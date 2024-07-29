"Не нюхавшие пороха": эксперт рассказал, почему ВСУ бросают в бой под Очеретино необстрелянных солдат - 29.07.2024 Украина.ру
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"Не нюхавшие пороха": эксперт рассказал, почему ВСУ бросают в бой под Очеретино необстрелянных солдат
"Не нюхавшие пороха": эксперт рассказал, почему ВСУ бросают в бой под Очеретино необстрелянных солдат - 29.07.2024 Украина.ру
"Не нюхавшие пороха": эксперт рассказал, почему ВСУ бросают в бой под Очеретино необстрелянных солдат
Оборона ВСУ все больше напоминает тришкин кафтан. Украина бросает в бой маршевые подкрепления, то есть подразделения ВСУ, не понюхавшие пороха, не прошедшие этап боевого слаживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T05:15
2024-07-29T05:15
новости
украина
россия
очеретино
алексей анпилогов
всу
сво
донбасс
бои
наступление
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Ранее иностранные СМИ сообщили, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ попали в окружение под посёлком Прогресс в ДНР.Прорыв этого участка произошел через Очеретино, направление, которое можно назвать Покровским. Это очень важная для ВСУ логистическая линия, которая проходит от Покровска (Красноармейск) на Константиновку и дальше в район Краматорска и Славянска, рассказал эксперт.Это рокадное шоссе, то есть оно идет параллельно линии фронта. Там Украина бросает в бой маршевые подкрепления, то есть подразделения ВСУ, не понюхавшие пороха, не прошедшие этап боевого слаживания, отметил он.Оборона ВСУ все больше напоминает тришкин кафтан. Это лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто стоит по соседству, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, очеретино, алексей анпилогов, всу, сво, донбасс, бои, наступление, вс рф
Новости, Украина, Россия, Очеретино, Алексей Анпилогов, ВСУ, СВО, Донбасс, бои, наступление, ВС РФ

"Не нюхавшие пороха": эксперт рассказал, почему ВСУ бросают в бой под Очеретино необстрелянных солдат

05:15 29.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные учения во Львовской области
Военные учения во Львовской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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Оборона ВСУ все больше напоминает тришкин кафтан. Украина бросает в бой маршевые подкрепления, то есть подразделения ВСУ, не понюхавшие пороха, не прошедшие этап боевого слаживания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее иностранные СМИ сообщили, что два батальона 31-й механизированной бригады ВСУ попали в окружение под посёлком Прогресс в ДНР.
Прорыв этого участка произошел через Очеретино, направление, которое можно назвать Покровским. Это очень важная для ВСУ логистическая линия, которая проходит от Покровска (Красноармейск) на Константиновку и дальше в район Краматорска и Славянска, рассказал эксперт.
Это рокадное шоссе, то есть оно идет параллельно линии фронта. Там Украина бросает в бой маршевые подкрепления, то есть подразделения ВСУ, не понюхавшие пороха, не прошедшие этап боевого слаживания, отметил он.
"Такая же ситуация сложилась под Дзержинском. Наши успехи в наступлении в том числе связаны с тем, что боевые действия велись против подразделений, которыми закрывали бреши в обороне, образовавшиеся после переброски опытных частей с Донбасса на Харьковское направление, чтобы закрыть наш прорыв", - уточнил Анпилогов.
Оборона ВСУ все больше напоминает тришкин кафтан. Это лоскутное одеяло, которое состоит из неприятных для командования ВСУ швов, когда необстрелянные подразделения еще и плохо понимают, кто стоит по соседству, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
О том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру
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