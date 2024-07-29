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Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW

Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW - 29.07.2024 Украина.ру

Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW

Владимир Путин 28 июля выступил на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и сделал важные заявления на тему военно-политического противостояния с Западом. В тот же день на них отреагировали аналитики американского "Института изучения войны" (ISW, США)

2024-07-29T12:22

2024-07-29T12:22

2024-07-29T12:43

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"Президент России Владимир Путин продолжает использовать ядерное оружие, нацеливаясь на принятие Западом решений и продвижение Западом самосдерживания", - говорится в публикации аналитиков ISW.Они рассмотрели заявления российского лидера о последствиях размещения Соединёнными Штатами ракетных комплексов большой дальности в Германии в 2026 году. Они также учли, что Путин указал на размещение США ракетных систем средней дальности Typhon Mid-Range Capability (MRC) в Дании и на Филиппинах для совместных учений. Аналитики американского института отметили, что Путин пригрозил ответом США на размещение ракетных систем в этих странах.Аналитики института напомнили, что в июне 2024 года США и Германия объявили, что США начнут "эпизодическое развертывание" огневых средств большой дальности, в том числе ракет Standard 6 (SM-6) и ракет наземного нападения Tomahawk. Осуществляться это будет на немецкой территории с 2026 года.Армия США заявила в апреле 2024 года, что развернула на Филиппинах ракетную систему MRC, способную запускать ракеты SM-6 и Tomahawk. ВМС США объявили в мае 2024 года, что провели испытания контейнерных ракетных пусковых установок с коллегами из Дании на датском острове Борнхольм.Аналитики ISW также напомнили, что Россия приостановила участие в Договоре о РСМД, который запрещает баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Россия уже развернула на постоянной основе баллистические ракеты "Искандер-М", способные нести ядерное оружие, с заявленной дальностью полета до 500 километров.Россия использовала празднование Дня ВМФ для демонстрации отношений с рядом стран, из которых создаётся антизападная коалиция под российским лидерством, констатировали в ISW. Они рассмотрели на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге корабли ВМС Китая, Алжира и Индии, а также представителей 31 государства, в том числе Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Ливии, Мьянмы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и ЮАР.Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС НОАК Ху Чжунмином и обсудил российско-китайское сотрудничество в военно-морской сфере. Фомин также встретился с командующим ВМС Мьянмы Вином Хтейном, чтобы обсудить дальнейшее двустороннее военно-морское сотрудничество. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также встретился 28 июля в Куала-Лумпуре с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном, договорившись активизировать двусторонние дипломатические контакты."Россия недавно расширила сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам", - напомнили аналитики ISW.Подробнее о российских предупреждениях Вашингтону и НАТО в целом читайте в нашем материале Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ

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новости, сша, россия, запад, владимир путин, сергей лавров, нато, минобороны рф, вмф, дипломатия, геополитика, многополярный мир