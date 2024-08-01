Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике - 01.08.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике
Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике - 01.08.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике
В последние годы наша страна столкнулась с нетипичной для своей новейшей истории ситуацией массового желания иностранцев переселиться в Россию. Законодательство РФ не приспособлено для эффективного переселения и социализации этих людей. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала о возможных решениях проблемы.
2024-08-01T15:29
2024-08-01T15:29
россия
сша
германия
мария бутина
госдума
ципсо
фбр
переселенцы
мигранты
интервью
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— Мария, как мы сегодня осмысляем новую реальность массовой иммиграции иностранцев в Россию?— На самом деле история с привлечением иностранцев в Россию далеко не нова. Про Петра I мы все знаем, кое-кто знает о Екатерине II и ее указе о переселении иностранцев в Россию, но ведь и это не самая древность. Откуда, например, в Москве немецкая слобода?— От двух наших великих Иванов.— Совершенно верно: Иван III, Иван Грозный. Это не для всех очевидно, но европеизация у нас началась еще с тех времен. К нам ехали, прежде всего, специалисты, которые привозили технологии, привозили свои семьи и становились частью нашего общества. Государство, в свою очередь, прорабатывало возможные пути интеграции этих людей, открыв ту же немецкую слободу. Между прочим, сегодня под Калугой у нас есть немецкая деревня и обсуждается вопрос создания американской деревни в Башкирии.Но вы правы в том, что в последние годы мы привыкли к оттоку населения, а все наше миграционное законодательство было заточено на то, чтобы сдержать поток мигрантов из Средней Азии. Сейчас же к нам приезжают люди из недружеских стран — это Западная Европа, это США, Канада — и мы не понимаем, как с ними быть, нужны ли для них особые миграционные правила или нет. Рабочая виза для разнорабочего из Средней Азии и рабочая виза для физика-ядерщика из Канады — это одно и тоже или нет? Почему в российском законодательстве есть рабочая виза, туристическая, семейная, но нет миграционной? Получается, что иностранец, приезжающий к нам с целью остаться жить, заведомо должен нас обмануть, приехав по, скажем, рабочей визе, а уже затем меняя свой статус. Конечно, это законно, но к чему такие сложности? Почему человек сразу не может ехать с целью иммиграции?— По статистике за 2023 год в Германии запросили убежища более 8 тысяч россиян, не говоря о тех, кто просто переехал. Это больше, чем едет к нам иностранцев или нет?— Пока оценить сложно. Лично мне известны более тысячи кейсов чистых иностранцев по половине регионов России. То есть это не вернувшиеся на Родину люди с российским гражданством, а именно настоящие иностранцы. И большая часть из них приехала к нам как раз из Германии. Далее идут прибалтийские страны, Канада, Франция и Австралия, как ни странно. Испания, Италия, Греция — оттуда тоже кое-кто есть. Я подчеркну, речь о людях, никак в прошлом не связанных с Россией. Например, семья из США — папа-программист, мама и семеро детей. Семья очень обеспеченная. Они продали все в Америке и приехали сюда, дети ходят в русскую школу, старший сын уже свободно говорит на русском языке. Мы такие большие семьи видеть не привыкли. А отец семейства объясняет, что жил на ферме, работал удаленно и очень хорошо зарабатывал как крутой разработчик программного обеспечения, так почему бы и не завести много детей? Он и сейчас продолжает так работать, то есть вполне может содержать большую семью. Спрашивается, почему переехали-то?— И действительно, почему?— Ювеналка. Он говорит, что в школе засилье разнообразных нетрадиционных историй, а ему хотелось бы, чтобы его старший сын женился, а не что-то там еще. Так вон, он попробовал сначала перевести детей на домашнее обучение. Тут же к нему стали наведываться специалисты из социального обеспечения — считай из ювенальной юстиции. А еще они начали останавливать на улице старшего сына (ему 16 лет) и спрашивать: может к тебе родители плохо относятся, может тебе угрожает опасность и тебя надо забрать из семьи и так далее. Семья посмотрела на все это и решила, что пора уезжать в Россию. Почему именно в Россию — вполне объяснимо. Мне, как члену комитета по международным делам, особенно после получения определенной известности в США, пишет много американцев. Только за прошлый год через меня лично прошло 70 семей, которые целенаправленно ехали в Россию. Дело в том, что Китай им непонятен, арабский мир чужд, поскольку они христиане, поэтому Россия оказывается идеальным вариантом. И, между прочим, вы знаете, что в мире всего три страны, которые не выдадут тебя в страну гражданства, если ты заявишь о вынужденной миграции по причине проблем с ювенальной юстицией? Это Россия, Сербия и Турция. Сегодня защита семьи — это мы.— А мы не преувеличиваем с масштабами ювеналки и Содома на Западе? Понятно же, что это выгодно нам с пропагандистской точки зрения.— Я бы тоже не поверила, но одна семья, переехавшая к нам из Испании, рассказала, что шестилетним детям проводят уроки переодевания. То есть мальчик должен принести из дома женскую одежду и переодеться в школе. Так они играют в толерантность. А если откажешься, если родители будет против, ребенка отдадут на перевоспитание геям.— Именно геям?— Толерантность воспитывать. А как вы хотели? Я думаю, все видели кошмар на открытии Олимпиады? Так что мы не то, что не преувеличиваем, мы недооцениваем, насколько там все серьезно. В Германии, например, введен секспросвет в школах, но родителям не показывают учебники по этому предмету. Ребенок не может забрать учебник домой и показать его родителям. Ну и уроки эти обязательно ведет человек нетрадиционной ориентации. Вы бы хотели такого для своего ребенка? Многие не хотят, но у них нет вариантов. Если попробуешь пойти против систем, ребенка заберут на перевоспитание в однополую пару, о чем мы уже говорили.Так что, раз уж мы, товарищи, заявляем, что мы про традиционные ценности, нам надо каким-то образом дать зеленый свет "идеологический" или "духовно-нравственной" иммиграции, упростить приезд людям, близким нам по взглядам. Повторюсь, чаще всего это люди образованные, состоявшиеся и даже состоятельные, которым не все равно на их детей и их семьи.— То есть Россия может стать убежищем для людей, которым не травится т.н. гендерная политика Запада?— Россия для них — это гораздо больше, чем только традиционные ценности. Это просто нормальное общество, где ты имеешь право ходить в ту церковь, в какую хочешь, или не ходить ни в какую. У нас огромное количество национальностей, языков, культур и никто не лезет ни в семью, ни в твою церковь, ни в твою национальность.Многим у нас кажется, что Америка — это такой melting pot, плавильный котел, где все варятся. На самом деле нет. Я прожила в Америке пять лет и могу достоверно сказать, что там люди живут анклавами: Indian American, Black American, Russian American — все четко разделены. У нас же все живут вместе. Мы говорили об американской деревне в России, а я вот даже не уверена, что это сработает. Просто, потому что большая часть из переезжающих не хочет жить вместе с экспатами. Нет, они должны иметь такое право, если захотят селиться вместе. Но я считаю, что специально создавать резервации — это глупо.Еще иностранцы удивляются бесплатной медицине и возможности бесплатно получить высшее образование. Скажите такое американцу, и он не поверит. Там человек рождается уже с долгами и это на всю жизнь, а высшее образование в 100% случаев платное. Я думаю, и нашим хорошо было бы это знать и понимать, почему эти иностранцы так ценят Россию.— Что конкретно вы подразумеваете под зеленым светом для "идеологической" миграции?— Во-первых, для таких людей нужно убрать квоты и тесты. Американцы могут выдавать лотерею на грин-карту через Госдеп, но кто верит в лотерею? У желающего приехать в США спрашивают о родственниках, об образовании, об опыте работы и т.д., а потом сотрудник Госдепа листает анкеты и говорит, что лотерею выиграл Иван Иванович Иванов, потому что сейчас нам нужны специалисты в области космоса, а он как раз такой специалист. У нас тоже должна быть подобная возможность принимать тех, кто хочет к нам и тех, кто нужен нам.— Отсюда логически вытекает вопрос — есть ли интерес в переезде в Россию не только у тех, кто бежит от Содома и ювеналки, но и у таких Иван Иванычей, которые специалисты по космосу?— Я буду исходить из практики заявок, которые ко мне приходят.На первое место я бы поставила людей, которые потеряли работу в связи с уходом иностранных компаний из России. Существует, например, некий немецкий инженер, который у нас на немецком заводе в Калуге обслуживает какое-то оборудование. Но вот компания в связи с санкциями уходит из РФ и забирает весь персонал. Инженер оказывается без работы в Германии, а оборудование без инженера в России. Их надо как-то соединить. Причем такому немцу даже не обязательно получать российское гражданство, достаточно разрешения на работу. Это само по себе несложно, но проблемой становится язык. В ряде документов он требуется, но в данном случае мы не должны, как бы это странно не казалось на первый взгляд, требовать от человека знание языка. Для гражданства — да, для работы реально ценного специалиста, который нам очень нужен, — нет. Я больше скажу, если мы заставим его учить русский язык, за три месяца действия визы он этого просто не сможет сделать. А приезжать на три месяца, потом уезжать, потом снова приезжать, чтобы учить язык — это невозможно, если только он не супер-гений.Во-вторых, всем известно, что у нас огромный дефицит высококвалифицированных кадров и быстро воспитать их невозможно. Американцы в свое время вытягивали кадры из нас. Мы не собираемся ни из кого ничего вытягивать, но мы предлагаем людям поработать у нас и это, в частности, возможности для бизнеса. У нас сейчас есть множество площадок, связанных не только с природными ресурсами, но и с развитием тех же IT-разработок. У нас прекрасные университеты с площадками для экспериментов. Раньше у нас была проблема с лабораториями, сейчас она преодолена. Посмотрите, "Сколково" как работает. Кремниевая долина отдыхает просто. Есть современные центры в Нижнем Новгороде, Калуге. Есть единое интеграционное пространство с Республикой Беларусь, где даже криптовалюта легальна. Поэтому в Россию хотят ехать за возможностями. Компанию у нас открыть несложно, но финансовые институты должны быть развернуты к иностранцам так, чтобы они могли не только открыть новый бизнес, но и релоцировать старый. Многие иностранные компании работали успешно с Россией и готовы продолжать работать, если будут нормальные условия для релокации.Третья категория — это те, кто хочет сюда инвестировать. В России сейчас очень высокая процентная ставка ЦБ. Даже просто вложить деньги в банк здесь выгоднее, чем продолжать существование в Европе, откуда сейчас массово уезжает бизнес.То есть, кроме тех, кто едет по идеологическим причинам, мы говорим о высококвалифицированных специалистах, бизнесе и инвесторах. Кстати, некоторые просто хотят купить здесь ферму и жить.— Из Европы бизнес действительно уезжает. Но пока в основном в США. Высокая же процентная ставка делает практически невозможным создание в России капиталоемких высокотехнологичных перерабатывающих производств.— А для этого законодательство разрабатывает специальный механизм. Почему у нас мораторий, например, на те же проверки бизнеса введен? Мы ищем разные выходы из ситуации, учитывая, что во время СВО у государства большие расходы и ему нужны деньги. Может быть для таких случаев нужно предусмотреть какой-то другой правовой режим…— Давайте тогда о деньгах. Вот хочет условный американец купить ферму в России и жить — как ему привезти деньги?— В чемодане. "Свифт" же не работает. Но с такими чемоданами надо быть очень внимательными на таможне. Есть красный коридор, есть зеленый коридор, и в красном коридоре вы должны задекларировать деньги, если везете больше 10 тысяч долларов. Если вас в зеленом коридоре разоблачат при попытке провести такую сумму без декларирования, можете лишиться своих денег — от штрафа до полной конфискации.— Получается, такие нюансы надо узнать заранее. А откуда?— Это ключевой вопрос. Честно говоря, во многих наших государственных сайтах я не могу разобраться, хотя русский язык — мой родной. Вопрос не в том, что там недостоверная информация, а в том, что все изложено сухим бюрократическим и юридическим языком, но люди-то ищут информацию не так. Во многих недружественных странах государственные российские сайты заблокированы, а доступом через VPN не все могут пользоваться. Кое-где — в Прибалтике, на Украине, как вы понимаете, за такое могут и привлечь к уголовной ответственности. Поэтому переселенцы ищут информацию в чатах. И хорошо, если это нормальный чат, без ЦИПСО и ФБР, которые намеренно вбрасывают туда информацию о том, что в России по улицам ходят черти и вас сразу убьют после переезда. А иногда просто обманщики деньги выманивают.Мы должны найти какой-то другой способ донести информацию о программах переселения. Если человек обращается к вам по вопросу переселения, это очень большой шаг. Это люди, которые решились оставить в прошлом всю свою жизнь. Поэтому диалог с ними должен быть очень человечным.— Давайте тогда разовьем тему человечности подхода. Как устроена система адаптации для иммигрантов?— Наши люди к иностранцам относятся с интересом, но специфическим. Самый распространенный вопрос к ним — вы что, серьезно из Германии сюда приехали? Ну вы даете! И даже в миграционке часто удивляются — вы действительно к нам? У вас же за границей лучше! Но это ладно. Главная проблема адаптации связана с детьми. Если родители начинают ориентироваться в новом мире довольно быстро, то для детей, особенно если они не говорят на русском языке, переезд — это беда. А как им выучить русский язык? Родители готовы отдать ребенка частную школу, но частных школ очень мало. Основная же часть частных школ, где учат русскому языку как иностранному, — это школы при посольствах. И получается, что люди только что сбежали из условной Британии, а их отправляют учиться с британскими посольскими…Для верующих людей проблема — это церковь. Они представляют массу разных деноминаций, которых у нас просто нет. Пока мы этим не занимались, потому что еще не было обращений, но я вижу, что вопрос вызревает и рано или поздно критическая масса наберется.Особенно сложный вопрос непосредственной социализации. Я училась за рубежом и знаю по себе, как это тяжело. Вроде бы все с тобой и дружат, а настоящих друзей-то и нет. Человек маргинализируется, а подросток в маргинальном состоянии особенно опасен, на него в интернете могут повлиять неправильным образом. Наша задача — подтянуть их в кружки, секции, включить их в имеющиеся городские программы. Общественные организации могут сыграть в этом важную роль. Я вижу, что есть много студентов, которые хотели бы поучаствовать в этом. Был случай, когда я попросила своих практикантов в Госдуме взять девушку-переселенку из Новой Зеландии и показать ей какой-нибудь музей. И знаете, куда они пошли? На Поклонку — показать то, чем они сильнее всего гордятся.— Это приятно слышать. Это говорит о том, что у нас большой потенциал и большие перспективы. Но все перспективы упираются в то, что многим и идеологически нашим, и необходимым нам специалистам приходится преодолевать невообразимые препятствия, чтобы попасть в Россию, тогда как для менее ценных работников, которых часть общества вообще считает проблемной социальной категорией, все просто.— Мы не были готовы к этому потоку. От нас в основном уезжали специалисты, а к нам приезжали и продолжают приезжать низкоквалифицированные рабочие на стройки. Сейчас же оба эти потока слились в один и это создает проблему. Регион получает какое-то количество патентов на миграцию, и они одинаково распространяются и на физика-ядерщика из Канады, и на разнорабочего из Средней Азии. Это ненормально. Я все понимаю про равноправие, но с точки зрения государственных интересов для России важно получить западных специалистов, о которых мы говорим. Сейчас мы решаем проблему вручную и по сути только для тех, кто достучался по сарафанному радио.— А кто не достучался и из-за этого не смог приехать в Россию, может обидеться, даже изменить свое отношение к нашей стране.— Даже хуже. У меня есть совершенно жуткая история из моего родного Алтайского края. Приезжают люди с деньгами, приобретают земельный участок и строят на нем дом. В доме начинают жить, но он еще не внесен в необходимые реестры, поэтому в нем нельзя сделать прописку и люди делают прописку у друзей в городе. Приходит миграционка и ставит их на депортацию. Формально все по закону, но есть же еще и здравый смысл. Я думаю, я смогу решить этот вопрос, но я призываю людей на местах, пока мы не нашли законодательного решения, смотреть на ситуацию не формалистски, а с точки зрения государственных интересов. А законодательное решение мы обязательно найдем. Я в том числе этим сейчас и занимаюсь, собирая массу жизненных историй, потому что, если я не пойму, что происходит снизу, я не смогу никому помочь.— Получается, мы сейчас еще не готовы собрать все в систему и выдать грамотный законопроект, который закроет вопрос?— Да. А пока собираем, важно помогать людям адресно, потому что, пока мы будем думать о глобальном, забудем конкретных людей.Я, наверное, не имею права винить государство в каких-то недоработках, ведь я сама законодатель. Но я понимаю, что запрос на большие изменения есть и этот запрос необходимо реализовать. Я думаю, что назрела ситуация, когда нужно принимать серьезное управленческое решение. И эта ситуация назрела отнюдь не из желания иностранцев сбежать из Содома, но из необходимости усиления России. В советское время мы принимали людей, которые верили в социализм и коммунизм. Сейчас у нас другая повестка, но технически ситуация та же.Поэтому нам жизненно необходимы соответствующие поправки в законы. Согласитесь, странно, когда мы требуем от человека, приехавшего из Прибалтики, справку об отсутствии судимости. Узнав, для какой страны он просит такую справку, против него еще и возбудят уголовное дело.— Не говоря уже о том, что у желающих выехать из Прибалтики уже могут быть судимости по политически-мотивированным "пророссийским" делам, что формально Россия будет считать судимостью и все.— Абсолютно верно. Поэтому у меня сейчас в работе огромное количество предложений по этому поводу, и они будут собраны если не в один, то в ряд законопроектов. А пока я буду признательна, если переселенцы будут писать в мой ВК и рассказывать о своих проблемах. Есть сериал "Лучше звоните Солу", а я говорю, лучше пишите Бутиной. Я должна понимать, что происходит. Конечно, все вопросы я сама решать не смогу, у меня есть прекрасный штат помощников, но первый контакт у написавшего будет именно со мной. Иначе в чем заключается моя работа?О том, почему люди едут в Россию - в материале "Хочу жить в России. Мы вернулись, чтобы быть на правильной стороне".
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россия, сша, германия, мария бутина, госдума, ципсо, фбр, переселенцы, мигранты, интервью, сергей иванов (политик), анхель ди мария
Россия, США, Германия, Мария Бутина, Госдума, ЦИПсО, ФБР, переселенцы, мигранты, Интервью, Сергей Иванов (политик), Анхель Ди Мария

Депутат Госдумы Мария Бутина. Пришло время для больших изменений в нашей миграционной политике

15:29 01.08.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаМария Бутина интервью
Мария Бутина интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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В последние годы наша страна столкнулась с нетипичной для своей новейшей истории ситуацией массового желания иностранцев переселиться в Россию. Законодательство РФ не приспособлено для эффективного переселения и социализации этих людей. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала о возможных решениях проблемы.
— Мария, как мы сегодня осмысляем новую реальность массовой иммиграции иностранцев в Россию?
— На самом деле история с привлечением иностранцев в Россию далеко не нова. Про Петра I мы все знаем, кое-кто знает о Екатерине II и ее указе о переселении иностранцев в Россию, но ведь и это не самая древность. Откуда, например, в Москве немецкая слобода?
— От двух наших великих Иванов.
— Совершенно верно: Иван III, Иван Грозный. Это не для всех очевидно, но европеизация у нас началась еще с тех времен. К нам ехали, прежде всего, специалисты, которые привозили технологии, привозили свои семьи и становились частью нашего общества. Государство, в свою очередь, прорабатывало возможные пути интеграции этих людей, открыв ту же немецкую слободу. Между прочим, сегодня под Калугой у нас есть немецкая деревня и обсуждается вопрос создания американской деревни в Башкирии.
Но вы правы в том, что в последние годы мы привыкли к оттоку населения, а все наше миграционное законодательство было заточено на то, чтобы сдержать поток мигрантов из Средней Азии. Сейчас же к нам приезжают люди из недружеских стран — это Западная Европа, это США, Канада — и мы не понимаем, как с ними быть, нужны ли для них особые миграционные правила или нет. Рабочая виза для разнорабочего из Средней Азии и рабочая виза для физика-ядерщика из Канады — это одно и тоже или нет? Почему в российском законодательстве есть рабочая виза, туристическая, семейная, но нет миграционной? Получается, что иностранец, приезжающий к нам с целью остаться жить, заведомо должен нас обмануть, приехав по, скажем, рабочей визе, а уже затем меняя свой статус. Конечно, это законно, но к чему такие сложности? Почему человек сразу не может ехать с целью иммиграции?
— По статистике за 2023 год в Германии запросили убежища более 8 тысяч россиян, не говоря о тех, кто просто переехал. Это больше, чем едет к нам иностранцев или нет?
— Пока оценить сложно. Лично мне известны более тысячи кейсов чистых иностранцев по половине регионов России. То есть это не вернувшиеся на Родину люди с российским гражданством, а именно настоящие иностранцы. И большая часть из них приехала к нам как раз из Германии. Далее идут прибалтийские страны, Канада, Франция и Австралия, как ни странно. Испания, Италия, Греция — оттуда тоже кое-кто есть. Я подчеркну, речь о людях, никак в прошлом не связанных с Россией. Например, семья из США — папа-программист, мама и семеро детей. Семья очень обеспеченная. Они продали все в Америке и приехали сюда, дети ходят в русскую школу, старший сын уже свободно говорит на русском языке. Мы такие большие семьи видеть не привыкли. А отец семейства объясняет, что жил на ферме, работал удаленно и очень хорошо зарабатывал как крутой разработчик программного обеспечения, так почему бы и не завести много детей? Он и сейчас продолжает так работать, то есть вполне может содержать большую семью. Спрашивается, почему переехали-то?
— И действительно, почему?
— Ювеналка. Он говорит, что в школе засилье разнообразных нетрадиционных историй, а ему хотелось бы, чтобы его старший сын женился, а не что-то там еще. Так вон, он попробовал сначала перевести детей на домашнее обучение. Тут же к нему стали наведываться специалисты из социального обеспечения — считай из ювенальной юстиции. А еще они начали останавливать на улице старшего сына (ему 16 лет) и спрашивать: может к тебе родители плохо относятся, может тебе угрожает опасность и тебя надо забрать из семьи и так далее. Семья посмотрела на все это и решила, что пора уезжать в Россию. Почему именно в Россию — вполне объяснимо. Мне, как члену комитета по международным делам, особенно после получения определенной известности в США, пишет много американцев. Только за прошлый год через меня лично прошло 70 семей, которые целенаправленно ехали в Россию. Дело в том, что Китай им непонятен, арабский мир чужд, поскольку они христиане, поэтому Россия оказывается идеальным вариантом. И, между прочим, вы знаете, что в мире всего три страны, которые не выдадут тебя в страну гражданства, если ты заявишь о вынужденной миграции по причине проблем с ювенальной юстицией? Это Россия, Сербия и Турция. Сегодня защита семьи — это мы.
— А мы не преувеличиваем с масштабами ювеналки и Содома на Западе? Понятно же, что это выгодно нам с пропагандистской точки зрения.
— Я бы тоже не поверила, но одна семья, переехавшая к нам из Испании, рассказала, что шестилетним детям проводят уроки переодевания. То есть мальчик должен принести из дома женскую одежду и переодеться в школе. Так они играют в толерантность. А если откажешься, если родители будет против, ребенка отдадут на перевоспитание геям.
— Именно геям?
— Толерантность воспитывать. А как вы хотели? Я думаю, все видели кошмар на открытии Олимпиады? Так что мы не то, что не преувеличиваем, мы недооцениваем, насколько там все серьезно. В Германии, например, введен секспросвет в школах, но родителям не показывают учебники по этому предмету. Ребенок не может забрать учебник домой и показать его родителям. Ну и уроки эти обязательно ведет человек нетрадиционной ориентации. Вы бы хотели такого для своего ребенка? Многие не хотят, но у них нет вариантов. Если попробуешь пойти против систем, ребенка заберут на перевоспитание в однополую пару, о чем мы уже говорили.
Так что, раз уж мы, товарищи, заявляем, что мы про традиционные ценности, нам надо каким-то образом дать зеленый свет "идеологический" или "духовно-нравственной" иммиграции, упростить приезд людям, близким нам по взглядам. Повторюсь, чаще всего это люди образованные, состоявшиеся и даже состоятельные, которым не все равно на их детей и их семьи.
— То есть Россия может стать убежищем для людей, которым не травится т.н. гендерная политика Запада?
— Россия для них — это гораздо больше, чем только традиционные ценности. Это просто нормальное общество, где ты имеешь право ходить в ту церковь, в какую хочешь, или не ходить ни в какую. У нас огромное количество национальностей, языков, культур и никто не лезет ни в семью, ни в твою церковь, ни в твою национальность.
Многим у нас кажется, что Америка — это такой melting pot, плавильный котел, где все варятся. На самом деле нет. Я прожила в Америке пять лет и могу достоверно сказать, что там люди живут анклавами: Indian American, Black American, Russian American — все четко разделены. У нас же все живут вместе. Мы говорили об американской деревне в России, а я вот даже не уверена, что это сработает. Просто, потому что большая часть из переезжающих не хочет жить вместе с экспатами. Нет, они должны иметь такое право, если захотят селиться вместе. Но я считаю, что специально создавать резервации — это глупо.
Еще иностранцы удивляются бесплатной медицине и возможности бесплатно получить высшее образование. Скажите такое американцу, и он не поверит. Там человек рождается уже с долгами и это на всю жизнь, а высшее образование в 100% случаев платное. Я думаю, и нашим хорошо было бы это знать и понимать, почему эти иностранцы так ценят Россию.
— Что конкретно вы подразумеваете под зеленым светом для "идеологической" миграции?
— Во-первых, для таких людей нужно убрать квоты и тесты. Американцы могут выдавать лотерею на грин-карту через Госдеп, но кто верит в лотерею? У желающего приехать в США спрашивают о родственниках, об образовании, об опыте работы и т.д., а потом сотрудник Госдепа листает анкеты и говорит, что лотерею выиграл Иван Иванович Иванов, потому что сейчас нам нужны специалисты в области космоса, а он как раз такой специалист. У нас тоже должна быть подобная возможность принимать тех, кто хочет к нам и тех, кто нужен нам.
— Отсюда логически вытекает вопрос — есть ли интерес в переезде в Россию не только у тех, кто бежит от Содома и ювеналки, но и у таких Иван Иванычей, которые специалисты по космосу?
— Я буду исходить из практики заявок, которые ко мне приходят.
На первое место я бы поставила людей, которые потеряли работу в связи с уходом иностранных компаний из России. Существует, например, некий немецкий инженер, который у нас на немецком заводе в Калуге обслуживает какое-то оборудование. Но вот компания в связи с санкциями уходит из РФ и забирает весь персонал. Инженер оказывается без работы в Германии, а оборудование без инженера в России. Их надо как-то соединить. Причем такому немцу даже не обязательно получать российское гражданство, достаточно разрешения на работу. Это само по себе несложно, но проблемой становится язык. В ряде документов он требуется, но в данном случае мы не должны, как бы это странно не казалось на первый взгляд, требовать от человека знание языка. Для гражданства — да, для работы реально ценного специалиста, который нам очень нужен, — нет. Я больше скажу, если мы заставим его учить русский язык, за три месяца действия визы он этого просто не сможет сделать. А приезжать на три месяца, потом уезжать, потом снова приезжать, чтобы учить язык — это невозможно, если только он не супер-гений.
Во-вторых, всем известно, что у нас огромный дефицит высококвалифицированных кадров и быстро воспитать их невозможно. Американцы в свое время вытягивали кадры из нас. Мы не собираемся ни из кого ничего вытягивать, но мы предлагаем людям поработать у нас и это, в частности, возможности для бизнеса. У нас сейчас есть множество площадок, связанных не только с природными ресурсами, но и с развитием тех же IT-разработок. У нас прекрасные университеты с площадками для экспериментов. Раньше у нас была проблема с лабораториями, сейчас она преодолена. Посмотрите, "Сколково" как работает. Кремниевая долина отдыхает просто. Есть современные центры в Нижнем Новгороде, Калуге. Есть единое интеграционное пространство с Республикой Беларусь, где даже криптовалюта легальна. Поэтому в Россию хотят ехать за возможностями. Компанию у нас открыть несложно, но финансовые институты должны быть развернуты к иностранцам так, чтобы они могли не только открыть новый бизнес, но и релоцировать старый. Многие иностранные компании работали успешно с Россией и готовы продолжать работать, если будут нормальные условия для релокации.
Третья категория — это те, кто хочет сюда инвестировать. В России сейчас очень высокая процентная ставка ЦБ. Даже просто вложить деньги в банк здесь выгоднее, чем продолжать существование в Европе, откуда сейчас массово уезжает бизнес.
То есть, кроме тех, кто едет по идеологическим причинам, мы говорим о высококвалифицированных специалистах, бизнесе и инвесторах. Кстати, некоторые просто хотят купить здесь ферму и жить.
— Из Европы бизнес действительно уезжает. Но пока в основном в США. Высокая же процентная ставка делает практически невозможным создание в России капиталоемких высокотехнологичных перерабатывающих производств.
— А для этого законодательство разрабатывает специальный механизм. Почему у нас мораторий, например, на те же проверки бизнеса введен? Мы ищем разные выходы из ситуации, учитывая, что во время СВО у государства большие расходы и ему нужны деньги. Может быть для таких случаев нужно предусмотреть какой-то другой правовой режим…
— Давайте тогда о деньгах. Вот хочет условный американец купить ферму в России и жить — как ему привезти деньги?
— В чемодане. "Свифт" же не работает. Но с такими чемоданами надо быть очень внимательными на таможне. Есть красный коридор, есть зеленый коридор, и в красном коридоре вы должны задекларировать деньги, если везете больше 10 тысяч долларов. Если вас в зеленом коридоре разоблачат при попытке провести такую сумму без декларирования, можете лишиться своих денег — от штрафа до полной конфискации.
— Получается, такие нюансы надо узнать заранее. А откуда?
— Это ключевой вопрос. Честно говоря, во многих наших государственных сайтах я не могу разобраться, хотя русский язык — мой родной. Вопрос не в том, что там недостоверная информация, а в том, что все изложено сухим бюрократическим и юридическим языком, но люди-то ищут информацию не так. Во многих недружественных странах государственные российские сайты заблокированы, а доступом через VPN не все могут пользоваться. Кое-где — в Прибалтике, на Украине, как вы понимаете, за такое могут и привлечь к уголовной ответственности. Поэтому переселенцы ищут информацию в чатах. И хорошо, если это нормальный чат, без ЦИПСО и ФБР, которые намеренно вбрасывают туда информацию о том, что в России по улицам ходят черти и вас сразу убьют после переезда. А иногда просто обманщики деньги выманивают.
Мы должны найти какой-то другой способ донести информацию о программах переселения. Если человек обращается к вам по вопросу переселения, это очень большой шаг. Это люди, которые решились оставить в прошлом всю свою жизнь. Поэтому диалог с ними должен быть очень человечным.
— Давайте тогда разовьем тему человечности подхода. Как устроена система адаптации для иммигрантов?
— Наши люди к иностранцам относятся с интересом, но специфическим. Самый распространенный вопрос к ним — вы что, серьезно из Германии сюда приехали? Ну вы даете! И даже в миграционке часто удивляются — вы действительно к нам? У вас же за границей лучше! Но это ладно. Главная проблема адаптации связана с детьми. Если родители начинают ориентироваться в новом мире довольно быстро, то для детей, особенно если они не говорят на русском языке, переезд — это беда. А как им выучить русский язык? Родители готовы отдать ребенка частную школу, но частных школ очень мало. Основная же часть частных школ, где учат русскому языку как иностранному, — это школы при посольствах. И получается, что люди только что сбежали из условной Британии, а их отправляют учиться с британскими посольскими…
Для верующих людей проблема — это церковь. Они представляют массу разных деноминаций, которых у нас просто нет. Пока мы этим не занимались, потому что еще не было обращений, но я вижу, что вопрос вызревает и рано или поздно критическая масса наберется.
Особенно сложный вопрос непосредственной социализации. Я училась за рубежом и знаю по себе, как это тяжело. Вроде бы все с тобой и дружат, а настоящих друзей-то и нет. Человек маргинализируется, а подросток в маргинальном состоянии особенно опасен, на него в интернете могут повлиять неправильным образом. Наша задача — подтянуть их в кружки, секции, включить их в имеющиеся городские программы. Общественные организации могут сыграть в этом важную роль. Я вижу, что есть много студентов, которые хотели бы поучаствовать в этом. Был случай, когда я попросила своих практикантов в Госдуме взять девушку-переселенку из Новой Зеландии и показать ей какой-нибудь музей. И знаете, куда они пошли? На Поклонку — показать то, чем они сильнее всего гордятся.
Это приятно слышать. Это говорит о том, что у нас большой потенциал и большие перспективы. Но все перспективы упираются в то, что многим и идеологически нашим, и необходимым нам специалистам приходится преодолевать невообразимые препятствия, чтобы попасть в Россию, тогда как для менее ценных работников, которых часть общества вообще считает проблемной социальной категорией, все просто.
— Мы не были готовы к этому потоку. От нас в основном уезжали специалисты, а к нам приезжали и продолжают приезжать низкоквалифицированные рабочие на стройки. Сейчас же оба эти потока слились в один и это создает проблему. Регион получает какое-то количество патентов на миграцию, и они одинаково распространяются и на физика-ядерщика из Канады, и на разнорабочего из Средней Азии. Это ненормально. Я все понимаю про равноправие, но с точки зрения государственных интересов для России важно получить западных специалистов, о которых мы говорим. Сейчас мы решаем проблему вручную и по сути только для тех, кто достучался по сарафанному радио.
— А кто не достучался и из-за этого не смог приехать в Россию, может обидеться, даже изменить свое отношение к нашей стране.
— Даже хуже. У меня есть совершенно жуткая история из моего родного Алтайского края. Приезжают люди с деньгами, приобретают земельный участок и строят на нем дом. В доме начинают жить, но он еще не внесен в необходимые реестры, поэтому в нем нельзя сделать прописку и люди делают прописку у друзей в городе. Приходит миграционка и ставит их на депортацию. Формально все по закону, но есть же еще и здравый смысл. Я думаю, я смогу решить этот вопрос, но я призываю людей на местах, пока мы не нашли законодательного решения, смотреть на ситуацию не формалистски, а с точки зрения государственных интересов. А законодательное решение мы обязательно найдем. Я в том числе этим сейчас и занимаюсь, собирая массу жизненных историй, потому что, если я не пойму, что происходит снизу, я не смогу никому помочь.
Получается, мы сейчас еще не готовы собрать все в систему и выдать грамотный законопроект, который закроет вопрос?
— Да. А пока собираем, важно помогать людям адресно, потому что, пока мы будем думать о глобальном, забудем конкретных людей.
Я, наверное, не имею права винить государство в каких-то недоработках, ведь я сама законодатель. Но я понимаю, что запрос на большие изменения есть и этот запрос необходимо реализовать. Я думаю, что назрела ситуация, когда нужно принимать серьезное управленческое решение. И эта ситуация назрела отнюдь не из желания иностранцев сбежать из Содома, но из необходимости усиления России. В советское время мы принимали людей, которые верили в социализм и коммунизм. Сейчас у нас другая повестка, но технически ситуация та же.
Поэтому нам жизненно необходимы соответствующие поправки в законы. Согласитесь, странно, когда мы требуем от человека, приехавшего из Прибалтики, справку об отсутствии судимости. Узнав, для какой страны он просит такую справку, против него еще и возбудят уголовное дело.
Не говоря уже о том, что у желающих выехать из Прибалтики уже могут быть судимости по политически-мотивированным "пророссийским" делам, что формально Россия будет считать судимостью и все.
— Абсолютно верно. Поэтому у меня сейчас в работе огромное количество предложений по этому поводу, и они будут собраны если не в один, то в ряд законопроектов. А пока я буду признательна, если переселенцы будут писать в мой ВК и рассказывать о своих проблемах. Есть сериал "Лучше звоните Солу", а я говорю, лучше пишите Бутиной. Я должна понимать, что происходит. Конечно, все вопросы я сама решать не смогу, у меня есть прекрасный штат помощников, но первый контакт у написавшего будет именно со мной. Иначе в чем заключается моя работа?
О том, почему люди едут в Россию - в материале "Хочу жить в России. Мы вернулись, чтобы быть на правильной стороне".
 
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