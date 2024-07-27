Украина получит от Запада больше систем Patriot - Ермак
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
© X / Oleksii Reznikov
Украина от Запада получит "больше" систем ПВО Patriot. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале 27 июля
"Patriot будет больше", — написал он.
Ермак не уточнил деталей возможных дополнительных поставок этих систем ПВО на Украину.
В начале июля посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что его страна передала Киеву третий комплекс Patriot. Он также сказал, что экипаж комплекса прошел обучение в Германии.
20 июля, 18:00Американские журналисты узнали, почему у США не получится нарастить производство ракет для ЗРК PatriotЯпонские заводы, на которые так рассчитывали в Вашингтоне в вопросах увеличения производства ракет для ЗРК Patriot для последующей передачи их Киеву, не смогут оперативно нарастить выпуск необходимых деталей. О срыве плана США пишет газета Reuters, ссылаясь на свои источники