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"Надо рассекать противника на части": эксперт объяснил, почему ВСУ не спасет вторая линия обороны

"Надо рассекать противника на части": эксперт объяснил, почему ВСУ не спасет вторая линия обороны - 31.07.2024 Украина.ру

"Надо рассекать противника на части": эксперт объяснил, почему ВСУ не спасет вторая линия обороны

Где будет сформирован ударный кулак ВС РФ — неизвестно. Но этих ударов может быть два или три. Российским бойцам надо рассекать противника на части. ВСУ уже не будут держаться насмерть за каждый опорный пункт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-07-31T06:00

2024-07-31T06:00

2024-07-31T06:00

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оборона

наступление

сво

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Направление главного удара определяет командующий соединениями армии РФ. Это может быть и основной удар, и ложный, и вспомогательный (который может оказаться главным), рассказал эксперт.Все зависит от того, на какие рубежи необходимо выйти войскам. Если перед командованием стоит задача выйти на Днепр, то это можно сделать даже с Харьковского направления, добавил полковник запаса.А где будет сформирован ударный кулак ВС РФ — неизвестно. Но этих ударов может быть два или три. Российским бойцам надо рассекать противника на части, указал он."А ВСУ уже не будут держаться насмерть за каждый опорный пункт. Да, они пытаются готовить вторую и третью линии обороны, но, учитывая наши удары с земли и с воздуха, это их не спасет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руПодробно ситуации на Харьковском направлении - в интервью Геннадия Алехина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе на сайте Украина.ру

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