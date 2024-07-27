Украина получит от Запада больше систем Patriot - Ермак - 27.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240727/1056514151.html
Украина получит от Запада больше систем Patriot - Ермак
Украина получит от Запада больше систем Patriot - Ермак - 27.07.2024 Украина.ру
Украина получит от Запада больше систем Patriot - Ермак
Украина от Запада получит "больше" систем ПВО Patriot. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале 27 июля
2024-07-27T10:17
2024-07-27T10:17
новости
украина
андрей ермак
германия
зрк patriot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045488606_68:0:1024:538_1920x0_80_0_0_5671ed7db6e23e2be4dc19f83c9f4bbd.jpg
"Patriot будет больше", — написал он.Ермак не уточнил деталей возможных дополнительных поставок этих систем ПВО на Украину.В начале июля посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что его страна передала Киеву третий комплекс Patriot. Он также сказал, что экипаж комплекса прошел обучение в Германии.
https://ukraina.ru/20240720/1056382510.html
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045488606_293:0:1010:538_1920x0_80_0_0_510b4f2986150cd8bad53e53c40d08f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, андрей ермак, германия, зрк patriot
Новости, Украина, Андрей Ермак, Германия, ЗРК Patriot

Украина получит от Запада больше систем Patriot - Ермак

10:17 27.07.2024
 
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© X / Oleksii Reznikov
Читать в
Украина от Запада получит "больше" систем ПВО Patriot. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале 27 июля
"Patriot будет больше", — написал он.
Ермак не уточнил деталей возможных дополнительных поставок этих систем ПВО на Украину.
В начале июля посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что его страна передала Киеву третий комплекс Patriot. Он также сказал, что экипаж комплекса прошел обучение в Германии.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
20 июля, 18:00
Американские журналисты узнали, почему у США не получится нарастить производство ракет для ЗРК PatriotЯпонские заводы, на которые так рассчитывали в Вашингтоне в вопросах увеличения производства ракет для ЗРК Patriot для последующей передачи их Киеву, не смогут оперативно нарастить выпуск необходимых деталей. О срыве плана США пишет газета Reuters, ссылаясь на свои источники
 
НовостиУкраинаАндрей ЕрмакГерманияЗРК Patriot
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16От действий ВСУ в России с января 2024 года погибли 40 детей
11:00Евросоюз сам толкает Грузию на сотрудничество с Россией. Андрей Арешев о политике ЕС в Закавказье
10:37"Зовите санитаров!" Гаспарян об убийстве Фарион и других безумных событиях на Украине и в США
10:17Украина получит от Запада больше систем Patriot - Ермак
09:41Производственная инфляция на Украине достигла рекорда
09:40Демобилизация на Украине и мобилизация в России. Главное на Украине на утро 27 июля
09:27Режим в Киеве пытается вербовать детей ДНР для участия в диверсиях
08:00Корея: война США и СССР под видом регионального конфликта
20:22Бельгия: по подозрению в терроризме арестована группа чеченцев
19:57Обвиняемый в убийстве Фарион заявил об антипатиях к Путину
19:30Юрий Борисенок: Польша давит на Киев из-за Волынской резни, чтобы избавиться от украинских беженцев
18:30"Этот каток не скоро остановится": эксперт о набирающих обороты "чистках" в Минобороны
18:10Нарушили военную дисциплину. ЕС поощряет Украину, которая шантажирует Венгрию и Словакию нефтью
18:00Арест Булгакова: подробности дела и реакция общества. Итоги 26 июля на Украине
16:02Дмитрий "Орлик" Мирон и "44 правила украинского националиста"
15:48План Барбаросса 2.0 на Украине: американцы рассказали правду о НАТО и жутком времени для США
15:45Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков находится в "Бутырке"
15:10ЕС отправил первый транш 1,5 миллиарда евро из украденных российских активов, Кремль пообещал ответить
14:43Верховная Рада Украины: демобилизации не будет до конца СВО
14:21Россия не смотрит на Трампа через розовые очки — Песков
Лента новостейМолния