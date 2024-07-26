Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев
Доцент МГУ, российский ученый считает, что Волынская резня — это один из узлов противоречия между Киевом и Варшавой, которые преодолеть невозможно. Поляки и украинцы склонные мечтать о несбыточном.
Об этом доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Борисенок рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Киевский режим отказывается разрешить Варшаве проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни 1943 года, ссылаясь на проблемы безопасности и создавая политические препятствия, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
— Юрий Аркадьевич, в настоящее время поляки ставят вопрос: раз мы помогаем Украине, то пусть и она пойдет навстречу и признает это Волынскую резню геноцидом, а также даст провести эксгумацию тел погибших. Почему Украина не готова решать проблему Волынской резни?
— Проблема Волынской резни — это проблема польского общества.
Тот же Косиняк-Камыш четко сказал, что если Украина не решит проблему Волынской резни, то она не вступит в Евросоюз. Но сейчас эти претензии поляков невозможно удовлетворить из-за политики киевского режима, которая проводилась при всех президентах: бандеровская идеология и бандеровские деяния времен Второй мировой войны должны прославляться без учета реального зла, которое они причиняли.
Волынская резня — это один из узлов противоречия между Киевом и Варшавой, которые преодолеть невозможно.
— То есть Зеленский опасается, что если он даст согласие на эксгумацию, то его заклюют собственные украинские националисты?
— Безусловно. Потому что на этом построена вся идеология киевского режима. Нынешние боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сами считают себя прямыми продолжателями Украинской повстанческой армии (УПА)*. Они все "герои", а запятнать память "героев" украинская власть не может. Это — вечная проблема, которая сохранится даже в случае ухода "просроченного" Зеленского.
11 июля, 08:03ИсторияКак началась "Волынская резня"В "кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года украинские националисты начали массовую резню польского населения на Волыни, в которой погибли более 50 тысяч человек. Произошедшее можно однозначно квалифицировать как этническую чистку, но украинские идеологи это всячески отрицают
— А для чего Польша сравнивает Волынскую резню и события в Катыни, называя это геноцидом, учитывая, что Россия извинилась перед Варшавой за расстрел польских военнослужащих?
— Катынь и Волынскую резню ни в коем случае нельзя сравнивать. Расстрел в Катыни не имеет никаких признаков геноцида, даже если мы будем широко толковать обозначенное понятие.
А то, что произошло летом 1943 года на Волыни — подпадает под признаки геноцида. И Варшава справедливо предъявляет эти претензии к Киеву. Но учитывая, что общая идеология украинских политиков всегда будет одинаковой (в какие бы политические одежды они не наряжались), у поляков ничего не выйдет.
Даже после окончания спецоперации эту идеологию из украинской власти придется выкорчевывать очень долго, потому что она ею живет.
— Еще у польских властей очень популярна теория, будто бы мы открыли мемориал в Хатыни только потому, что название этой сожженной деревни созвучно с названием Катынь.
— Это очень превратное толкование того, что было.
Трагедия 22 марта 1943 года в Хатыни сродни трагедии, которая разыгралась чуть позже на Волыни. Потому что исполнители одни и те же. Ведь в советское время тщательно замалчивалось, что белорусскую деревню сожгли не только немцы, но и украинские националисты.
Что касается схожих названий населенных пунктов, то советская власть думала об этом в последнюю очередь. Если события в Катыни в советское время тоже замалчивались, зачем ей нужно было специально заниматься подобными манипуляциями?
Напомню, что мемориал в Хатыни посетил Ричард Никсон в июле 1974 года. Этого визита не было бы, если бы советские власти так дешево попытались подменить названия населенных пунктов.
Вчера, 08:50Польша боится последствий ударов российских военныхПольше грозит новая волна беженцев с Украины из-за российских ударов по украинской энергоинфраструктуре. На это указал глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский, передает польское издание Business Insider
— Почему польская элита продолжает помогать Украине оружием, если само польское общество требует от киевского режима разобраться с Волынской резней?
— Тут надо разобраться, о каком оружии идет речь.
Да, Польша стала крупнейшим перевалочным пунктом для поставок западного оружия на Украину. Но польские власти (и "Право и справедливость", и "Гражданская платформа") больше говорят, чем поставляют эти системы вооружений. Украине они поставили часть вооружений по принципу "на тебе, боже, что мне негоже".
Суперсовременных систем у Польши нет. Польская армия после распада Варшавского договора находилась в плачевном состоянии и пребывает в этом состоянии по сей день. Там бывают случаи, когда у польского истребителя МиГ-29 (хотя Польша уже входит в состав НАТО) что-то отваливается во время полета.
Даже система перевооружения армии, о которой Варшава постоянно говорит и на которую выделяются много денег, — хорошо спланированный блеф. Недавно выяснилось, что на масштабные закупки вооружений у Южной Кореи, которые были обещаны прежним министром обороны Мариушем Блащаком, у поляков просто нет денег. Точнее, деньги вроде бы есть, но конкретно на корейские вооружения денег не хватило.
Повторюсь, Польша используется в рамках НАТО только как перевалочный пункт, а Варшава с этим ничего не может поделать.
Более того, польские власти опасаются, что осенью будет очередная волна украинских беженцев, которое спровоцирует новое недовольство поляков, потому что украинцев и так очень много. Поэтому Варшава думает, как бы призвать украинских беженцев мужского пола в ряды ВСУ. Пока не придумали, но планы такие есть.
Польские власти прямо говорят, что если они первыми начнут этим заниматься, то беженцы уедут в другие страны, помахав полякам ручкой.
— А если Зеленский и дальше будет сопротивляться в вопросе Волынской резни, может ли это привести к тому, что поляки совсем перестанут поддерживать Украину?
— Поддержка Украины польским обществом — это уже аморфная вещь, потому что украинскими беженцами поляки сыты по горло. Во-первых, в Польше тоже много националистов. Во-вторых, бытовые конфликты в таких случаях неизбежны.
Что касается просроченного Зеленского, то он долго не продержится у власти. Если сейчас случится некое перемирие, о котором говорит Дональд Трамп, то первой жертвой этого перемирия станет сам Зеленский.
Учитывая, что уже и Рада у нас скоро будет просроченная, Украине придется устраивать двойные выборы, которые для Зеленского и его партии "Слуга народа" окончатся очень печально.
А дальше все может пойти по грузинскому сценарию: если Зеленский вовремя не сбежит за пределы Украины, его может ждать судьба Саакашвили, который сейчас сидит в грузинской тюрьме.
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— А возможен ли вариант, что Польша, продолжая быть перевалочным пунктом для Украины, но при этом оказывая давление на Киев в вопросе Волынской резни, таким образом действительно хочет забрать себе западноукраинские территории?
— Многие мужчины на планете Земля тоже хотели бы закрутить роман с голливудскими актрисами, но этого никогда не будет. То же самое касается притязаний Польши на Западную Украину.
На самом деле все эти амбиции Польши закончились в 1999 году, когда страна вступила в НАТО. Да, в Польше есть маргинальные политические силы, которые хотели бы вернуть стране границы до 1939 года, включая Львов и Вильнюс. Но реальных политических механизмов осуществить эти планы сейчас совсем не просматривается.
Если бы Украина в феврале 2022 года потерпела военное поражение, то такой вариант мог бы сработать. США и НАТО рассматривали такой вариант, но отнеслись к нему с большим непотребством.
В этом смысле поляки и украинцы очень похожи — это романтические люди, склонные мечтать о несбыточном.
О том, кто участвовал в формировании идеологии бандеровской фракции, в материале Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста"
*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России