https://ukraina.ru/20240802/1056627231.html

По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны

По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны - 02.08.2024 Украина.ру

По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны

Возможно, в России действительно производится 4 тысячи беспилотников в сутки. Дроны есть почти в каждом подразделении. Даже небольшая саперная рота обладает ударными БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T04:15

2024-08-02T04:15

2024-08-02T04:15

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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на текущий момент в России производится до 4000 fpv-дронов в сутки, что намекает на суммарные объемы до 1,5 млн в год. При этом в начале года Украина заявляла, что стремился к цифре в миллион дронов.Возможно, в России действительно производится 4 тысячи беспилотников в сутки. Но из окопа их не видно. Тем более какая-то их часть уходит в стратегический запас, чтобы применять их на каком-то из перспективных направлений, рассказал военкор.То есть наша армия подстраивается под тактику современной войны. У нас дроны есть почти в каждом подразделении. Даже небольшая саперная рота обладает ударными БПЛА, добавил журналист.Конечно, существует иллюзия о том, что противник применяет больше дронов. Может быть, это даже правда, потому что на Украине их очень много, отметил он."Причем враг делает все, чтобы они летали дальше и дольше, как можно эффективнее поражая цели на нашей территории. Спокойно проехать по "пятнашке" (15-километровая зона до передовой) сейчас почти невозможно", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как малийское государство вынуждено бороться с международным терроризмом - в авторской статье Татьяны Стоянович: "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе на сайте Украина.ру

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новости, украина, дроны, беспилотники, бпла, война, сво, саперы, россия, вооружения