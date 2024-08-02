По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны - 02.08.2024 Украина.ру
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По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны
По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны - 02.08.2024 Украина.ру
По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны
Возможно, в России действительно производится 4 тысячи беспилотников в сутки. Дроны есть почти в каждом подразделении. Даже небольшая саперная рота обладает ударными БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T04:15
2024-08-02T04:15
новости
украина
дроны
беспилотники
бпла
война
сво
саперы
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вооружения
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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на текущий момент в России производится до 4000 fpv-дронов в сутки, что намекает на суммарные объемы до 1,5 млн в год. При этом в начале года Украина заявляла, что стремился к цифре в миллион дронов.Возможно, в России действительно производится 4 тысячи беспилотников в сутки. Но из окопа их не видно. Тем более какая-то их часть уходит в стратегический запас, чтобы применять их на каком-то из перспективных направлений, рассказал военкор.То есть наша армия подстраивается под тактику современной войны. У нас дроны есть почти в каждом подразделении. Даже небольшая саперная рота обладает ударными БПЛА, добавил журналист.Конечно, существует иллюзия о том, что противник применяет больше дронов. Может быть, это даже правда, потому что на Украине их очень много, отметил он."Причем враг делает все, чтобы они летали дальше и дольше, как можно эффективнее поражая цели на нашей территории. Спокойно проехать по "пятнашке" (15-километровая зона до передовой) сейчас почти невозможно", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, как малийское государство вынуждено бороться с международным терроризмом - в авторской статье Татьяны Стоянович: "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе на сайте Украина.ру
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новости, украина, дроны, беспилотники, бпла, война, сво, саперы, россия, вооружения
Новости, Украина, дроны, беспилотники, БПЛА, война, СВО, саперы, Россия, вооружения

По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны

04:15 02.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов FPV-дронов группировки "Запад" на Купянском направлении СВО
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Возможно, в России действительно производится 4 тысячи беспилотников в сутки. Дроны есть почти в каждом подразделении. Даже небольшая саперная рота обладает ударными БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на текущий момент в России производится до 4000 fpv-дронов в сутки, что намекает на суммарные объемы до 1,5 млн в год. При этом в начале года Украина заявляла, что стремился к цифре в миллион дронов.
Возможно, в России действительно производится 4 тысячи беспилотников в сутки. Но из окопа их не видно. Тем более какая-то их часть уходит в стратегический запас, чтобы применять их на каком-то из перспективных направлений, рассказал военкор.
То есть наша армия подстраивается под тактику современной войны. У нас дроны есть почти в каждом подразделении. Даже небольшая саперная рота обладает ударными БПЛА, добавил журналист.
"Спонсоры выделяют средства, дроны стали дешевле, перепрошивка выполняется качественно. Более того, в каждом батальоне есть подразделение, которое собирает дроны из деталей, поступающих из большой России", - подчеркнул Линин.
Конечно, существует иллюзия о том, что противник применяет больше дронов. Может быть, это даже правда, потому что на Украине их очень много, отметил он.
"Причем враг делает все, чтобы они летали дальше и дольше, как можно эффективнее поражая цели на нашей территории. Спокойно проехать по "пятнашке" (15-километровая зона до передовой) сейчас почти невозможно", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, как малийское государство вынуждено бороться с международным терроризмом - в авторской статье Татьяны Стоянович: "Слишком украинский джихад". ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе на сайте Украина.ру
Мария Бутина интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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