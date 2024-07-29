"Не нюхавшие пороха": эксперт рассказал, почему ВСУ бросают в бой под Очеретино необстрелянных солдат
Оборона ВСУ все больше напоминает тришкин кафтан. Украина бросает в бой маршевые подкрепления, то есть подразделения ВСУ, не понюхавшие пороха, не прошедшие этап боевого слаживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее иностранные СМИ сообщили, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ попали в окружение под посёлком Прогресс в ДНР.
Прорыв этого участка произошел через Очеретино, направление, которое можно назвать Покровским. Это очень важная для ВСУ логистическая линия, которая проходит от Покровска (Красноармейск) на Константиновку и дальше в район Краматорска и Славянска, рассказал эксперт.
Это рокадное шоссе, то есть оно идет параллельно линии фронта. Там Украина бросает в бой маршевые подкрепления, то есть подразделения ВСУ, не понюхавшие пороха, не прошедшие этап боевого слаживания, отметил он.
"Такая же ситуация сложилась под Дзержинском. Наши успехи в наступлении в том числе связаны с тем, что боевые действия велись против подразделений, которыми закрывали бреши в обороне, образовавшиеся после переброски опытных частей с Донбасса на Харьковское направление, чтобы закрыть наш прорыв", - уточнил Анпилогов.
Оборона ВСУ все больше напоминает тришкин кафтан. Это лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто стоит по соседству, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
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