https://ukraina.ru/20240802/1056634023.html

Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск

Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск - 02.08.2024 Украина.ру

Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск

155-я бригада морской пехоты — это героические ребята. Недаром она получила звание гвардейской. Они умеют и любят воевать. Это матерые штурмовики, для которых невыполнимых задач нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T05:15

2024-08-02T05:15

2024-08-02T05:15

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Если где-то проваливается оборона ВСУ, то российские войска устремляются в прорыв и закрепляются. Противник на это не способен. Они сосредоточили под Волчанском огромную группировку, рассказал военкор.Преимущество врага в живой силе под Волчанском уже 1 к 3, но они не могут ее эффективно использовать. Все попытки форсировать реку и выбить бойцов из городской застройки провалились, отметил журналист.Да, 155-ю бригаду вывели из-под Угледара. Но и ВСУ там не способны организовать активные действия. Пусть они сидят в этом каменном мешке. Но у российской армии в арсенале есть средства поражения, способные выкурить их оттуда. Просто они пока не используются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240801/1056623032.html

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новости, угледар, волчанск, штурм, штурмовик, морпехи, харьковская область, донбасс, сво, вс рф, морская пехота