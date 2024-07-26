https://ukraina.ru/20240726/1056505902.html

Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев

Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев - 26.07.2024 Украина.ру

Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев

Доцент МГУ, российский ученый считает, что Волынская резня — это один из узлов противоречия между Киевом и Варшавой, которые преодолеть невозможно. Поляки и украинцы склонные мечтать о несбыточном.

2024-07-26T19:30

2024-07-26T19:30

2024-07-26T19:30

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

россия

волынская резня

украинские беженцы

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Об этом доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Борисенок рассказал в интервью изданию Украина.ру.Киевский режим отказывается разрешить Варшаве проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года, ссылаясь на проблемы безопасности и создавая политические препятствия, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.— Юрий Аркадьевич, в настоящее время поляки ставят вопрос: раз мы помогаем Украине, то пусть и она пойдет навстречу и признает это Волынскую резню геноцидом, а также даст провести эксгумацию тел погибших. Почему Украина не готова решать проблему Волынской резни?— Проблема Волынской резни — это проблема польского общества.Тот же Косиняк-Камыш четко сказал, что если Украина не решит проблему Волынской резни, то она не вступит в Евросоюз. Но сейчас эти претензии поляков невозможно удовлетворить из-за политики киевского режима, которая проводилась при всех президентах: бандеровская идеология и бандеровские деяния времен Второй мировой войны должны прославляться без учета реального зла, которое они причиняли.Волынская резня — это один из узлов противоречия между Киевом и Варшавой, которые преодолеть невозможно.— То есть Зеленский опасается, что если он даст согласие на эксгумацию, то его заклюют собственные украинские националисты?— Безусловно. Потому что на этом построена вся идеология киевского режима. Нынешние боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами считают себя прямыми продолжателями Украинской повстанческой армии (УПА)*. Они все "герои", а запятнать память "героев" украинская власть не может. Это — вечная проблема, которая сохранится даже в случае ухода "просроченного" Зеленского.— А для чего Польша сравнивает Волынскую резню и события в Катыни, называя это геноцидом, учитывая, что Россия извинилась перед Варшавой за расстрел польских военнослужащих?— Катынь и Волынскую резню ни в коем случае нельзя сравнивать. Расстрел в Катыни не имеет никаких признаков геноцида, даже если мы будем широко толковать обозначенное понятие.А то, что произошло летом 1943 года на Волыни — подпадает под признаки геноцида. И Варшава справедливо предъявляет эти претензии к Киеву. Но учитывая, что общая идеология украинских политиков всегда будет одинаковой (в какие бы политические одежды они не наряжались), у поляков ничего не выйдет.Даже после окончания спецоперации эту идеологию из украинской власти придется выкорчевывать очень долго, потому что она ею живет.— Еще у польских властей очень популярна теория, будто бы мы открыли мемориал в Хатыни только потому, что название этой сожженной деревни созвучно с названием Катынь.— Это очень превратное толкование того, что было.Трагедия 22 марта 1943 года в Хатыни сродни трагедии, которая разыгралась чуть позже на Волыни. Потому что исполнители одни и те же. Ведь в советское время тщательно замалчивалось, что белорусскую деревню сожгли не только немцы, но и украинские националисты.Что касается схожих названий населенных пунктов, то советская власть думала об этом в последнюю очередь. Если события в Катыни в советское время тоже замалчивались, зачем ей нужно было специально заниматься подобными манипуляциями? Напомню, что мемориал в Хатыни посетил Ричард Никсон в июле 1974 года. Этого визита не было бы, если бы советские власти так дешево попытались подменить названия населенных пунктов.— Почему польская элита продолжает помогать Украине оружием, если само польское общество требует от киевского режима разобраться с Волынской резней?— Тут надо разобраться, о каком оружии идет речь.Да, Польша стала крупнейшим перевалочным пунктом для поставок западного оружия на Украину. Но польские власти (и "Право и справедливость", и "Гражданская платформа") больше говорят, чем поставляют эти системы вооружений. Украине они поставили часть вооружений по принципу "на тебе, боже, что мне негоже".Суперсовременных систем у Польши нет. Польская армия после распада Варшавского договора находилась в плачевном состоянии и пребывает в этом состоянии по сей день. Там бывают случаи, когда у польского истребителя МиГ-29 (хотя Польша уже входит в состав НАТО) что-то отваливается во время полета.Даже система перевооружения армии, о которой Варшава постоянно говорит и на которую выделяются много денег, — хорошо спланированный блеф. Недавно выяснилось, что на масштабные закупки вооружений у Южной Кореи, которые были обещаны прежним министром обороны Мариушем Блащаком, у поляков просто нет денег. Точнее, деньги вроде бы есть, но конкретно на корейские вооружения денег не хватило.Повторюсь, Польша используется в рамках НАТО только как перевалочный пункт, а Варшава с этим ничего не может поделать.Более того, польские власти опасаются, что осенью будет очередная волна украинских беженцев, которое спровоцирует новое недовольство поляков, потому что украинцев и так очень много. Поэтому Варшава думает, как бы призвать украинских беженцев мужского пола в ряды ВСУ. Пока не придумали, но планы такие есть. Польские власти прямо говорят, что если они первыми начнут этим заниматься, то беженцы уедут в другие страны, помахав полякам ручкой.— А если Зеленский и дальше будет сопротивляться в вопросе Волынской резни, может ли это привести к тому, что поляки совсем перестанут поддерживать Украину?— Поддержка Украины польским обществом — это уже аморфная вещь, потому что украинскими беженцами поляки сыты по горло. Во-первых, в Польше тоже много националистов. Во-вторых, бытовые конфликты в таких случаях неизбежны.Что касается просроченного Зеленского, то он долго не продержится у власти. Если сейчас случится некое перемирие, о котором говорит Дональд Трамп, то первой жертвой этого перемирия станет сам Зеленский.Учитывая, что уже и Рада у нас скоро будет просроченная, Украине придется устраивать двойные выборы, которые для Зеленского и его партии "Слуга народа" окончатся очень печально. А дальше все может пойти по грузинскому сценарию: если Зеленский вовремя не сбежит за пределы Украины, его может ждать судьба Саакашвили, который сейчас сидит в грузинской тюрьме.— А возможен ли вариант, что Польша, продолжая быть перевалочным пунктом для Украины, но при этом оказывая давление на Киев в вопросе Волынской резни, таким образом действительно хочет забрать себе западноукраинские территории?— Многие мужчины на планете Земля тоже хотели бы закрутить роман с голливудскими актрисами, но этого никогда не будет. То же самое касается притязаний Польши на Западную Украину.На самом деле все эти амбиции Польши закончились в 1999 году, когда страна вступила в НАТО. Да, в Польше есть маргинальные политические силы, которые хотели бы вернуть стране границы до 1939 года, включая Львов и Вильнюс. Но реальных политических механизмов осуществить эти планы сейчас совсем не просматривается.Если бы Украина в феврале 2022 года потерпела военное поражение, то такой вариант мог бы сработать. США и НАТО рассматривали такой вариант, но отнеслись к нему с большим непотребством.В этом смысле поляки и украинцы очень похожи — это романтические люди, склонные мечтать о несбыточном.О том, кто участвовал в формировании идеологии бандеровской фракции, в материале Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста"*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России

https://ukraina.ru/20240711/1047895512.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, польша, владимир зеленский, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, россия, волынская резня, украинские беженцы, вооружения, националисты