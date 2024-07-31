"Надо рассекать противника на части": эксперт объяснил, почему ВСУ не спасет вторая линия обороны
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Где будет сформирован ударный кулак ВС РФ — неизвестно. Но этих ударов может быть два или три. Российским бойцам надо рассекать противника на части. ВСУ уже не будут держаться насмерть за каждый опорный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Направление главного удара определяет командующий соединениями армии РФ. Это может быть и основной удар, и ложный, и вспомогательный (который может оказаться главным), рассказал эксперт.
Все зависит от того, на какие рубежи необходимо выйти войскам. Если перед командованием стоит задача выйти на Днепр, то это можно сделать даже с Харьковского направления, добавил полковник запаса.
"Мы за эти два года СВО серьезно измотали противника. Поэтому мы сейчас постоянно слышим всхлипы с Запада о необходимости начать переговоры, притом что поставки оружия и боеприпасов идут ежесуточно. В этой ситуации нужно кардинальное решение", - подчеркнул Киселев.
А где будет сформирован ударный кулак ВС РФ — неизвестно. Но этих ударов может быть два или три. Российским бойцам надо рассекать противника на части, указал он.
"А ВСУ уже не будут держаться насмерть за каждый опорный пункт. Да, они пытаются готовить вторую и третью линии обороны, но, учитывая наши удары с земли и с воздуха, это их не спасет", - заключил собеседник издания.
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