Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене - 28.07.2024 Украина.ру
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Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене
Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене - 28.07.2024 Украина.ру
Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене
Находящиеся в российском плену украинские морские пехотинцы из гарнизона мариупольской "Азовстали" после двух лет ожидания обмена обратились к "руководству Украины"
2024-07-28T17:59
2024-07-28T17:59
украина
владимир зеленский
азовсталь
вооруженные силы украины
новости
военнопленные
морская пехота
обмен пленными
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"Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", — сказал в видеообращении старший лейтенант 36-й бригады украинской морской пехоты Алексей Собчук.Он напомнил о данных украинскими властями обещаниях быстро обменять военнопленных. Собчук в опубликованном РИА "Новости" видеообращении отметил, что на обмен ушли попавшие в плен гораздо позже их.По его словам, руководство украинской 36-й бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и логистического кризиса, не оставив иных рациональных вариантов, кроме сдачи в плен. Неудобные вопросы украинским чиновникам в видеообращении задали и другие украинские пленные - младшие офицеры, сержанты и матросы.Тем временем дела у ВСУ в зоне СВО идут не очень хорошо. Читайте об этом в нашем материале Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки
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украина, владимир зеленский, азовсталь, вооруженные силы украины, новости, военнопленные, морская пехота, обмен пленными
Украина, Владимир Зеленский, Азовсталь, Вооруженные силы Украины, Новости, военнопленные, морская пехота, обмен пленными

Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене

17:59 28.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Находящиеся в российском плену украинские морские пехотинцы из гарнизона мариупольской "Азовстали" после двух лет ожидания обмена обратились к "руководству Украины"
"Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", — сказал в видеообращении старший лейтенант 36-й бригады украинской морской пехоты Алексей Собчук.
Он напомнил о данных украинскими властями обещаниях быстро обменять военнопленных. Собчук в опубликованном РИА "Новости" видеообращении отметил, что на обмен ушли попавшие в плен гораздо позже их.
"Очень интересно получается то, что руководство бригады, которое в принципе попало в плен еще раньше, чем мы, — потому что просто бросило бригаду, — уже находится в Украине и, скорее всего, продолжает дальше принимать решения, а мы из-за них практически тут оказались", —сказал украинский военнопленный.
По его словам, руководство украинской 36-й бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и логистического кризиса, не оставив иных рациональных вариантов, кроме сдачи в плен. Неудобные вопросы украинским чиновникам в видеообращении задали и другие украинские пленные - младшие офицеры, сержанты и матросы.
Тем временем дела у ВСУ в зоне СВО идут не очень хорошо. Читайте об этом в нашем материале Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки
 
УкраинаВладимир ЗеленскийАзовстальВооруженные силы УкраиныНовостивоеннопленныеморская пехотаобмен пленными
 
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