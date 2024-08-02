Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис - 02.08.2024 Украина.ру
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Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис
Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис - 02.08.2024 Украина.ру
Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис
Российские бойцы выбивают офицерский состав, сержантский состав и опытных бойцов ВСУ. Пока этот кризис носит локальный характер, но скоро он станет масштабным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T05:45
2024-08-02T05:45
новости
украина
всу
бригада
резервы
наступление
украинская армия
сво
кризис
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Сейчас у ВСУ есть несколько боеготовых бригад, которые в пожарном режиме перебрасываются на места прорывов ВС РФ. На этом все. То есть по численности у врага большая армия, но по навыкам они скоро не будут отличаться от бандформирований, которые бегают по Африке, рассказал военкор.Российские бойцы выбивают офицерский состав, сержантский состав и опытных бойцов ВСУ. Пока этот кризис носит локальный характер, но скоро он станет масштабным, отметил журналист.С другой стороны, Киев собирает в тылу оперативный резерв в 10–14 бригад. Это мощный кулак, который можно использовать и для наступления, подчеркнул он."Может быть, все эти жалобы украинских военных — часть информационной игры, чтобы убедить нас в том, что они слабые, дабы мы расслабились и пропустили этот удар", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
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новости, украина, всу, бригада, резервы, наступление, украинская армия, сво, кризис
Новости, Украина, ВСУ, бригада, резервы, наступление, украинская армия, СВО, кризис

Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис

05:45 02.08.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Российские бойцы выбивают офицерский состав, сержантский состав и опытных бойцов ВСУ. Пока этот кризис носит локальный характер, но скоро он станет масштабным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Сейчас у ВСУ есть несколько боеготовых бригад, которые в пожарном режиме перебрасываются на места прорывов ВС РФ. На этом все. То есть по численности у врага большая армия, но по навыкам они скоро не будут отличаться от бандформирований, которые бегают по Африке, рассказал военкор.
Российские бойцы выбивают офицерский состав, сержантский состав и опытных бойцов ВСУ. Пока этот кризис носит локальный характер, но скоро он станет масштабным, отметил журналист.
"Есть еще один аспект. Ты можешь организовать оборону на узком участке местности, если у тебя есть подготовленное подразделение, которую эту местность хорошо знает. Но когда туда приходит новая бригада, ротируя старую, ей трудно сразу вникнуть в детали всей обстановки. Эта тенденция тоже видна", - уточнил Линин.
С другой стороны, Киев собирает в тылу оперативный резерв в 10–14 бригад. Это мощный кулак, который можно использовать и для наступления, подчеркнул он.
"Может быть, все эти жалобы украинских военных — часть информационной игры, чтобы убедить нас в том, что они слабые, дабы мы расслабились и пропустили этот удар", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
Зеленский
Вчера, 17:36
Уступки Зеленского: сенсация продолжается Интервью Владимира Зеленского французским журналистам (AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération), опубликованное 31 июля, было действительно сенсационным. Зеленский уже месяц как пошёл на уступки Западу в деле начала мирных переговоров с Россией, но тут он впервые заговорил о конкретных юридических механизмах отказа от части украинских территорий
 
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