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Украину напугали три российские подлодки в Черном море

Украину напугали три российские подлодки в Черном море - 29.07.2024 Украина.ру

Украину напугали три российские подлодки в Черном море

Военно-морские силы Украины озабочены обнаружением трёх российских подлодок в Чёрном море. Об этом 29 июля заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук

2024-07-29T14:07

2024-07-29T14:07

2024-07-29T14:07

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"Враг впервые вывел в море сразу 3 подлодки, которые являются носителями крылатых ракет. Фактически это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе", - сообщил Плетенчук своим подписчикам в соцсетях.Об ответных мерах ВМС Украины он не сообщил. Однако самокритично добавил о верности утверждения о том, что "иногда черноморский флот называют подводным".Подписчики отреагировали по-разному. Одни в комментариях попросили писать ещё для поднятия настроения, другие напомнили неприятные факты.В частности, один из комментаторов намекнул на страх украинских ВМС и указал на тотальную преступность всей системы госаппарата на Украине:"А наша власть за 33 года той мифической независимости, уничтожила весь ВМФ Украины и нет никакого вооружения противостоять тем подводным лодкам. Никто за это не ответил и не ответит. Позор, что без Украины, без Украинского инженера и совдепии не было бы никакой ракеты. Позор, что за 10 лет те преступные перезиденты не сделали ни одной ракеты, чтобы не попрошайничать перед миром".Также 29 июля в Чёрном море украинские военные зафиксировали два российских военных корабля. Они также заявили, что на вооружении этих кораблей находятся крылатые ракеты типа "Калибр" и одновременным залпом возможно поражение восьми целей. О мерах устранения этой угрозы ВМС Украины не сообщили.Накануне, 28 июля в Санкт-Петербурге Владимир Путин принял Главный военно-морской парад и сделал ряд заявлений. О реакции на них Запада читайте в нашем материале Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISWРанее Евгений Антонюк напомнил о том, как Мы делили... Черноморский флот , а украинская госкомпания "Укртранснефть" проинформировала, чем усилила остатки ВМС Украины.

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