Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW - 29.07.2024 Украина.ру
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Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW
Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW - 29.07.2024 Украина.ру
Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW
Владимир Путин 28 июля выступил на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и сделал важные заявления на тему военно-политического противостояния с Западом. В тот же день на них отреагировали аналитики американского "Института изучения войны" (ISW, США)
2024-07-29T12:22
2024-07-29T12:43
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"Президент России Владимир Путин продолжает использовать ядерное оружие, нацеливаясь на принятие Западом решений и продвижение Западом самосдерживания", - говорится в публикации аналитиков ISW.Они рассмотрели заявления российского лидера о последствиях размещения Соединёнными Штатами ракетных комплексов большой дальности в Германии в 2026 году. Они также учли, что Путин указал на размещение США ракетных систем средней дальности Typhon Mid-Range Capability (MRC) в Дании и на Филиппинах для совместных учений. Аналитики американского института отметили, что Путин пригрозил ответом США на размещение ракетных систем в этих странах.Аналитики института напомнили, что в июне 2024 года США и Германия объявили, что США начнут "эпизодическое развертывание" огневых средств большой дальности, в том числе ракет Standard 6 (SM-6) и ракет наземного нападения Tomahawk. Осуществляться это будет на немецкой территории с 2026 года.Армия США заявила в апреле 2024 года, что развернула на Филиппинах ракетную систему MRC, способную запускать ракеты SM-6 и Tomahawk. ВМС США объявили в мае 2024 года, что провели испытания контейнерных ракетных пусковых установок с коллегами из Дании на датском острове Борнхольм.Аналитики ISW также напомнили, что Россия приостановила участие в Договоре о РСМД, который запрещает баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Россия уже развернула на постоянной основе баллистические ракеты "Искандер-М", способные нести ядерное оружие, с заявленной дальностью полета до 500 километров.Россия использовала празднование Дня ВМФ для демонстрации отношений с рядом стран, из которых создаётся антизападная коалиция под российским лидерством, констатировали в ISW. Они рассмотрели на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге корабли ВМС Китая, Алжира и Индии, а также представителей 31 государства, в том числе Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Ливии, Мьянмы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и ЮАР.Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС НОАК Ху Чжунмином и обсудил российско-китайское сотрудничество в военно-морской сфере. Фомин также встретился с командующим ВМС Мьянмы Вином Хтейном, чтобы обсудить дальнейшее двустороннее военно-морское сотрудничество. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также встретился 28 июля в Куала-Лумпуре с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном, договорившись активизировать двусторонние дипломатические контакты."Россия недавно расширила сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам", - напомнили аналитики ISW.Подробнее о российских предупреждениях Вашингтону и НАТО в целом читайте в нашем материале Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ
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новости, сша, россия, запад, владимир путин, сергей лавров, нато, минобороны рф, вмф, дипломатия, геополитика, многополярный мир
Новости, США, Россия, Запад, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Минобороны РФ, ВМФ, дипломатия, геополитика, многополярный мир

Россия понуждает Запад к "самосдерживанию" и создаёт антизападную коалицию - ISW

12:22 29.07.2024 (обновлено: 12:43 29.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Владимир Путин 28 июля выступил на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и сделал важные заявления на тему военно-политического противостояния с Западом. В тот же день на них отреагировали аналитики американского "Института изучения войны" (ISW, США)
"Президент России Владимир Путин продолжает использовать ядерное оружие, нацеливаясь на принятие Западом решений и продвижение Западом самосдерживания", - говорится в публикации аналитиков ISW.
Они рассмотрели заявления российского лидера о последствиях размещения Соединёнными Штатами ракетных комплексов большой дальности в Германии в 2026 году. Они также учли, что Путин указал на размещение США ракетных систем средней дальности Typhon Mid-Range Capability (MRC) в Дании и на Филиппинах для совместных учений. Аналитики американского института отметили, что Путин пригрозил ответом США на размещение ракетных систем в этих странах.
Аналитики института напомнили, что в июне 2024 года США и Германия объявили, что США начнут "эпизодическое развертывание" огневых средств большой дальности, в том числе ракет Standard 6 (SM-6) и ракет наземного нападения Tomahawk. Осуществляться это будет на немецкой территории с 2026 года.
Армия США заявила в апреле 2024 года, что развернула на Филиппинах ракетную систему MRC, способную запускать ракеты SM-6 и Tomahawk. ВМС США объявили в мае 2024 года, что провели испытания контейнерных ракетных пусковых установок с коллегами из Дании на датском острове Борнхольм.
Аналитики ISW также напомнили, что Россия приостановила участие в Договоре о РСМД, который запрещает баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров. Россия уже развернула на постоянной основе баллистические ракеты "Искандер-М", способные нести ядерное оружие, с заявленной дальностью полета до 500 километров.
Россия использовала празднование Дня ВМФ для демонстрации отношений с рядом стран, из которых создаётся антизападная коалиция под российским лидерством, констатировали в ISW. Они рассмотрели на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге корабли ВМС Китая, Алжира и Индии, а также представителей 31 государства, в том числе Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Ливии, Мьянмы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и ЮАР.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС НОАК Ху Чжунмином и обсудил российско-китайское сотрудничество в военно-морской сфере. Фомин также встретился с командующим ВМС Мьянмы Вином Хтейном, чтобы обсудить дальнейшее двустороннее военно-морское сотрудничество. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также встретился 28 июля в Куала-Лумпуре с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном, договорившись активизировать двусторонние дипломатические контакты.
"Россия недавно расширила сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам", - напомнили аналитики ISW.
Подробнее о российских предупреждениях Вашингтону и НАТО в целом читайте в нашем материале Путин предупредил США о перспективах размещения ракет в ФРГ
 
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