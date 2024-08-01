Отзвуки холодной войны: Павел Леонов раскрыл, чем ответит Россия на американские ракеты в Германии - 01.08.2024 Украина.ру
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Отзвуки холодной войны: Павел Леонов раскрыл, чем ответит Россия на американские ракеты в Германии
Отзвуки холодной войны: Павел Леонов раскрыл, чем ответит Россия на американские ракеты в Германии - 01.08.2024 Украина.ру
Отзвуки холодной войны: Павел Леонов раскрыл, чем ответит Россия на американские ракеты в Германии
В конце 80-х в СССР занимались разработкой комплексов средней и малой дальности. Это ракеты средней дальности "Пионер" с дальностью поражения до 5500 км, Р-12 до 2800 км, Р-14 до 4500 км, РК-55 до 2500 км. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
2024-08-01T03:00
2024-08-01T03:00
новости
россия
ссср
германия
владимир путин
олаф шольц
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
ракета
холодная война
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Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернет собственные ракеты в ответ на размещение США ракет средней и малой дальности к 2026 году. По словам российского лидера, ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов".СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1987 году, выполнив обязательства по нему за четыре года.В период холодной войны угроза военного столкновения с Западом существовала как фон и время от времени обострялась. У России есть время до 2026 года запустить какие-то программы, оживить советские разработки, рассказал эксперт.В конце 80-х в СССР занимались разработкой подобных комплексов. Это ракеты средней дальности "Пионер" с дальностью поражения до 5500 км, Р-12 до 2800 км, Р-14 до 4500 км, РК-55 до 2500 км. Сейчас России приходит на помощь наследие СССР, отметил исследователь.Дело в том, решение о размещении ракет США в Германии было принято еще в 2021 году, до начала СВО. Поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит неправду, когда утверждает, что Россия должна завершить конфликт на Украине, если не хочет получить американские системы в Европе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.руО том, как в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота - в интервью Олега Ясинского: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ на сайте Украина.ру
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новости, россия, ссср, германия, владимир путин, олаф шольц, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракета, холодная война
Новости, Россия, СССР, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, Ракета, холодная война

Отзвуки холодной войны: Павел Леонов раскрыл, чем ответит Россия на американские ракеты в Германии

03:00 01.08.2024
 
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Ракетный комплекс РСД-10 ПИОНЕР - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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В конце 80-х в СССР занимались разработкой комплексов средней и малой дальности. Это ракеты средней дальности "Пионер" с дальностью поражения до 5500 км, Р-12 до 2800 км, Р-14 до 4500 км, РК-55 до 2500 км. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернет собственные ракеты в ответ на размещение США ракет средней и малой дальности к 2026 году. По словам российского лидера, ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов".
СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1987 году, выполнив обязательства по нему за четыре года.
В период холодной войны угроза военного столкновения с Западом существовала как фон и время от времени обострялась. У России есть время до 2026 года запустить какие-то программы, оживить советские разработки, рассказал эксперт.
В конце 80-х в СССР занимались разработкой подобных комплексов. Это ракеты средней дальности "Пионер" с дальностью поражения до 5500 км, Р-12 до 2800 км, Р-14 до 4500 км, РК-55 до 2500 км. Сейчас России приходит на помощь наследие СССР, отметил исследователь.
"Такие [дальнобойные ракетные] системы были запрещены по договору РСМД, в советское время разработки прекратились. Но с другой стороны, если мы будем строить и проектировать заново, то у нас будет возможность все сделать хорошо. Завод лучше строить заново, чем перестраивать", - указал Леонов.
Дело в том, решение о размещении ракет США в Германии было принято еще в 2021 году, до начала СВО. Поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц говорит неправду, когда утверждает, что Россия должна завершить конфликт на Украине, если не хочет получить американские системы в Европе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.ру
О том, как в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота - в интервью Олега Ясинского: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ на сайте Украина.ру
Позывной Борзый
Вчера, 05:46
Позывной "Борзый": Запорожский фронт посыплется в октябре, это уже чувствуетсяО том, как российская армия прошлым летом отбивала контрнаступ ВСУ на Запорожском направлении, изданию Украина.ру рассказал непосредственный участник тех драматических событий, боец добровольческого отряда БАРС-11 "Кубань" с позывным "Борзый"
 
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