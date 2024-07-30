ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье - 30.07.2024 Украина.ру
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ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье
ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье - 30.07.2024 Украина.ру
ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье
Можно надеяться, что российские войска с наскока выйдут к Орехову и Гуляйполю, чтобы создать условия для освобождения самого Запорожья. Возможно, ВСУ попытаются привлечь внимание к этому направлению и нанести упреждающий удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-07-30T05:15
2024-07-30T05:15
новости
россия
запорожье
волчанск
запорожское направление
донецкое направление
наступление
купянск
сво
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Нельзя утверждать, что именно на Донецком направлении "лучше всего воюют" ВС РФ. Просто это направление выбрано наиболее перспективным для удара. До этого войска неплохо продвигались в самом Волчанске, а другие направления были вспомогательными, рассказал военкор.Кстати, Купянское направление – это "вечно вспомогательное" направление. Это не значит, что у ВС РФ там нет возможности наступать. Просто сейчас в этом нет особого смысла, добавил журналист.Тогда этот набат никто не услышал. Поэтому сейчас можно надеяться, что российские войска с наскока выйдут к Орехову и Гуляйполю, чтобы создать условия для освобождения самого Запорожья, указал он.Нельзя исключать, что ВСУ попытаются привлечь внимание к Запорожскому направлению и нанести упреждающий удар. Посмотрим, что будет дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240729/1056543854.html
россия
запорожье
волчанск
запорожское направление
донецкое направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запорожье, волчанск, запорожское направление, донецкое направление, наступление, купянск, сво
Новости, Россия, Запорожье, Волчанск, Запорожское направление, Донецкое направление, наступление, Купянск, СВО

ВСУ бьют в набат: военкор о том, как ВС РФ могут с наскока выйти к Гуляйполю, чтобы освободить Запорожье

05:15 30.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Можно надеяться, что российские войска с наскока выйдут к Орехову и Гуляйполю, чтобы создать условия для освобождения самого Запорожья. Возможно, ВСУ попытаются привлечь внимание к этому направлению и нанести упреждающий удар. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Нельзя утверждать, что именно на Донецком направлении "лучше всего воюют" ВС РФ. Просто это направление выбрано наиболее перспективным для удара. До этого войска неплохо продвигались в самом Волчанске, а другие направления были вспомогательными, рассказал военкор.
Кстати, Купянское направление – это "вечно вспомогательное" направление. Это не значит, что у ВС РФ там нет возможности наступать. Просто сейчас в этом нет особого смысла, добавил журналист.
"Более того, высокопоставленные украинские командиры утверждают, что мы на Запорожском направлении концентрируем группировку более чем в 100 тысяч человек. Я не буду это подтверждать или опровергать. Просто сейчас противник бьет в тот же набат, который он бил по поводу нашего наступления под Харьковом", - отметил Ермаков.
Тогда этот набат никто не услышал. Поэтому сейчас можно надеяться, что российские войска с наскока выйдут к Орехову и Гуляйполю, чтобы создать условия для освобождения самого Запорожья, указал он.
Нельзя исключать, что ВСУ попытаются привлечь внимание к Запорожскому направлению и нанести упреждающий удар. Посмотрим, что будет дальше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Украина не готова решать проблему Волынской резни - в интервью Юрия Борисенка: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев на сайте Украина.ру
Иван Лошкарев интервью - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Вчера, 14:46
Иван Лошкарев: Россия проиграла один бой за Африку, но для победы в схватке за Мали остался один шагМы не можем полностью поставить Африку под свой контроль. Да и задачи такой не стоит. Мы не ставим задачу выдавить оттуда Францию. Если к нам обращаются местные власти, мы помогаем им в решении конкретных вопросов в сфере безопасности, геологоразведки и здравоохранения
 
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