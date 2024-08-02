https://ukraina.ru/20240802/1056633872.html

Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра

Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра - 02.08.2024 Украина.ру

Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра

Противник пишет, что на Запорожском направлении ВС РФ сконцентрировали группировку в 90 тысяч бойцов. Но нужно учесть, что это большая территория. Там сначала нужно обеспечить оборону, и только потом думать о наступлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T04:45

2024-08-02T04:45

2024-08-02T04:45

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оборона

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прорыв

всу

степь

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Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно, рассказал военкор.У Киева сейчас не так много сил. Российской армии тоже нет смысла концентрировать большое войско на узком участке в Запорожье, отметил журналист.Если будет стоять задача прорыва, мы ее выполним. Но я не знаю, надо ли это нам сейчас, учитывая, что мы понемногу везде наступаем. Если где-то проваливается оборона ВСУ, российские войска устремляются в прорыв и закрепляются, отметил он."Да, противник пишет, что мы на Запорожском направлении сконцентрировали группировку в 90 тысяч человек. Но нужно учесть, что это большая территория. Там сначала нужно обеспечить оборону, и только потом думать о наступлении", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240801/1056623032.html

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новости, днепр, россия, запорожское направление, наступление, оборона, вс рф, прорыв, всу, степь, himars