Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Противник пишет, что на Запорожском направлении ВС РФ сконцентрировали группировку в 90 тысяч бойцов. Но нужно учесть, что это большая территория. Там сначала нужно обеспечить оборону, и только потом думать о наступлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно, рассказал военкор.
У Киева сейчас не так много сил. Российской армии тоже нет смысла концентрировать большое войско на узком участке в Запорожье, отметил журналист.
"Кто бы что ни говорил, а у Украины есть эффективные средства поражения вроде "Хаймарсов" и "Атакамсов". Я не знаю, нужны ли нам сейчас такие прорывы, чтобы вся армия вышла к Днепру?" - подчеркнул Линин.
Если будет стоять задача прорыва, мы ее выполним. Но я не знаю, надо ли это нам сейчас, учитывая, что мы понемногу везде наступаем. Если где-то проваливается оборона ВСУ, российские войска устремляются в прорыв и закрепляются, отметил он.
"Да, противник пишет, что мы на Запорожском направлении сконцентрировали группировку в 90 тысяч человек. Но нужно учесть, что это большая территория. Там сначала нужно обеспечить оборону, и только потом думать о наступлении", - заключил собеседник издания.
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