Отзвуки холодной войны: Павел Леонов раскрыл, чем ответит Россия на американские ракеты в Германии
В конце 80-х в СССР занимались разработкой комплексов средней и малой дальности. Это ракеты средней дальности "Пионер" с дальностью поражения до 5500 км, Р-12 до 2800 км, Р-14 до 4500 км, РК-55 до 2500 км. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный исследователь эпохи холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия развернет собственные ракеты в ответ на размещение США ракет средней и малой дальности к 2026 году. По словам российского лидера, ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских "Першингов".
СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 1987 году, выполнив обязательства по нему за четыре года.
В период холодной войны угроза военного столкновения с Западом существовала как фон и время от времени обострялась. У России есть время до 2026 года запустить какие-то программы, оживить советские разработки, рассказал эксперт.
В конце 80-х в СССР занимались разработкой подобных комплексов. Это ракеты средней дальности "Пионер" с дальностью поражения до 5500 км, Р-12 до 2800 км, Р-14 до 4500 км, РК-55 до 2500 км. Сейчас России приходит на помощь наследие СССР, отметил исследователь.
"Такие [дальнобойные ракетные] системы были запрещены по договору РСМД, в советское время разработки прекратились. Но с другой стороны, если мы будем строить и проектировать заново, то у нас будет возможность все сделать хорошо. Завод лучше строить заново, чем перестраивать", - указал Леонов.
Полный текст интервью Павла Леонова: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу читайте на сайте Украина.ру
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