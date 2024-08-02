Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра - 02.08.2024 Украина.ру
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Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра
Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра - 02.08.2024 Украина.ру
Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра
Противник пишет, что на Запорожском направлении ВС РФ сконцентрировали группировку в 90 тысяч бойцов. Но нужно учесть, что это большая территория. Там сначала нужно обеспечить оборону, и только потом думать о наступлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T04:45
2024-08-02T04:45
новости
днепр
россия
запорожское направление
наступление
оборона
вс рф
прорыв
всу
степь
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Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно, рассказал военкор.У Киева сейчас не так много сил. Российской армии тоже нет смысла концентрировать большое войско на узком участке в Запорожье, отметил журналист.Если будет стоять задача прорыва, мы ее выполним. Но я не знаю, надо ли это нам сейчас, учитывая, что мы понемногу везде наступаем. Если где-то проваливается оборона ВСУ, российские войска устремляются в прорыв и закрепляются, отметил он."Да, противник пишет, что мы на Запорожском направлении сконцентрировали группировку в 90 тысяч человек. Но нужно учесть, что это большая территория. Там сначала нужно обеспечить оборону, и только потом думать о наступлении", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
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новости, днепр, россия, запорожское направление, наступление, оборона, вс рф, прорыв, всу, степь, himars
Новости, Днепр, Россия, Запорожское направление, наступление, оборона, ВС РФ, прорыв, ВСУ, степь, HIMARS

Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра

04:45 02.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
Подготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона Волки - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Противник пишет, что на Запорожском направлении ВС РФ сконцентрировали группировку в 90 тысяч бойцов. Но нужно учесть, что это большая территория. Там сначала нужно обеспечить оборону, и только потом думать о наступлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Запорожское направление уникально тем, что там степи до самого Днепра. Эта местность идеально просматривается. Скрытно сформировать там два корпуса для внезапного удара (один в прорыв, другой закрепляется) невозможно, рассказал военкор.
У Киева сейчас не так много сил. Российской армии тоже нет смысла концентрировать большое войско на узком участке в Запорожье, отметил журналист.
"Кто бы что ни говорил, а у Украины есть эффективные средства поражения вроде "Хаймарсов" и "Атакамсов". Я не знаю, нужны ли нам сейчас такие прорывы, чтобы вся армия вышла к Днепру?" - подчеркнул Линин.
Если будет стоять задача прорыва, мы ее выполним. Но я не знаю, надо ли это нам сейчас, учитывая, что мы понемногу везде наступаем. Если где-то проваливается оборона ВСУ, российские войска устремляются в прорыв и закрепляются, отметил он.
"Да, противник пишет, что мы на Запорожском направлении сконцентрировали группировку в 90 тысяч человек. Но нужно учесть, что это большая территория. Там сначала нужно обеспечить оборону, и только потом думать о наступлении", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
Позывной Всадник интервью
Вчера, 19:44
Замполит 7-й штурмовой Георгиевской бригады с позывным "Всадник" о сложностях освобождения Часов Яра "Всадник" рассказал изданию Украина.ру о том, чему его научило пребывание в "Вагнере", и о том, что сдерживает освобождение городов Донбасса.
 
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