Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
ВС РФ наносят удары по маршрутам перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через Русские и Черкасские Тишки, а также водохранилище возле Малой Даниловки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас ВС РФ нужно установить огневой контроль над двумя дорогами, через которые противник осуществляет снабжение в Липцах. Одна дорога идет над дачами через поля, вторая дорога идет через сами Липцы и выходит на дамбу, рассказал обозреватель.
Более того, ВС РФ важно бить по дороге, которая соединяет дамбу через населенные пункты Малые и Большие Проходы, а потом выходит на федеральную трассу "Москва — Белгород — Харьков" и железнодорожную ветку, указал полковник запаса.
"Вокруг Липцев расположены две высоты. Одна — правее участка, откуда ВСУ пытались наступать. Вторая — вдоль дороги через Проходы. За последние три дня наши войска обрабатывают их корректируемыми авиабомбами и РСЗО", - отметил Алёхин.
Также ВС РФ наносят удары по маршрутам перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через Русские и Черкасские Тишки, а также маленькое водохранилище возле Малой Даниловки, которое харьковчане называют просто "Водобут", добавил эксперт.
"То есть мы начали чистить все эти транспортные рукава", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
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