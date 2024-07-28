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Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене

Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене - 28.07.2024 Украина.ру

Пленные морпехи с "Азовстали" задали Зеленскому неудобные вопросы об обмене

Находящиеся в российском плену украинские морские пехотинцы из гарнизона мариупольской "Азовстали" после двух лет ожидания обмена обратились к "руководству Украины"

2024-07-28T17:59

2024-07-28T17:59

2024-07-28T17:59

украина

владимир зеленский

азовсталь

вооруженные силы украины

новости

военнопленные

морская пехота

обмен пленными

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"Почему так случается, что мы сидим здесь — вот уже 27-й месяц заканчивается — мы сидим здесь и наблюдаем то, что если идут какие-то переговоры и кого-то меняют, то меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода", — сказал в видеообращении старший лейтенант 36-й бригады украинской морской пехоты Алексей Собчук.Он напомнил о данных украинскими властями обещаниях быстро обменять военнопленных. Собчук в опубликованном РИА "Новости" видеообращении отметил, что на обмен ушли попавшие в плен гораздо позже их.По его словам, руководство украинской 36-й бригады довело ситуацию со снабжением морпехов до отсутствия питания, боеприпасов и логистического кризиса, не оставив иных рациональных вариантов, кроме сдачи в плен. Неудобные вопросы украинским чиновникам в видеообращении задали и другие украинские пленные - младшие офицеры, сержанты и матросы.Тем временем дела у ВСУ в зоне СВО идут не очень хорошо. Читайте об этом в нашем материале Для пополнения ВСУ на фронт впервые отправились осужденные украинки

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украина, владимир зеленский, азовсталь, вооруженные силы украины, новости, военнопленные, морская пехота, обмен пленными