Украина получит от Запада больше систем Patriot - Ермак

Американские журналисты узнали, почему у США не получится нарастить производство ракет для ЗРК Patriot Японские заводы, на которые так рассчитывали в Вашингтоне в вопросах увеличения производства ракет для ЗРК Patriot для последующей передачи их Киеву, не смогут оперативно нарастить выпуск необходимых деталей. О срыве плана США пишет газета Reuters, ссылаясь на свои источники