Драгана Трифкович: кто она - 08.04.2024 Украина.ру
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Драгана Трифкович: кто она
Драгана Трифкович: кто она - 08.04.2024 Украина.ру
Драгана Трифкович: кто она
Директор Центра геостратегических исследований (Белград)
2024-04-08T17:14
2024-04-08T17:16
новости
драгана трифкович
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С 2009–2020 гг. на различных политических должностях в партиях "Демократическая партия Сербии" и Сербское движение "Двери" (экономический совет, советник президента, советник председателя парламентской группы в парламенте Сербии по международным делам и безопасности, президент Совета по международным делам и др.).Является членом Межпарламентской комиссии по правам человека бундестага, Альтернатива для Германии с 2019 г., читает лекции по геополитике в Академии при президенте РФ (Брянский филиал).Принимает участие в многочисленных международных конференциях в Сербии, России, Иране, Ливане, ЕС, Африке и др. Постоянный член Совета международных экспертов Ялтинского экономического форума и член Совета экспертов организации "Сильная Россия" (Россия). В качестве эксперта сотрудничает с Центром стратегических оценок и прогнозов и Центром стратегических конъюнкций (РФ). Автор многочисленных текстов и аналитических материалов, опубликованных в сербских, российских, французских, канадских, немецких, иранских и других СМИ, репортажей в СМИ из зон боевых действий.Сотрудник сербского журнала Geopolitika, немецкого журнала ZUERST.Участник множества геополитических проектов в Евразии, в том числе в Донецке, Крыму и т. д.Была международным наблюдателем на выборах в России, Конго, ЮАР, Зимбабве и др.Партнер AFRIC в качестве международного наблюдателя на выборах в африканских странах.Награждена тремя медалями и многочисленными наградами международных организаций и ассоциаций в знак признания ее работы и приверженности развитию международных отношений.Область интересов: конфликтные зоны, вопросы военной безопасности, российско-балканские отношения, Ближний Восток, Африка.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, драгана трифкович
Новости, Драгана Трифкович

Драгана Трифкович: кто она

17:14 08.04.2024 (обновлено: 17:16 08.04.2024)
 
© Личный архив Драгана Трифкович
Драгана Трифкович
© Личный архив
Читать в
Директор Центра геостратегических исследований (Белград)
С 2009–2020 гг. на различных политических должностях в партиях "Демократическая партия Сербии" и Сербское движение "Двери" (экономический совет, советник президента, советник председателя парламентской группы в парламенте Сербии по международным делам и безопасности, президент Совета по международным делам и др.).
Является членом Межпарламентской комиссии по правам человека бундестага, Альтернатива для Германии с 2019 г., читает лекции по геополитике в Академии при президенте РФ (Брянский филиал).
Принимает участие в многочисленных международных конференциях в Сербии, России, Иране, Ливане, ЕС, Африке и др. Постоянный член Совета международных экспертов Ялтинского экономического форума и член Совета экспертов организации "Сильная Россия" (Россия). В качестве эксперта сотрудничает с Центром стратегических оценок и прогнозов и Центром стратегических конъюнкций (РФ).
Автор многочисленных текстов и аналитических материалов, опубликованных в сербских, российских, французских, канадских, немецких, иранских и других СМИ, репортажей в СМИ из зон боевых действий.
Сотрудник сербского журнала Geopolitika, немецкого журнала ZUERST.
Участник множества геополитических проектов в Евразии, в том числе в Донецке, Крыму и т. д.
Была международным наблюдателем на выборах в России, Конго, ЮАР, Зимбабве и др.
Партнер AFRIC в качестве международного наблюдателя на выборах в африканских странах.
Награждена тремя медалями и многочисленными наградами международных организаций и ассоциаций в знак признания ее работы и приверженности развитию международных отношений.
Область интересов: конфликтные зоны, вопросы военной безопасности, российско-балканские отношения, Ближний Восток, Африка.
 
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