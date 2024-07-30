"Дурость киевского режима": военкор раскрыл, почему ВСУ попадают в котлы и трещит оборона под Угледаром - 30.07.2024 Украина.ру
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"Дурость киевского режима": военкор раскрыл, почему ВСУ попадают в котлы и трещит оборона под Угледаром
"Дурость киевского режима": военкор раскрыл, почему ВСУ попадают в котлы и трещит оборона под Угледаром - 30.07.2024 Украина.ру
"Дурость киевского режима": военкор раскрыл, почему ВСУ попадают в котлы и трещит оборона под Угледаром
Из-за дурости киевского режима, который ведет боевые действия ради политического пиара, ВСУ сейчас попали в тяжелую ситуацию. Дело не только в ошибках украинского командования, ВС РФ тоже неплохо отточили свое мастерство. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2024-07-30T03:30
2024-07-30T03:30
новости
россия
очеретино
угледар
донбасс
оборона
всу
наступление
потери
окружение
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Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками, рассказал военкор.Дело не только в ошибках украинского командования, ВС РФ тоже неплохо отточили свое мастерство. Это те же обходы по флангам и несколько отвлекающих ударов, которые ведутся не только в районе конкретного поселка, но и по всей линии фронта. Это можно наблюдать на Красноармейском, Дзержинском и Угледарском направлениях, подчеркнул журналист.При этом под Угледаром у ВС РФ есть успехи, которые поважнее занятия населенных пунктов. И эта тактика расшатывания обороны ВСУ уже приносит плоды, добавил он."У нас получается неплохо продвигаться, несмотря на недостаточное количество личного состава. Да, не без потерь. Но счет на табло", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.руО различиях между различными типами дронов, своем пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру
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очеретино
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новости, россия, очеретино, угледар, донбасс, оборона, всу, наступление, потери, окружение, сво, вс рф, командование
Новости, Россия, Очеретино, Угледар, Донбасс, оборона, ВСУ, наступление, потери, окружение, СВО, ВС РФ, командование

"Дурость киевского режима": военкор раскрыл, почему ВСУ попадают в котлы и трещит оборона под Угледаром

03:30 30.07.2024
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Из-за дурости киевского режима, который ведет боевые действия ради политического пиара, ВСУ сейчас попали в тяжелую ситуацию. Дело не только в ошибках украинского командования, ВС РФ тоже неплохо отточили свое мастерство. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Если прорыв ВС РФ в Очеретино еще можно было списать на то, что ВСУ подловили при ошибке на ротации, то сегодняшние котлы можно объяснить только системным сбоем в управлении украинскими войсками, рассказал военкор.

"Нацистские чаты сейчас пестрят сообщениями о том, что к этим системным ошибкам ВСУ привело "совковое командование". Это ерунда. Советские учебники по тактике не теряют своей актуальности. Просто из-за дурости киевского режима, который ведет боевые действия ради политического пиара, его армия попала в такую ситуацию", - отметил Емельянов.

Дело не только в ошибках украинского командования, ВС РФ тоже неплохо отточили свое мастерство. Это те же обходы по флангам и несколько отвлекающих ударов, которые ведутся не только в районе конкретного поселка, но и по всей линии фронта. Это можно наблюдать на Красноармейском, Дзержинском и Угледарском направлениях, подчеркнул журналист.
При этом под Угледаром у ВС РФ есть успехи, которые поважнее занятия населенных пунктов. И эта тактика расшатывания обороны ВСУ уже приносит плоды, добавил он.
"У нас получается неплохо продвигаться, несмотря на недостаточное количество личного состава. Да, не без потерь. Но счет на табло", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Россия загнала ВСУ и заставила бить в набат, который никто не услышит читайте на сайте Украина.ру
О различиях между различными типами дронов, своем пути из медицины в операторы БПЛА и боях за Красногоровку - в интервью командира отделения БПЛА с позывным "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери на сайте Украина.ру
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