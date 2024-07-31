Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ - 31.07.2024 Украина.ру
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Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ
Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ - 31.07.2024 Украина.ру
Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ
Противник прекрасно понимает, что БПЛА малого радиуса действия (5–7 километров) гораздо эффективнее, чем бойцы, которые сидят в окопах. Если бойцы могут убежать или сдаться в плен, то дрон никуда не сдастся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-07-31T04:15
2024-07-31T04:15
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Сейчас в зоне СВО активизировались боевые действия на Краснолиманском направлении. Военкоры с мест сообщают, что ВС РФ наполовину освободили поселок Макеевка, вынудив ВСУ переправляться на противоположный берег реки Жеребец.Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.Если информация о том, что ВС РФ накрыли 300 FPV-дронов подтвердится, это поможет в ВС РФ в какой-то момент на определенном участке, но ВСУ довольно быстро восполнят эти потери, потому что у Киева огромнейшие запасы дронов, рассказал эксперт.Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки fpv-дронщиков, указал он."Кстати, ВСУ при поддержке Запада пытаются создать систему применения роя дронов, когда один оператор управляет 15–20 беспилотниками. Я не знаю, насколько у них это получится. Но если Запад будет им в этом и дальше помогать, то противник добьется своего", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.руО ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, запад, киселев, всу, дроны, бпла, сво, украинская армия, техника, военная техника
Новости, Россия, Украина, Запад, Киселев, ВСУ, дроны, БПЛА, СВО, украинская армия, техника, военная техника

Не сбегут и не сдадутся в плен: эксперт рассказал, почему FPV-дроны воюют лучше, чем солдаты ВСУ

04:15 31.07.2024
 
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
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Противник прекрасно понимает, что БПЛА малого радиуса действия (5–7 километров) гораздо эффективнее, чем бойцы, которые сидят в окопах. Если бойцы могут убежать или сдаться в плен, то дрон никуда не сдастся. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас в зоне СВО активизировались боевые действия на Краснолиманском направлении. Военкоры с мест сообщают, что ВС РФ наполовину освободили поселок Макеевка, вынудив ВСУ переправляться на противоположный берег реки Жеребец.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало кадры удара "Искандером" по командному пункту 63-й механизированной бригады противника, в ходе которого был уничтожен не только личный состав, но и более 300 FPV-дронов.
Если информация о том, что ВС РФ накрыли 300 FPV-дронов подтвердится, это поможет в ВС РФ в какой-то момент на определенном участке, но ВСУ довольно быстро восполнят эти потери, потому что у Киева огромнейшие запасы дронов, рассказал эксперт.
"Противник прекрасно понимает, что БПЛА малого радиуса действия (5–7 километров) гораздо эффективнее, чем бойцы, которые сидят в окопах. Если бойцы могут убежать или сдаться в плен, то дрон никуда не сдастся. Он за них выполняет их работу, нанося урон нашей технике и пехоте", - отметил Киселев.
Украина формирует отдельный беспилотный род войск. У них будут формироваться целые полки fpv-дронщиков, указал он.
"Кстати, ВСУ при поддержке Запада пытаются создать систему применения роя дронов, когда один оператор управляет 15–20 беспилотниками. Я не знаю, насколько у них это получится. Но если Запад будет им в этом и дальше помогать, то противник добьется своего", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия вцепилась в Лиман и готовит "Охотников", чтобы одержать над ВСУ великую победу читайте на сайте Украина.ру
О ситуации в зоне боевых действий и внутренней политике Украины - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Украина.ру
Олег Ясинский интервью
Вчера, 17:41
Олег Ясинский: Майдан в Венесуэле нужен тем, кто хочет летать в Майами на уик-энды и не знает свой народЛатиноамериканские правительства хотят понравиться США, получить кредиты и хорошие оценки за поведение. Венесуэла их не интересует. Главная цель – свержение непослушного правительства и приведение к власти послушного США режима. Забота цивилизованного мира не демократия, а нефть.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападКиселевВСУдроныБПЛАСВОукраинская армиятехникавоенная техника
 
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