Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области
155-я бригада морской пехоты — это героические ребята. Недаром она получила звание гвардейской. Они умеют и любят воевать. Это матерые штурмовики, для которых невыполнимых задач нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Если где-то проваливается оборона ВСУ, то российские войска устремляются в прорыв и закрепляются. Противник на это не способен. Они сосредоточили под Волчанском огромную группировку, рассказал военкор.
Преимущество врага в живой силе под Волчанском уже 1 к 3, но они не могут ее эффективно использовать. Все попытки форсировать реку и выбить бойцов из городской застройки провалились, отметил журналист.
"155-я бригада морской пехоты [которую перебросили на Харьковское направление из-под Угледара] — это героические ребята. Недаром она получила звание гвардейской. Еще накануне СВО я был на их базе подготовки. Они умеют и любят воевать. Это матерые штурмовики, для которых невыполнимых задач нет", - указал Линин.
Да, 155-ю бригаду вывели из-под Угледара. Но и ВСУ там не способны организовать активные действия. Пусть они сидят в этом каменном мешке. Но у российской армии в арсенале есть средства поражения, способные выкурить их оттуда. Просто они пока не используются, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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