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Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене
Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене - 28.07.2024 Украина.ру
Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене
Находящиеся в российском плену украинские морские пехотинцы из гарнизона мариупольской "Азовстали" после двух лет ожидания обмена обратились к "руководству Украины"
2024-07-28T17:59
2024-07-28T17:59
2024-07-28T17:59
украина
владимир зеленский
азовсталь
вооруженные силы украины
новости
военнопленные
морская пехота
обмен пленными
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"Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", — сказал в видеообращении старший лейтенант 36-й бригады украинской морской пехоты Алексей Собчук.Он напомнил о данных украинскими властями обещаниях быстро обменять военнопленных. Собчук в опубликованном РИА "Новости" видеообращении отметил, что на обмен ушли попавшие в плен гораздо позже их.По его словам, руководство украинской 36-й бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и логистического кризиса, не оставив иных рациональных вариантов, кроме сдачи в плен. Неудобные вопросы украинским чиновникам в видеообращении задали и другие украинские пленные - младшие офицеры, сержанты и матросы.Тем временем дела у ВСУ в зоне СВО идут не очень хорошо. Читайте об этом в нашем материале Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, владимир зеленский, азовсталь, вооруженные силы украины, новости, военнопленные, морская пехота, обмен пленными
Украина, Владимир Зеленский, Азовсталь, Вооруженные силы Украины, Новости, военнопленные, морская пехота, обмен пленными
Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене
Находящиеся в российском плену украинские морские пехотинцы из гарнизона мариупольской "Азовстали" после двух лет ожидания обмена обратились к "руководству Украины"
"Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", — сказал в видеообращении старший лейтенант 36-й бригады украинской морской пехоты Алексей Собчук.
Он напомнил о данных украинскими властями обещаниях быстро обменять военнопленных. Собчук в опубликованном РИА "Новости" видеообращении отметил, что на обмен ушли попавшие в плен гораздо позже их.
"Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше, чем мы, — потому что просто бросило бригаду, — уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались", —сказал украинский военнопленный.
По его словам, руководство украинской 36-й бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и логистического кризиса, не оставив иных рациональных вариантов, кроме сдачи в плен. Неудобные вопросы украинским чиновникам в видеообращении задали и другие украинские пленные - младшие офицеры, сержанты и матросы.
Тем временем дела у ВСУ в зоне СВО идут не очень хорошо. Читайте об этом в нашем материале Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки