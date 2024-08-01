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Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике

Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике - 01.08.2024 Украина.ру

Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике

В последние годы наша страна столкнулась с нетипичной для своей новейшей истории ситуацией массового желания иностранцев переселиться в Россию. Законодательство РФ не приспособлено для эффективного переселения и социализации этих людей. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала о возможных решениях проблемы.

2024-08-01T15:29

2024-08-01T15:29

2024-08-01T15:29

россия

сша

германия

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интервью

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— Мария, как мы сегодня осмысляем новую реальность массовой иммиграции иностранцев в Россию?— На самом деле история с привлечением иностранцев в Россию далеко не нова. Про Петра I мы все знаем, кое-кто знает о Екатерине II и ее указе о переселении иностранцев в Россию, но ведь и это не самая древность. Откуда, например, в Москве немецкая слобода?— От двух наших великих Иванов.— Совершенно верно: Иван III, Иван Грозный. Это не для всех очевидно, но европеизация у нас началась еще с тех времен. К нам ехали, прежде всего, специалисты, которые привозили технологии, привозили свои семьи и становились частью нашего общества. Государство, в свою очередь, прорабатывало возможные пути интеграции этих людей, открыв ту же немецкую слободу. Между прочим, сегодня под Калугой у нас есть немецкая деревня и обсуждается вопрос создания американской деревни в Башкирии.Но вы правы в том, что в последние годы мы привыкли к оттоку населения, а все наше миграционное законодательство было заточено на то, чтобы сдержать поток мигрантов из Средней Азии. Сейчас же к нам приезжают люди из недружеских стран — это Западная Европа, это США, Канада — и мы не понимаем, как с ними быть, нужны ли для них особые миграционные правила или нет. Рабочая виза для разнорабочего из Средней Азии и рабочая виза для физика-ядерщика из Канады — это одно и тоже или нет? Почему в российском законодательстве есть рабочая виза, туристическая, семейная, но нет миграционной? Получается, что иностранец, приезжающий к нам с целью остаться жить, заведомо должен нас обмануть, приехав по, скажем, рабочей визе, а уже затем меняя свой статус. Конечно, это законно, но к чему такие сложности? Почему человек сразу не может ехать с целью иммиграции?— По статистике за 2023 год в Германии запросили убежища более 8 тысяч россиян, не говоря о тех, кто просто переехал. Это больше, чем едет к нам иностранцев или нет?— Пока оценить сложно. Лично мне известны более тысячи кейсов чистых иностранцев по половине регионов России. То есть это не вернувшиеся на Родину люди с российским гражданством, а именно настоящие иностранцы. И большая часть из них приехала к нам как раз из Германии. Далее идут прибалтийские страны, Канада, Франция и Австралия, как ни странно. Испания, Италия, Греция — оттуда тоже кое-кто есть. Я подчеркну, речь о людях, никак в прошлом не связанных с Россией. Например, семья из США — папа-программист, мама и семеро детей. Семья очень обеспеченная. Они продали все в Америке и приехали сюда, дети ходят в русскую школу, старший сын уже свободно говорит на русском языке. Мы такие большие семьи видеть не привыкли. А отец семейства объясняет, что жил на ферме, работал удаленно и очень хорошо зарабатывал как крутой разработчик программного обеспечения, так почему бы и не завести много детей? Он и сейчас продолжает так работать, то есть вполне может содержать большую семью. Спрашивается, почему переехали-то?— И действительно, почему?— Ювеналка. Он говорит, что в школе засилье разнообразных нетрадиционных историй, а ему хотелось бы, чтобы его старший сын женился, а не что-то там еще. Так вон, он попробовал сначала перевести детей на домашнее обучение. Тут же к нему стали наведываться специалисты из социального обеспечения — считай из ювенальной юстиции. А еще они начали останавливать на улице старшего сына (ему 16 лет) и спрашивать: может к тебе родители плохо относятся, может тебе угрожает опасность и тебя надо забрать из семьи и так далее. Семья посмотрела на все это и решила, что пора уезжать в Россию. Почему именно в Россию — вполне объяснимо. Мне, как члену комитета по международным делам, особенно после получения определенной известности в США, пишет много американцев. Только за прошлый год через меня лично прошло 70 семей, которые целенаправленно ехали в Россию. Дело в том, что Китай им непонятен, арабский мир чужд, поскольку они христиане, поэтому Россия оказывается идеальным вариантом. И, между прочим, вы знаете, что в мире всего три страны, которые не выдадут тебя в страну гражданства, если ты заявишь о вынужденной миграции по причине проблем с ювенальной юстицией? Это Россия, Сербия и Турция. Сегодня защита семьи — это мы.— А мы не преувеличиваем с масштабами ювеналки и Содома на Западе? Понятно же, что это выгодно нам с пропагандистской точки зрения.— Я бы тоже не поверила, но одна семья, переехавшая к нам из Испании, рассказала, что шестилетним детям проводят уроки переодевания. То есть мальчик должен принести из дома женскую одежду и переодеться в школе. Так они играют в толерантность. А если откажешься, если родители будет против, ребенка отдадут на перевоспитание геям.— Именно геям?— Толерантность воспитывать. А как вы хотели? Я думаю, все видели кошмар на открытии Олимпиады? Так что мы не то, что не преувеличиваем, мы недооцениваем, насколько там все серьезно. В Германии, например, введен секспросвет в школах, но родителям не показывают учебники по этому предмету. Ребенок не может забрать учебник домой и показать его родителям. Ну и уроки эти обязательно ведет человек нетрадиционной ориентации. Вы бы хотели такого для своего ребенка? Многие не хотят, но у них нет вариантов. Если попробуешь пойти против систем, ребенка заберут на перевоспитание в однополую пару, о чем мы уже говорили.Так что, раз уж мы, товарищи, заявляем, что мы про традиционные ценности, нам надо каким-то образом дать зеленый свет "идеологический" или "духовно-нравственной" иммиграции, упростить приезд людям, близким нам по взглядам. Повторюсь, чаще всего это люди образованные, состоявшиеся и даже состоятельные, которым не все равно на их детей и их семьи.— То есть Россия может стать убежищем для людей, которым не травится т.н. гендерная политика Запада?— Россия для них — это гораздо больше, чем только традиционные ценности. Это просто нормальное общество, где ты имеешь право ходить в ту церковь, в какую хочешь, или не ходить ни в какую. У нас огромное количество национальностей, языков, культур и никто не лезет ни в семью, ни в твою церковь, ни в твою национальность.Многим у нас кажется, что Америка — это такой melting pot, плавильный котел, где все варятся. На самом деле нет. Я прожила в Америке пять лет и могу достоверно сказать, что там люди живут анклавами: Indian American, Black American, Russian American — все четко разделены. У нас же все живут вместе. Мы говорили об американской деревне в России, а я вот даже не уверена, что это сработает. Просто, потому что большая часть из переезжающих не хочет жить вместе с экспатами. Нет, они должны иметь такое право, если захотят селиться вместе. Но я считаю, что специально создавать резервации — это глупо.Еще иностранцы удивляются бесплатной медицине и возможности бесплатно получить высшее образование. Скажите такое американцу, и он не поверит. Там человек рождается уже с долгами и это на всю жизнь, а высшее образование в 100% случаев платное. Я думаю, и нашим хорошо было бы это знать и понимать, почему эти иностранцы так ценят Россию.— Что конкретно вы подразумеваете под зеленым светом для "идеологической" миграции?— Во-первых, для таких людей нужно убрать квоты и тесты. Американцы могут выдавать лотерею на грин-карту через Госдеп, но кто верит в лотерею? У желающего приехать в США спрашивают о родственниках, об образовании, об опыте работы и т.д., а потом сотрудник Госдепа листает анкеты и говорит, что лотерею выиграл Иван Иванович Иванов, потому что сейчас нам нужны специалисты в области космоса, а он как раз такой специалист. У нас тоже должна быть подобная возможность принимать тех, кто хочет к нам и тех, кто нужен нам.— Отсюда логически вытекает вопрос — есть ли интерес в переезде в Россию не только у тех, кто бежит от Содома и ювеналки, но и у таких Иван Иванычей, которые специалисты по космосу?— Я буду исходить из практики заявок, которые ко мне приходят.На первое место я бы поставила людей, которые потеряли работу в связи с уходом иностранных компаний из России. Существует, например, некий немецкий инженер, который у нас на немецком заводе в Калуге обслуживает какое-то оборудование. Но вот компания в связи с санкциями уходит из РФ и забирает весь персонал. Инженер оказывается без работы в Германии, а оборудование без инженера в России. Их надо как-то соединить. Причем такому немцу даже не обязательно получать российское гражданство, достаточно разрешения на работу. Это само по себе несложно, но проблемой становится язык. В ряде документов он требуется, но в данном случае мы не должны, как бы это странно не казалось на первый взгляд, требовать от человека знание языка. Для гражданства — да, для работы реально ценного специалиста, который нам очень нужен, — нет. Я больше скажу, если мы заставим его учить русский язык, за три месяца действия визы он этого просто не сможет сделать. А приезжать на три месяца, потом уезжать, потом снова приезжать, чтобы учить язык — это невозможно, если только он не супер-гений.Во-вторых, всем известно, что у нас огромный дефицит высококвалифицированных кадров и быстро воспитать их невозможно. Американцы в свое время вытягивали кадры из нас. Мы не собираемся ни из кого ничего вытягивать, но мы предлагаем людям поработать у нас и это, в частности, возможности для бизнеса. У нас сейчас есть множество площадок, связанных не только с природными ресурсами, но и с развитием тех же IT-разработок. У нас прекрасные университеты с площадками для экспериментов. Раньше у нас была проблема с лабораториями, сейчас она преодолена. Посмотрите, "Сколково" как работает. Кремниевая долина отдыхает просто. Есть современные центры в Нижнем Новгороде, Калуге. Есть единое интеграционное пространство с Республикой Беларусь, где даже криптовалюта легальна. Поэтому в Россию хотят ехать за возможностями. Компанию у нас открыть несложно, но финансовые институты должны быть развернуты к иностранцам так, чтобы они могли не только открыть новый бизнес, но и релоцировать старый. Многие иностранные компании работали успешно с Россией и готовы продолжать работать, если будут нормальные условия для релокации.Третья категория — это те, кто хочет сюда инвестировать. В России сейчас очень высокая процентная ставка ЦБ. Даже просто вложить деньги в банк здесь выгоднее, чем продолжать существование в Европе, откуда сейчас массово уезжает бизнес.То есть, кроме тех, кто едет по идеологическим причинам, мы говорим о высококвалифицированных специалистах, бизнесе и инвесторах. Кстати, некоторые просто хотят купить здесь ферму и жить.— Из Европы бизнес действительно уезжает. Но пока в основном в США. Высокая же процентная ставка делает практически невозможным создание в России капиталоемких высокотехнологичных перерабатывающих производств.— А для этого законодательство разрабатывает специальный механизм. Почему у нас мораторий, например, на те же проверки бизнеса введен? Мы ищем разные выходы из ситуации, учитывая, что во время СВО у государства большие расходы и ему нужны деньги. Может быть для таких случаев нужно предусмотреть какой-то другой правовой режим…— Давайте тогда о деньгах. Вот хочет условный американец купить ферму в России и жить — как ему привезти деньги?— В чемодане. "Свифт" же не работает. Но с такими чемоданами надо быть очень внимательными на таможне. Есть красный коридор, есть зеленый коридор, и в красном коридоре вы должны задекларировать деньги, если везете больше 10 тысяч долларов. Если вас в зеленом коридоре разоблачат при попытке провести такую сумму без декларирования, можете лишиться своих денег — от штрафа до полной конфискации.— Получается, такие нюансы надо узнать заранее. А откуда?— Это ключевой вопрос. Честно говоря, во многих наших государственных сайтах я не могу разобраться, хотя русский язык — мой родной. Вопрос не в том, что там недостоверная информация, а в том, что все изложено сухим бюрократическим и юридическим языком, но люди-то ищут информацию не так. Во многих недружественных странах государственные российские сайты заблокированы, а доступом через VPN не все могут пользоваться. Кое-где — в Прибалтике, на Украине, как вы понимаете, за такое могут и привлечь к уголовной ответственности. Поэтому переселенцы ищут информацию в чатах. И хорошо, если это нормальный чат, без ЦИПСО и ФБР, которые намеренно вбрасывают туда информацию о том, что в России по улицам ходят черти и вас сразу убьют после переезда. А иногда просто обманщики деньги выманивают.Мы должны найти какой-то другой способ донести информацию о программах переселения. Если человек обращается к вам по вопросу переселения, это очень большой шаг. Это люди, которые решились оставить в прошлом всю свою жизнь. Поэтому диалог с ними должен быть очень человечным.— Давайте тогда разовьем тему человечности подхода. Как устроена система адаптации для иммигрантов?— Наши люди к иностранцам относятся с интересом, но специфическим. Самый распространенный вопрос к ним — вы что, серьезно из Германии сюда приехали? Ну вы даете! И даже в миграционке часто удивляются — вы действительно к нам? У вас же за границей лучше! Но это ладно. Главная проблема адаптации связана с детьми. Если родители начинают ориентироваться в новом мире довольно быстро, то для детей, особенно если они не говорят на русском языке, переезд — это беда. А как им выучить русский язык? Родители готовы отдать ребенка частную школу, но частных школ очень мало. Основная же часть частных школ, где учат русскому языку как иностранному, — это школы при посольствах. И получается, что люди только что сбежали из условной Британии, а их отправляют учиться с британскими посольскими…Для верующих людей проблема — это церковь. Они представляют массу разных деноминаций, которых у нас просто нет. Пока мы этим не занимались, потому что еще не было обращений, но я вижу, что вопрос вызревает и рано или поздно критическая масса наберется.Особенно сложный вопрос непосредственной социализации. Я училась за рубежом и знаю по себе, как это тяжело. Вроде бы все с тобой и дружат, а настоящих друзей-то и нет. Человек маргинализируется, а подросток в маргинальном состоянии особенно опасен, на него в интернете могут повлиять неправильным образом. Наша задача — подтянуть их в кружки, секции, включить их в имеющиеся городские программы. Общественные организации могут сыграть в этом важную роль. Я вижу, что есть много студентов, которые хотели бы поучаствовать в этом. Был случай, когда я попросила своих практикантов в Госдуме взять девушку-переселенку из Новой Зеландии и показать ей какой-нибудь музей. И знаете, куда они пошли? На Поклонку — показать то, чем они сильнее всего гордятся.— Это приятно слышать. Это говорит о том, что у нас большой потенциал и большие перспективы. Но все перспективы упираются в то, что многим и идеологически нашим, и необходимым нам специалистам приходится преодолевать невообразимые препятствия, чтобы попасть в Россию, тогда как для менее ценных работников, которых часть общества вообще считает проблемной социальной категорией, все просто.— Мы не были готовы к этому потоку. От нас в основном уезжали специалисты, а к нам приезжали и продолжают приезжать низкоквалифицированные рабочие на стройки. Сейчас же оба эти потока слились в один и это создает проблему. Регион получает какое-то количество патентов на миграцию, и они одинаково распространяются и на физика-ядерщика из Канады, и на разнорабочего из Средней Азии. Это ненормально. Я все понимаю про равноправие, но с точки зрения государственных интересов для России важно получить западных специалистов, о которых мы говорим. Сейчас мы решаем проблему вручную и по сути только для тех, кто достучался по сарафанному радио.— А кто не достучался и из-за этого не смог приехать в Россию, может обидеться, даже изменить свое отношение к нашей стране.— Даже хуже. У меня есть совершенно жуткая история из моего родного Алтайского края. Приезжают люди с деньгами, приобретают земельный участок и строят на нем дом. В доме начинают жить, но он еще не внесен в необходимые реестры, поэтому в нем нельзя сделать прописку и люди делают прописку у друзей в городе. Приходит миграционка и ставит их на депортацию. Формально все по закону, но есть же еще и здравый смысл. Я думаю, я смогу решить этот вопрос, но я призываю людей на местах, пока мы не нашли законодательного решения, смотреть на ситуацию не формалистски, а с точки зрения государственных интересов. А законодательное решение мы обязательно найдем. Я в том числе этим сейчас и занимаюсь, собирая массу жизненных историй, потому что, если я не пойму, что происходит снизу, я не смогу никому помочь.— Получается, мы сейчас еще не готовы собрать все в систему и выдать грамотный законопроект, который закроет вопрос?— Да. А пока собираем, важно помогать людям адресно, потому что, пока мы будем думать о глобальном, забудем конкретных людей.Я, наверное, не имею права винить государство в каких-то недоработках, ведь я сама законодатель. Но я понимаю, что запрос на большие изменения есть и этот запрос необходимо реализовать. Я думаю, что назрела ситуация, когда нужно принимать серьезное управленческое решение. И эта ситуация назрела отнюдь не из желания иностранцев сбежать из Содома, но из необходимости усиления России. В советское время мы принимали людей, которые верили в социализм и коммунизм. Сейчас у нас другая повестка, но технически ситуация та же.Поэтому нам жизненно необходимы соответствующие поправки в законы. Согласитесь, странно, когда мы требуем от человека, приехавшего из Прибалтики, справку об отсутствии судимости. Узнав, для какой страны он просит такую справку, против него еще и возбудят уголовное дело.— Не говоря уже о том, что у желающих выехать из Прибалтики уже могут быть судимости по политически-мотивированным "пророссийским" делам, что формально Россия будет считать судимостью и все.— Абсолютно верно. Поэтому у меня сейчас в работе огромное количество предложений по этому поводу, и они будут собраны если не в один, то в ряд законопроектов. А пока я буду признательна, если переселенцы будут писать в мой ВК и рассказывать о своих проблемах. Есть сериал "Лучше звоните Солу", а я говорю, лучше пишите Бутиной. Я должна понимать, что происходит. Конечно, все вопросы я сама решать не смогу, у меня есть прекрасный штат помощников, но первый контакт у написавшего будет именно со мной. Иначе в чем заключается моя работа?О том, почему люди едут в Россию - в материале "Хочу жить в России. Мы вернулись, чтобы быть на правильной стороне".

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