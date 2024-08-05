https://ukraina.ru/20240805/1056690563.html

Евгений Минченко: Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия

Евгений Минченко: Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия - 05.08.2024 Украина.ру

Евгений Минченко: Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять Россия

Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко считает, если Британия не остановит миграционный кризис, продолжая самоубийственную политику, то ощутит его последствия через 10–20 лет в полной мере.

2024-08-05T19:30

2024-08-05T19:30

2024-08-05T19:46

интервью

великобритания

британия

россия

владимир зеленский

украина

миграционный кризис

европа

протесты

мигранты

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Об этом президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" рассказал в интервью изданию Украина.ру.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета (COBRA) на фоне массовых беспорядков и протестов против действий мигрантов в Соединенном Королевстве, сообщил 5 августа телеканал Sky News.— Евгений Николаевич, есть ли повод для гражданской войны в Великобритании в связи с протестами в стране?— Нет, конечно. Никакой гражданской войны в Великобритании не будет. Но уровень противостояния продолжит нарастать. Понятно, что проблемы и бесконтрольной иммиграции, и создания этнических анклавов будут лишь усугубляться.Можно вспомнить, например, недавний скандал. При нем выяснилось, что на протяжении десятилетия группа мигрантов-пакистанцев, новоиспеченных граждан Великобритании, насиловала английских девочек. А местная полиция закрывала на это глаза.— Что, на ваш взгляд, будут делать власти Британии: какую сторону объявят виновной в нынешнем конфликте?— Я думаю, что и дальше, консенсуса консерваторов и лейбористов в условиях какой-то серьезной коррекции миграционной политики не будет. А продолжится та же самая самоубийственная [для Британии] логика. Но свой негативный эффект в полной мере она даст, думаю, где-нибудь через 10–20 лет.Что касается того, какую сторону объявят виновной в конфликтах… Так уже объявили Россию — якобы это Россия все спровоцировала.— Может ли британский миграционный кризис перекинуться на страны континентальной Европы?— Там свой миграционный кризис и свои проблемы. Наиболее страдающие страны — это Италия, Германия, Франция. В общем, там все разворачивается по своим законам.— Ранее, на конференции о многополярном мире в ММПЦ "Россия сегодня" вы отмечали, что Россия не дорабатывает в коммуникациях с левыми партиями в Европе. А есть ли у нас шансы выстроить хоть какой-то диалог с Либеральной партией Великобритании? Есть мнения, что именно она сможет повлиять на снижение поддержки Украины.— Либеральная партия Великобритании не является левой. Они либералы. Поэтому, по логике вещей, России необходимо было бы выстраивать отношения с лейбористами, но контакты с ними достаточно давно утеряны. Когда там были фигуры типа Джереми Корбина, еще можно было разговаривать.[Джереми Корбин — британский политик левого толка, лидер Лейбористской партии и оппозиции с 2015 по 2020 годы, член парламента Соединённого Королевства с 1983 года от округа Ислингтон-Норт. Демократический социалист по взглядам.]У власти в Великобритании сейчас Кир Стармер. На мой взгляд, он фейковый лейборист. То есть — представитель истеблишмента и человек абсолютно не идейный, не левый. Просто так вышло, что он построил карьеру внутри лейбористской партии.— Есть мнение, что Зеленский — "британский мальчик", в отличие от "американского" Порошенко. И действиями Зеленского якобы руководят из Великобритании. Вы согласны с таким мнением?— Я думаю, что Зеленский пытается лавировать между разными центрами силы.Я бы скорее сказал, что Британия не столько управляет Зеленским, сколько для него выгодна более ястребиная позиция британских элит. В общем-то, он достаточно неплохо зарабатывает на этой войне.О том, почему не стоит ожидать изменений в отношениях России и Великобритании, в интервью Елена Ананьева о выборах в Британии: Лондон будет с Киевом до "победного конца".

https://ukraina.ru/20240802/1056623283.html

https://ukraina.ru/20240804/1056662663.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, великобритания, британия, россия, владимир зеленский, украина, миграционный кризис, европа, протесты, мигранты, украина.ру