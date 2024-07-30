https://ukraina.ru/20240730/1056569424.html

Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ

Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ - 30.07.2024 Украина.ру

Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народ

Латиноамериканские правительства хотят понравиться США, получить кредиты и хорошие оценки за поведение. Венесуэла их не интересует. Главная цель – свержение непослушного правительства и приведение к власти послушного США режима. Забота цивилизованного мира не демократия, а нефть.

2024-07-30T17:41

2024-07-30T17:41

2024-07-30T17:41

интервью

венесуэла

сша

колумбия

николас мадуро

уго рафаэль чавес

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олег ясинский

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник, эксперт по странам Латинской Америки Олег Ясинский.В Венесуэле вспыхнули протесты сторонников оппозиции после того, как Национальный избирательный совет после прошедших президентских выборов обнародовал итоги подсчета 80% бюллетеней. Действующий президент страны Николас Мадуро набрал 51,2% голосов. Кандидата от объединенной оппозиции 74-летний Эдмундо Гонсалеса поддержали 44,2% избирателей.Участники демонстраций били в кастрюли и сковородки, протестуя против того, что президент Мадуро объявил себя победителем. Потом начались столкновения с полицией.- Олег, в Венесуэле пытаются реализовать украинский сценарий госпереворота. Сумеет ли действующий президент удержать власть?- Сумеет, потому что этот сценарий в Венесуэле существует очень давно, с победы Чавеса на выборах в 1998 году. Майдан распространялся на всю страну в течение многих лет. И нынешние беспорядки часть той же самой режиссуры. Все это было запланировано задолго до выборов. Еще до начала выборов оппозиция знала, что не признает результат, если он будет неблагоприятен для нее.Но у венесуэльцев большой опыт противостояния уличным беспорядкам. Большинство населения, как показали выборы, поддерживает нынешнюю власть, потому что очевидно, что борьба идет не с внутренней оппозицией, а с пятой колонной, которую поддерживает США. Это люди, которые хотят отбросить страну на десятилетия назад.В программе оппозиционного кандидата приватизация главной государственной компании PDVSA, главного источника социальных доходов страны. То есть в случае победы оппозиции Венесуэла должна была вернуться к статусу колонии США. Поэтому для большинства венесуэльцев, многие из которых критически относятся к нынешней власти, у которой множество недостатков, выбора между Мадуро и оппозицией не стоит. Потому что допустить к власти оппозицию значит сдать суверенитет Венесуэлы.- Тем не менее, судя по итогам выборов, общество сильно поляризовано. Мадуро и его соперник Эдмундо Гонсалес поделили голоса избирателей почти поровну. Стоит ли страна на пороге гражданской войны?- В стране все время сохраняется очень серьезный гражданский конфликт. Страна действительно расколота. Если во время выборов сторонники Чавеса могли спокойно говорить с оппозицией, то сейчас идет откат к прошлому. Многие венесуэльцы хотят вернуться в Майами, но страна живет в условиях блокады со стороны США.Есть множество экономических проблем. В этих условиях, как мы знаем по постсоветскому пространству, на обывателя очень эффективно работает американская пропаганда, которая начинает говорить о демократии и призывать к борьбе с коррупцией. В Венесуэле эффект от этой пропаганды есть. Одна часть общества понимает, что значит победа оппозиции, другая хочет жвачку, джинсы и так далее.Хотя в венесуэльском обществе сохраняется невероятное количество свобод, есть пресса, которая выражает любую точку зрения. Меня очень впечатлил в Венесуэле еще во времена Чавеса уровень хамства в оппозиционной прессе, которая могла президента называть кем угодно. И правительство очень мягко ко всему этому относилось.То есть ничего принципиально нового не произошло. Но сейчас опять извне искусственно обостряется гражданский конфликт.- А насколько высок уровень жизни в Венесуэле и сильны общественные противоречия?- Средний уровень жизни очень сильно упал за последнее время. Венесуэла − одна из богатейших стран региона. За счет нефти до неолиберальных реформ в Венесуэле даже бедняки жили очень неплохо по латиноамериканским понятиям. По сравнению, например, с Колумбией, где большинство населения привыкло заниматься выживанием. При небольших усилиях нефть кормила всех. И коррупцию политических партий тоже.После неолиберальных реформ, которые начались за десятилетие до победы Чавеса на выборах, произошёл грабеж богатств страны. В Венесуэле начался голод, поэтому Чавес победил. Он вернул богатства страны и позволил народу участвовать в политике. Бедные венесуэльцы, которые были на обочине истории, почувствовали, что это их страна.За годы Чавеса и при правительстве Мадуро не прекращалось бешенное давление со стороны Запада, США, попытки изолировать Венесуэлу от мировой экономики. Плюс ошибки венесуэльского руководства. Все это привело к тому, что уровень жизни сильно упал. Но за последние два-три года правительству Мадуро при поддержке Китая и России удалось стабилизировать ситуацию.- Утверждают, что Мадуро опирается на силовой блок в своей стране. А чьей поддержкой заручилась оппозиция?- Мадуро опирается на вооруженные силы, потому что в армии проводилась серьезная политическая работа. Молодые офицеры воспитаны на идеалах, сильно отличающихся от любой другой армии Латинской Америки. Они чависты и хотят независимости для своей страны, по крайней мере, молодежь и среднее поколение военных. Мадуро опирается на бедняков, большую часть населения страны, потому что эти люди помнят жизнь до Боливарианской революции. Несмотря на огромные экономические трудности, они не хотят возвращения Венесуэлы ее прежним хозяевам. И часть среднего класса, который участвует в революционном движении и пытается что-то создать в невероятно трудных условиях.Оппозиция опирается на так называемый средний класс, который был привилегированной частью общества Венесуэлы, который обеспечил себе за счет нефти, коррупции и того, чем была Венесуэла до Чавеса обеспечил себе очень высокий уровень жизни.Это прозападная либеральная публика, которая летала на уик-энды в Майами за шмотками. Они могли пить виски и рассуждать о революции и Че Геваре, но когда они увидели настоящий народ, то делиться не захотели. Это лицемерная часть общества, которая не хочет перемен. И естественно, что олигархия, крупные предприниматели Венесуэлы хотят вернуть страну США.- Соседи Венесуэлы оказывают на неё сильное дипломатическое давление в связи с итогами выборов. Возможен ли сценарий военной интервенции латиноамериканских государств, как это было времена Парагвайской войны 1864-70 годов?- Никто не будет связываться с венесуэльской армией, которая хорошо вооружена и боеспособна. У Северной империи сейчас нет сил и интереса развязывать еще одну полноценную войну на новом континенте. Есть планы на истощение правительства Мадуро, на хаос, на недовольство, на усталость населения от нестабильности.Когда другие правительства возмущаются нарушением демократии в Венесуэле, это смешно. Правительство Перу пришло к власти в результате госпереворота. И Габриэль Борич, якобы левый президент Чили, обозначил позицию Госдепа США еще до того, как это сделал сам Госдеп.Все эти правительства хотят понравиться США, получить кредиты, получить хорошие оценки за поведение. Венесуэла их не интересует. Главная цель – свержение непослушного правительства и приведение к власти послушного США режима. Забота цивилизованного мира не демократия, а нефть.Подробно о ситуации в Венесуэле "Мадуро уже упал"? В Венесуэле разыгрывается белорусский сценарий

https://ukraina.ru/20240730/1056556654.html

https://ukraina.ru/20240729/1056543687.html

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сша

колумбия

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, венесуэла, сша, колумбия, николас мадуро, уго рафаэль чавес, латинская америка, олег ясинский, майдан, украина.ру