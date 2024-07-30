https://ukraina.ru/20240730/1056549740.html

ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье

ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье - 30.07.2024 Украина.ру

ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье

Можно надеяться, что российские войска с наскока выйдут к Орехову и Гуляйполю, чтобы создать условия для освобождения самого Запорожья. Возможно, ВСУ попытаются привлечь внимание к этому направлению и нанести упреждающий удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2024-07-30T05:15

2024-07-30T05:15

2024-07-30T05:15

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Нельзя утверждать, что именно на Донецком направлении "лучше всего воюют" ВС РФ. Просто это направление выбрано наиболее перспективным для удара. До этого войска неплохо продвигались в самом Волчанске, а другие направления были вспомогательными, рассказал военкор.Кстати, Купянское направление – это "вечно вспомогательное" направление. Это не значит, что у ВС РФ там нет возможности наступать. Просто сейчас в этом нет особого смысла, добавил журналист.Тогда этот набат никто не услышал. Поэтому сейчас можно надеяться, что российские войска с наскока выйдут к Орехову и Гуляйполю, чтобы создать условия для освобождения самого Запорожья, указал он.Нельзя исключать, что ВСУ попытаются привлечь внимание к Запорожскому направлению и нанести упреждающий удар. Посмотрим, что будет дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240729/1056543854.html

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новости, россия, запорожье, волчанск, запорожское направление, донецкое направление, наступление, купянск, сво