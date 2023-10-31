https://ukraina.ru/20231031/1050627595.html

Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н"

Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н" - 31.10.2023 Украина.ру

Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н"

Власти Днепропетровска (ныне – Днепр) переименуют ещё 80 улиц и переулков, чьи названия связаны с Россией или СССР. Об этом говорится на сайте городского совета

2023-10-31T00:55

2023-10-31T00:55

2023-10-31T00:55

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дерусификация

переименование

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украинский язык

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Так, улица имени советского поэта Владимира Маяковского получит название Скифская, улица советского космонавта Александра Волкова будет носить название имени украинского космонавта Леонида Каденюка, улицу Героя Советского Союза Николая Гастелло переименуют в Чепурную, а улица имени Героя Советского Союза Олега Кошевого станет улицей Сергеевской. В конце лета, власти Днепропетровска заявляли, что городе переименованы уже более 200 улиц и переулков. Осенью так называемая дерусификация коснулась ещё 49 топонимов. В рамках борьбы со всем русским, сегодня, 30 октября, на Украине кабинет министров внёс изменения в правила дорожного движения. Так, на автомобилях вместо знака "У" (означающий, что за рулём ученик), теперь появится "Н" (означает "навчальний транспортний засіб" – учебное транспортное средство). Согласно информации от Кабмина, часть пунктов этого постановления вступят в силу через шесть месяцев с момента даты публикации. В комментария под этой новостью в телеграм-канале украинского издания "Униан" жители страны уже успели поделиться впечатлениями и почти единогласно отметили, что такие нововведения – это и есть "перемога". Ранее "Украина.ру" писала как в стране уничтожают русский язык.

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