Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира - 21.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230821/1048838232.html
Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира
Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира - 21.08.2023 Украина.ру
Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира
Госкомпания "Укртранснефть", которая является частью группы "Нафтогаз", передаст ВМС Украины два буксира-швартовщика. Об этом сообщили на днях на сайте "Нафтогаза"
2023-08-21T13:58
2023-08-21T13:58
новости
судно
нафтогаз
вмс украины
всу
буксир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102591/40/1025914099_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_b43d2f73fa3e327afee384528777d59f.jpg
Буксиры "Львов" и "Укртранснафта" задействовались при швартовке танкеров с нефтью на морском нефтяном терминале "Пивденный". Оба судна были спущены на воду еще летом 2002 года. Причем корабелы сдали "Укртранснафту" в эксплуатацию с готовностью на 66%.Тем не менее в компании уверяют, что оба судна находятся на плаву и укомплектованы необходимым оборудованием. Обладают ли они какой-либо боевой ценностью, и как именно военные моряки могут использовать эти суда, в сообщении не уточняется.В июле Россия предупредила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Это произошло в том числе потому, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ее действие прекратилось.Киев пытается возобновить сделку без участия России. На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.
https://ukraina.ru/20230818/1048779575.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102591/40/1025914099_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_79aa08a0c81266e3d7251bb315eb353d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, судно, нафтогаз, вмс украины, всу, буксир
Новости, судно, Нафтогаз, ВМС Украины, ВСУ, буксир

Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира

13:58 21.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Госкомпания "Укртранснефть", которая является частью группы "Нафтогаз", передаст ВМС Украины два буксира-швартовщика. Об этом сообщили на днях на сайте "Нафтогаза"
Буксиры "Львов" и "Укртранснафта" задействовались при швартовке танкеров с нефтью на морском нефтяном терминале "Пивденный". Оба судна были спущены на воду еще летом 2002 года. Причем корабелы сдали "Укртранснафту" в эксплуатацию с готовностью на 66%.
Тем не менее в компании уверяют, что оба судна находятся на плаву и укомплектованы необходимым оборудованием. Обладают ли они какой-либо боевой ценностью, и как именно военные моряки могут использовать эти суда, в сообщении не уточняется.
"Мы постоянно анализируем, как наши ресурсы могут быть использованы для усиления сил обороны Украины и стараемся привлечь к поддержке военных все, что сейчас может оказаться полезным для них", - уверяет глава компании Алексей Чернышев.
В июле Россия предупредила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Это произошло в том числе потому, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ее действие прекратилось.
Киев пытается возобновить сделку без участия России. На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.
В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа, 11:44
Первое судно из Украины вошло в Босфорский пролив после прекращения зерновой сделки - СМИПервое торговое судно после прекращения действия зерновой сделки покинуло одесский порт и вошло в Босфорский пролив. Об этом сообщает турецкий телеканал TV100 18 августа
 
НовостисудноНафтогазВМС УкраиныВСУбуксир
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13СБУ против ГУР, Малюк против Буданова. За что схлестнулись украинские силовики
13:58Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира
13:43Уголовники о том, почему решили воевать за Родину - спецрепортаж. Видео
13:38Республиканцы подсчитали пляжное время Байдена на фоне "гавайского крематория"
13:37Критика в Нидерландах и иностранные пилоты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 августа
13:29Forbes оценил эффект будущих поставок F-16 для военно-воздушных сил Украины
13:20"Безумие": политики Нидерландов раскритиковали премьера за втягивание страны в войну
13:11The New York Times обвинила Россию в уничтожении дельфинов, но "забыла" про украинские мины
13:02Биологические эксперименты на Украине: США могут готовить новую пандемию
12:25В Донецке при детонации неразорвавшегося кассетного снаряда ранен мирный житель
12:21Кошмар как норма жизни. Записки из Донецка
12:15Купянск остался без газа - Минэнерго Украины
11:55В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
11:45Перекроют ли кислород Киеву и кто будет сидеть за столом переговоров по Украине – Васильев. Видео
11:44Стальная подруга солдата. Русская каска - самая лучшая в мире
11:32Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов
11:22В Киеве мужчина из ненависти к военным поджигал их автомобили
10:57Как подводный флот России использовать в борьбе с Украиной и НАТО — Герой России Черняев. Видео
10:56В парламенте Германии призвали ускорить решение по передаче Киеву ракет Taurus
10:52Американский разведчик: любой шаг НАТО доказывает правоту Путина, исход Украины очевиден
Лента новостейМолния