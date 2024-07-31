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Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ

Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ - 31.07.2024 Украина.ру

Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ

Противник прекрасно понимает, что БПЛА малого радиуса действия (5–7 километров) гораздо эффективнее, чем бойцы, которые сидят в окопах. Если бойцы могут убежать или сдаться в плен, то дрон никуда не сдастся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-07-31T04:15

2024-07-31T04:15

2024-07-31T04:15

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Сейчас в зоне СВО активизировались боевые действия на Краснолиманском направлении. Военкоры с мест сообщают, что ВС РФ наполовину освободили поселок Макеевка, вынудив ВСУ переправляться на противоположный берег реки Жеребец.Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.Если информация о том, что ВС РФ накрыли 300 FPV-дронов подтвердится, это поможет в ВС РФ в какой-то момент на определенном участке, но ВСУ довольно быстро восполнят эти потери, потому что у Киева огромнейшие запасы дронов, рассказал эксперт.Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки fpv-дронщиков, указал он."Кстати, ВСУ при поддержке Запада пытаются создать систему применения роя дронов, когда один оператор управляет 15–20 беспилотниками. Я не знаю, насколько у них это получится. Но если Запад будет им в этом и дальше помогать, то противник добьется своего", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру

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