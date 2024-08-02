https://ukraina.ru/20240802/1056633318.html

Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис

Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис - 02.08.2024 Украина.ру

Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис

Российские бойцы выбивают офицерский состав, сержантский состав и опытных бойцов ВСУ. Пока этот кризис носит локальный характер, но скоро он станет масштабным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T05:45

2024-08-02T05:45

2024-08-02T05:45

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резервы

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кризис

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Сейчас у ВСУ есть несколько боеготовых бригад, которые в пожарном режиме перебрасываются на места прорывов ВС РФ. На этом все. То есть по численности у врага большая армия, но по навыкам они скоро не будут отличаться от бандформирований, которые бегают по Африке, рассказал военкор.Российские бойцы выбивают офицерский состав, сержантский состав и опытных бойцов ВСУ. Пока этот кризис носит локальный характер, но скоро он станет масштабным, отметил журналист.С другой стороны, Киев собирает в тылу оперативный резерв в 10–14 бригад. Это мощный кулак, который можно использовать и для наступления, подчеркнул он."Может быть, все эти жалобы украинских военных — часть информационной игры, чтобы убедить нас в том, что они слабые, дабы мы расслабились и пропустили этот удар", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240801/1056626295.html

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новости, украина, всу, бригада, резервы, наступление, украинская армия, сво, кризис