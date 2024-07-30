https://ukraina.ru/20240730/1056558058.html

Главное за ночь 30 июля

Главное за ночь 30 июля - 30.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 30 июля

Четыре ракеты ВСУ были сбиты ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области — об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Украина.ру, 30.07.2024

2024-07-30T08:14

2024-07-30T08:14

2024-07-30T08:18

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Четыре ракеты ВСУ были сбиты ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области — об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 2,5 года в регионе было разрушено и повреждено более 30 тысяч домов и квартир — из них на сегодняшний день восстановили более 24 тысяч.Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже. Также экс-президент США в интервью заявил о готовности к дебатам с Харрис в любом виде. И отметил, что считает ее более легким соперником, чем Байдена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, вячеслав гладков, курская область, вооруженные силы украины