Главное за ночь 30 июля - 30.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 30 июля
Главное за ночь 30 июля - 30.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 30 июля
Четыре ракеты ВСУ были сбиты ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области — об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Украина.ру, 30.07.2024
2024-07-30T08:14
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новости
дональд трамп
вячеслав гладков
курская область
вооруженные силы украины
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Четыре ракеты ВСУ были сбиты ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области — об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 2,5 года в регионе было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир — из них на сегодняшний день восстановили более 24 тысяч.Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже. Также экс-президент США в интервью заявил о готовности к дебатам с Харрис в любом виде. И отметил, что считает ее более легким соперником, чем Байдена.
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новости, дональд трамп, вячеслав гладков, курская область, вооруженные силы украины
Новости, Дональд Трамп, Вячеслав Гладков, Курская область, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 30 июля

08:14 30.07.2024 (обновлено: 08:18 30.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Четыре ракеты ВСУ были сбиты ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области — об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 2,5 года в регионе было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир — из них на сегодняшний день восстановили более 24 тысяч.
Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже. Также экс-президент США в интервью заявил о готовности к дебатам с Харрис в любом виде. И отметил, что считает ее более легким соперником, чем Байдена.
 
НовостиДональд ТрампВячеслав ГладковКурская областьВооруженные силы Украины
 
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