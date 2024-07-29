Украину напугали три российские подлодки в Черном море - 29.07.2024 Украина.ру
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Украину напугали три российские подлодки в Черном море
Украину напугали три российские подлодки в Черном море - 29.07.2024 Украина.ру
Украину напугали три российские подлодки в Черном море
Военно-морские силы Украины озабочены обнаружением трёх российских подлодок в Чёрном море. Об этом 29 июля заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук
2024-07-29T14:07
2024-07-29T14:07
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новости украины
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"Враг впервые вывел в море сразу 3 подлодки, которые являются носителями крылатых ракет. Фактически это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе", - сообщил Плетенчук своим подписчикам в соцсетях.Об ответных мерах ВМС Украины он не сообщил. Однако самокритично добавил о верности утверждения о том, что "иногда черноморский флот называют подводным".Подписчики отреагировали по-разному. Одни в комментариях попросили писать ещё для поднятия настроения, другие напомнили неприятные факты.В частности, один из комментаторов намекнул на страх украинских ВМС и указал на тотальную преступность всей системы госаппарата на Украине:"А наша власть за 33 года той мифической независимости, уничтожила весь ВМФ Украины и нет никакого вооружения противостоять тем подводным лодкам. Никто за это не ответил и не ответит. Позор, что без Украины, без Украинского инженера и совдепии не было бы никакой ракеты. Позор, что за 10 лет те преступные перезиденты не сделали ни одной ракеты, чтобы не попрошайничать перед миром".Также 29 июля в Чёрном море украинские военные зафиксировали два российских военных корабля. Они также заявили, что на вооружении этих кораблей находятся крылатые ракеты типа "Калибр" и одновременным залпом возможно поражение восьми целей. О мерах устранения этой угрозы ВМС Украины не сообщили.Накануне, 28 июля в Санкт-Петербурге Владимир Путин принял Главный военно-морской парад и сделал ряд заявлений. О реакции на них Запада читайте в нашем материале Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISWРанее Евгений Антонюк напомнил о том, как Мы делили... Черноморский флот , а украинская госкомпания "Укртранснефть" проинформировала, чем усилила остатки ВМС Украины.
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Новости, Украина, Черное море, Запад, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВМФ, Черноморский флот, Новости Украины, ВМС Украины, Черноморский флот ВМФ России, СВО

Украину напугали три российские подлодки в Черном море

14:07 29.07.2024
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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Военно-морские силы Украины озабочены обнаружением трёх российских подлодок в Чёрном море. Об этом 29 июля заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук
"Враг впервые вывел в море сразу 3 подлодки, которые являются носителями крылатых ракет. Фактически это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе", - сообщил Плетенчук своим подписчикам в соцсетях.
Об ответных мерах ВМС Украины он не сообщил. Однако самокритично добавил о верности утверждения о том, что "иногда черноморский флот называют подводным".
Подписчики отреагировали по-разному. Одни в комментариях попросили писать ещё для поднятия настроения, другие напомнили неприятные факты.
В частности, один из комментаторов намекнул на страх украинских ВМС и указал на тотальную преступность всей системы госаппарата на Украине:
"А наша власть за 33 года той мифической независимости, уничтожила весь ВМФ Украины и нет никакого вооружения противостоять тем подводным лодкам. Никто за это не ответил и не ответит. Позор, что без Украины, без Украинского инженера и совдепии не было бы никакой ракеты. Позор, что за 10 лет те преступные перезиденты не сделали ни одной ракеты, чтобы не попрошайничать перед миром".
Также 29 июля в Чёрном море украинские военные зафиксировали два российских военных корабля. Они также заявили, что на вооружении этих кораблей находятся крылатые ракеты типа "Калибр" и одновременным залпом возможно поражение восьми целей. О мерах устранения этой угрозы ВМС Украины не сообщили.
Накануне, 28 июля в Санкт-Петербурге Владимир Путин принял Главный военно-морской парад и сделал ряд заявлений. О реакции на них Запада читайте в нашем материале Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW
Ранее Евгений Антонюк напомнил о том, как Мы делили... Черноморский флот , а украинская госкомпания "Укртранснефть" проинформировала, чем усилила остатки ВМС Украины.
 
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