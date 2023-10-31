Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н" - 31.10.2023 Украина.ру
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Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н"
Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н" - 31.10.2023 Украина.ру
Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н"
Власти Днепропетровска (ныне – Днепр) переименуют ещё 80 улиц и переулков, чьи названия связаны с Россией или СССР. Об этом говорится на сайте городского совета
2023-10-31T00:55
2023-10-31T00:55
новости
украина
дерусификация
переименование
днепропетровск
пдд
украинский язык
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Так, улица имени советского поэта Владимира Маяковского получит название Скифская, улица советского космонавта Александра Волкова будет носить название имени украинского космонавта Леонида Каденюка, улицу Героя Советского Союза Николая Гастелло переименуют в Чепурную, а улица имени Героя Советского Союза Олега Кошевого станет улицей Сергеевской. В конце лета, власти Днепропетровска заявляли, что городе переименованы уже более 200 улиц и переулков. Осенью так называемая дерусификация коснулась ещё 49 топонимов. В рамках борьбы со всем русским, сегодня, 30 октября, на Украине кабинет министров внёс изменения в правила дорожного движения. Так, на автомобилях вместо знака "У" (означающий, что за рулём ученик), теперь появится "Н" (означает "навчальний транспортний засіб" – учебное транспортное средство). Согласно информации от Кабмина, часть пунктов этого постановления вступят в силу через шесть месяцев с момента даты публикации. В комментария под этой новостью в телеграм-канале украинского издания "Униан" жители страны уже успели поделиться впечатлениями и почти единогласно отметили, что такие нововведения – это и есть "перемога". Ранее "Украина.ру" писала как в стране уничтожают русский язык.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дерусификация, переименование, днепропетровск, пдд, украинский язык
Новости, Украина, дерусификация, переименование, Днепропетровск, ПДД, украинский язык

Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н"

00:55 31.10.2023
 
© Василий СтоякинДнепропетровск. Днепр, Новый и Старый (железнодорожный) мосты, недостроенная гостиница "Парус"
Днепропетровск. Днепр, Новый и Старый (железнодорожный) мосты, недостроенная гостиница Парус
© Василий Стоякин
Читать в
Власти Днепропетровска (ныне – Днепр) переименуют ещё 80 улиц и переулков, чьи названия связаны с Россией или СССР. Об этом говорится на сайте городского совета
Так, улица имени советского поэта Владимира Маяковского получит название Скифская, улица советского космонавта Александра Волкова будет носить название имени украинского космонавта Леонида Каденюка, улицу Героя Советского Союза Николая Гастелло переименуют в Чепурную, а улица имени Героя Советского Союза Олега Кошевого станет улицей Сергеевской.
В конце лета, власти Днепропетровска заявляли, что городе переименованы уже более 200 улиц и переулков. Осенью так называемая дерусификация коснулась ещё 49 топонимов.
В рамках борьбы со всем русским, сегодня, 30 октября, на Украине кабинет министров внёс изменения в правила дорожного движения. Так, на автомобилях вместо знака "У" (означающий, что за рулём ученик), теперь появится "Н" (означает "навчальний транспортний засіб" – учебное транспортное средство).
Согласно информации от Кабмина, часть пунктов этого постановления вступят в силу через шесть месяцев с момента даты публикации.
В комментария под этой новостью в телеграм-канале украинского издания "Униан" жители страны уже успели поделиться впечатлениями и почти единогласно отметили, что такие нововведения – это и есть "перемога".
Ранее "Украина.ру" писала как в стране уничтожают русский язык.
 
НовостиУкраинадерусификацияпереименованиеДнепропетровскПДДукраинский язык
 
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