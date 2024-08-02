Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск - 02.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240802/1056634023.html
Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск - 02.08.2024 Украина.ру
Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
155-я бригада морской пехоты — это героические ребята. Недаром она получила звание гвардейской. Они умеют и любят воевать. Это матерые штурмовики, для которых невыполнимых задач нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T05:15
2024-08-02T05:15
новости
угледар
волчанск
штурм
штурмовик
морпехи
харьковская область
донбасс
сво
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056064758_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_9ad5e359c9a3dab65c3cb1528deca560.jpg.webp
Если где-то проваливается оборона ВСУ, то российские войска устремляются в прорыв и закрепляются. Противник на это не способен. Они сосредоточили под Волчанском огромную группировку, рассказал военкор.Преимущество врага в живой силе под Волчанском уже 1 к 3, но они не могут ее эффективно использовать. Все попытки форсировать реку и выбить бойцов из городской застройки провалились, отметил журналист.Да, 155-ю бригаду вывели из-под Угледара. Но и ВСУ там не способны организовать активные действия. Пусть они сидят в этом каменном мешке. Но у российской армии в арсенале есть средства поражения, способные выкурить их оттуда. Просто они пока не используются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240801/1056623032.html
угледар
волчанск
харьковская область
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/04/1056064758_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_33a23f9b9832c2058a398c9c9bced6f0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, угледар, волчанск, штурм, штурмовик, морпехи, харьковская область, донбасс, сво, вс рф, морская пехота
Новости, Угледар, Волчанск, штурм, штурмовик, морпехи, Харьковская область, Донбасс, СВО, ВС РФ, морская пехота

Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск

05:15 02.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области
Полевое награждение морпехов ЧФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
155-я бригада морской пехоты — это героические ребята. Недаром она получила звание гвардейской. Они умеют и любят воевать. Это матерые штурмовики, для которых невыполнимых задач нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Если где-то проваливается оборона ВСУ, то российские войска устремляются в прорыв и закрепляются. Противник на это не способен. Они сосредоточили под Волчанском огромную группировку, рассказал военкор.
Преимущество врага в живой силе под Волчанском уже 1 к 3, но они не могут ее эффективно использовать. Все попытки форсировать реку и выбить бойцов из городской застройки провалились, отметил журналист.
"155-я бригада морской пехоты [которую перебросили на Харьковское направление из-под Угледара] — это героические ребята. Недаром она получила звание гвардейской. Еще накануне СВО я был на их базе подготовки. Они умеют и любят воевать. Это матерые штурмовики, для которых невыполнимых задач нет", - указал Линин.
Да, 155-ю бригаду вывели из-под Угледара. Но и ВСУ там не способны организовать активные действия. Пусть они сидят в этом каменном мешке. Но у российской армии в арсенале есть средства поражения, способные выкурить их оттуда. Просто они пока не используются, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
Позывной Всадник интервью
Вчера, 19:44
Замполит 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Всадник" о сложностях освобождения Часов Яра "Всадник" рассказал изданию Украина.ру о том, чему его научило пребывание в "Вагнере", и о том, что сдерживает освобождение городов Донбасса.
 
НовостиУгледарВолчанскштурмштурмовикморпехиХарьковская областьДонбассСВОВС РФморская пехота
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцов
06:15"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском
06:00Бригады встали на дыбы: эксперт объяснил, как "жабогадюкинг" украинской власти устраняет командиров ВСУ
05:45Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис
05:36Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове
05:30Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам
05:25"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ
05:17Евгений Норин: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум
05:15Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
05:00Евгений Ющук: Евросоюз готовит "операционное поле" для манипуляций на теле Украины
05:00"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА
04:47Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю
04:45Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра
04:45Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну
04:40Deep state — это кот Шредингера. Выдрин рассказал, откуда "растут ноги" у глубинного государства
04:30"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой
04:15По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны
04:00"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"
03:45"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ
03:30Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
Лента новостейМолния