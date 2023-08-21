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Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира

Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира - 21.08.2023 Украина.ру

Остатки ВМС Украины получили в подарок от "Нафтогаза" два устаревших буксира

Госкомпания "Укртранснефть", которая является частью группы "Нафтогаз", передаст ВМС Украины два буксира-швартовщика. Об этом сообщили на днях на сайте "Нафтогаза"

2023-08-21T13:58

2023-08-21T13:58

2023-08-21T13:58

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Буксиры "Львов" и "Укртранснафта" задействовались при швартовке танкеров с нефтью на морском нефтяном терминале "Пивденный". Оба судна были спущены на воду еще летом 2002 года. Причем корабелы сдали "Укртранснафту" в эксплуатацию с готовностью на 66%.Тем не менее в компании уверяют, что оба судна находятся на плаву и укомплектованы необходимым оборудованием. Обладают ли они какой-либо боевой ценностью, и как именно военные моряки могут использовать эти суда, в сообщении не уточняется.В июле Россия предупредила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. Это произошло в том числе потому, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Ее действие прекратилось.Киев пытается возобновить сделку без участия России. На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.

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новости, судно, нафтогаз, вмс украины, всу, буксир