени. Но если мы этого не сделаем, у нас будет ровно то же самое, что и в Британии, только у нас это может сопровождаться еще и распадом страны по территориальному признаку", - отметил Безпалько.
Политолог также прокомментировал публикации британских СМИ, в которых говорится о том, что в волнениях в Соединенном Королевстве просматривается "российский след". Он напомнил, что сами британцы никогда не стеснялись использовать радикальные движения и даже целые страны ради достижения своих политических целей.
"Поэтому с точки зрения профессионала мне, может быть, и хотелось бы, чтобы там был российских след. Но я убежден, что никакого российского следа там нет, потому что все это британская действительность, которая имеет место быть в течение многих лет", - подытожил Богдан Безпалько.
* - признан в России иностранным агентом
О миграционной политике России в материале Павла Волкова: Депутат Госдумы Мария Бутина: Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике
 
ЭксклюзивВеликобританияБогдан БезпалькоМария ЗахароваЛондонМаргарет ТэтчерРоссиямигрантыкризисБританияУкраина.руThe TimesГосдума
 
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