Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Российские бойцы выбивают офицерский состав, сержантский состав и опытных бойцов ВСУ. Пока этот кризис носит локальный характер, но скоро он станет масштабным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Сейчас у ВСУ есть несколько боеготовых бригад, которые в пожарном режиме перебрасываются на места прорывов ВС РФ. На этом все. То есть по численности у врага большая армия, но по навыкам они скоро не будут отличаться от бандформирований, которые бегают по Африке, рассказал военкор.
Российские бойцы выбивают офицерский состав, сержантский состав и опытных бойцов ВСУ. Пока этот кризис носит локальный характер, но скоро он станет масштабным, отметил журналист.
"Есть еще один аспект. Ты можешь организовать оборону на узком участке местности, если у тебя есть подготовленное подразделение, которую эту местность хорошо знает. Но когда туда приходит новая бригада, ротируя старую, ей трудно сразу вникнуть в детали всей обстановки. Эта тенденция тоже видна", - уточнил Линин.
С другой стороны, Киев собирает в тылу оперативный резерв в 10–14 бригад. Это мощный кулак, который можно использовать и для наступления, подчеркнул он.
"Может быть, все эти жалобы украинских военных — часть информационной игры, чтобы убедить нас в том, что они слабые, дабы мы расслабились и пропустили этот удар", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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