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Корея: война США и СССР под видом регионального конфликта

Корея: война США и СССР под видом регионального конфликта - 27.07.2024 Украина.ру

Корея: война США и СССР под видом регионального конфликта

27 июля 1953 года Китай, КНДР и США подписали перемирие, завершившее войну на Корейском полуострове. Южная Корея подписать перемирие отказалась, а Северная Корея неоднократно заявляла о выходе из него

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:00

2024-07-27T08:10

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кндр

корейская война (1950-1953)

война

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В подписанной союзниками по антигитлеровской коалиции Каирской декларации 1943 года указывалось, что Корея после освобождения от японской оккупации "в должное время" станет свободной и независимой. Декларация была конкретизирована на Московском совещании министров иностранных дел СССР, США и Великобритании в декабре 1945 года. Там стороны договорились о пятилетней "опеке" над освобождённой Кореей, хотя американцы первоначально настаивали на 20 годах.Содействием в формировании временного правительства демократической Кореи и соглашением об опеке должна была заниматься совместная советско-американская комиссия, ведь к тому времени Корея была разделена по 38-й параллели на две оккупационные зоны: северную (советскую) и южную (американскую).Однако в связи с началом "холодной войны" работа комиссии провалилась. Американцы, несмотря на возражения советской делегации, перенесли решение корейского вопроса в ООН. Это привело к затягиванию вывода оккупационных войск и началу формирования сепаратных правительств на юге и севере Корейского полуострова.Генассамблея ООН назначила на май 1948 года всеобщие выборы Национального собрания Кореи на всей территории полуострова, однако на севере они не проводились. Советские военные власти, ссылаясь на решения Московского совещания и опасаясь поражения коммунистов на выборах из-за большей численности жителей на Юге, не допустили на Север временную комиссию ООН по Корее.Встреча в апреле 1948 года "четырёх Кимов", лидеров ведущих партий Южной и Северной Кореи, – Ким Гу, Ким Гюсика, Ким Ир Сена и Ким Дубона, – не увенчалась успехом. Несмотря на протесты части населения, в мае 1948 года были проведены выборы в Южной Корее.Депутаты избранного на них Национального собрания в июле 1948 года избрали президентом лидера демократической партии Ли Сын Мана, ставленника США, а в августе 1948 года на территории американской оккупационной зоны была провозглашена Республика Корея. В ответ в сентябре того же года в Пхеньяне была провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Оба правительства претендовали на власть над всей страной.ООН, большинство членов которой находились под влиянием США, признала правительство Южной Кореи и отказалась признать КНДР, что усугубило раскол страны. Шансы на мирное решение корейской проблемы стали призрачными, в 1949 году было зафиксировано 2000 вооружённых провокаций на линии 58-й параллели, причём с обеих сторон, а 25 июня 1950 года одна из них переросла в полномасштабную войну.До того лидер КНДР Ким Ир Сен неоднократно обращался к Иосифу Сталину за поддержкой в деле воссоединения Кореи, но советский лидер долго сомневался. Сталин дал зелёный свет только после создания 1 октября 1949 года Китайской народной республики (КНР), а также после заявления госсекретаря США Дина Ачесона о том, что "Корея не входит в периметр безопасности в Тихоокеанском регионе".30 марта 1950 года Ким Ир Сен отправился в Москву, где встретился со Сталиным, который обещал помощь, но оговорился: надо быть уверенным, что США не вмешаются в конфликт. При этом Сталин считал, что даже если американцы втянутся в боевые действия в Корее, это будет выгодно СССР, поскольку тогда удастся оттянуть начало третьей мировой войны и одновременно революционизировать Дальний Восток.Хотя к боевым действиям готовились и в Южной, и в Северной Корее, однако на первоначальном этапе КНДР оказалась более успешной. Ещё 17 марта 1949 года СССР и КНДР заключили Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве. В его закрытой части Москва обязалась оснастить боевой техникой 6 пехотных дивизий и механизированные части КНДР. Советские военные советники активно участвовали в формировании армии Северной Кореи. Пхеньян также получил 150 самолетов, большое количество трофейной японской техники. Кроме того, в КНДР вернулись 5000 опытных корейских солдат из китайской армии.В результате к июню 1950 года по численности сухопутных войск и количеству артиллерийских орудий армия КНДР превосходила южнокорейскую вдвое, по количеству пулемётов – в 7 раз, автоматов – в 13, танков – в 6,5 раза, самолётов – в 6 раз. Были и субъективные факторы: за неделю до начала боевых действий произошли масштабные перестановки в командовании армии Южной Кореи, и новые командиры не успели разобраться в ситуации.Кроме того, армия Южной Кореи не построила эшелонированную оборону, а 2/3 личного состава находились на демаркационной линии. Большая часть боезапаса и снаряжения южнокорейской армии находилась на складах севернее Сеула, и после его падения на четвертый день войны, 28 июня, две трети снаряжения попало в руки КНДР. К сентябрю 1950 года в руках южан остался только плацдарм у порта Пусан (до 120 км по фронту и до 100-120 км в глубину).Однако к тому времени на основании Резолюции Совета Безопасности ООН от 7 июля 1950 года было создано "Командование ООН в Корее", послужившее прикрытием для формирования экспедиционного корпуса США. Резолюция уполномочила Соединённые Штаты осуществлять руководство всеми силами, противодействующими КНДР, используя флаг ООН "по своему усмотрению", и "предложила" США докладывать СБ ООН о ходе осуществляемых операций. Создалась уникальная ситуация, когда ООН и её войска стали не миротворцами, а воюющей стороной.Это произошло вследствие странной дипломатической позиции Советского Союза. СССР имел право вето, но с января 1950 года бойкотировал заседания Совбеза ООН, требуя передачи места в нём континентальному Китаю вместо Тайваня. Позиция Сталина была такова: поскольку СССР и Китай не участвуют в заседаниях СБ ООН, то решения этого органа нелегитимны. Тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Громыко позже писал в мемуарах, что решение было продиктовано эмоциональным решением Сталина.Формально в состав "Командования ООН в Корее" вошли армейские подразделения 15 стран: Австралии, Бельгии, Канады, Колумбии, Франции, Греции, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Южной Африки, Таиланда, Турции, Великобритании, США и Республики Корея. Однако более 90% контингента составляли американские военнослужащие.В сентябре 1950 года войска США высадились в Инчхоне и начали развивать наступление против войск КНДР. Вскоре перед американцами встал вопрос, останавливаться на 38-й параллели или наступать дальше. ООН изначально санкционировала только восстановление статус-кво, но изменила свое решение, и в ноябре 1950 года началось наступление войск коалиции во главе с США на север.Однако в Вашингтоне допустили ошибку, не предполагая масштабное участие КНР в войне. В КНДР под видом добровольцев вошли около 600 000 солдат и офицеров регулярной армии КНР под командованием Пэн Дэхуая (с советской стороны непосредственное участие в войне принимали только лётчики и зенитчики).В декабре 1950 года китайские войска совместно с армией КНДР освободили Пхеньян, а в январе 1951 года вновь заняли Сеул. Затем соотношение сил выровнялось, в марте Сеул вновь перешёл под контроль американцев. После этого Мао Цзэдун в письме Сталину предположил: война продолжится не меньше двух лет. В результате противоборствующие стороны пришли к необходимости приемлемого для всех перемирия, хотя каждый участник конфликта не хотел выглядеть проигравшим.США начали зондировать советскую позицию, в мае-июне 1951 года американский дипломат Джордж Кеннан встретился с советским представителем в ООН Яковом Маликом, затем Андрей Громыко беседовал с американским послом Аланом Кирком. Стороны решили, что перемирие должен готовить "Комитет шестнадцати" – совещание послов 16 стран, участвующих в войне.Однако переговоры затянулись. Это объяснялось характером войны, которая переросла в столкновение двух сверхдержав, преследовавших свои цели в глобальном противостоянии. Также важно отметить, что переговоры шли без остановки боевых действий, ставших рычагом давления на противника. США даже грозили нанести ядерный удар, демонстративно переместив на Окинаву две атомные бомбы. Тем не менее, уже к ноябрю 1951 года стороны в основном разрешили вопрос о демаркационной линии, которая должна была разделить Южную и Северную Кореи по 38-й параллели.Решающим фактором в заключении перемирия в Корее стали изменения в высших эшелонах власти в Вашингтоне и Москве: победа Дуайта Эйзенхауэра на выборах президента в США в 1952 году и смерть Иосифа Сталина в марте следующего года. 11 марта 1953-го, спустя два дня после похорон Сталина, премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай передал в Москве просьбу Мао Цзэдуна об ускорении переговоров о перемирии. Вскоре Президиум ЦК КПСС признал прежнюю линию на продолжение войны неправильной.Стороны активизировали контакты. 27 мая 1953-го США внесли последние поправки в текст перемирия, после этого переговоры ускорились. Ключевой проблемой стал Ли Сын Ман, требовавший войны до победного конца. США смогли убедить свою марионетку только обещанием сразу после перемирия подписать договор о взаимной обороне.27 июля 1953 года в деревне Пханмунджом соглашение о перемирии подписали Ким Ир Сен, Пэн Дэхуай и американский генерал Марк Уэйн Кларк, который формально представлял "Командование ООН в Корее". Представитель Ли Сын Мана, генерал Чхве Доксин, свою подпись ставить отказался. Стороны обязались прекратить боевые действия и отвести свои войска на 2 км каждая от линии разграничения.Перемирие остановило сползание к мировой войне, но юридическая незавершенность конфликта превратила Корейский полуостров в один из самых взрывоопасных регионов мира. Формально регион до сих пор находится в состоянии войны, поскольку было подписано перемирие, а не мирный договор. Причём Южная Корея перемирие не подписывала, а Северная Корея семь раз объявляла, что больше не будет его соблюдать: в 1994, 1996, 2003, 2006, 2009, 2013, и 2020 годах.Хотя китайские и советские военные были выведены с территории КНДР ещё к концу 1950-х, США сохраняет значительное военное присутствие в Южной Корее. Формально сохраняются и полномочия "Командования ООН в Корее", хотя реально под флагом ООН на демаркационной линии у деревни Пханмунджом находится меньше батальона американских военных.Поскольку решение о передаче США права на флаг ООН без последующего надзора над его использованием было принято Советом Безопасности, отменить его может только СБ, где США имеют право вето. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 1975 году, содержался призыв к скорейшему расформированию "Командования ООН в Корее" и исчезновению любых вооружённых сил под флагом ООН на Корейском полуострове. Однако этот призыв был проигнорирован Вашингтоном.

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