Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах - 26.07.2024 Украина.ру
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Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах
Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах - 26.07.2024 Украина.ру
Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах
ВС РФ наносят удары по маршрутам перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через Русские и Черкасские Тишки, а также водохранилище возле Малой Даниловки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
2024-07-26T04:00
2024-07-26T04:00
новости
россия
харьков
вс рф
сво
логистика
всу
резервы
наступление
авиабомбы
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Сейчас ВС РФ нужно установить огневой контроль над двумя дорогами, через которые противник осуществляет снабжение в Липцах. Одна дорога идет над дачами через поля, вторая дорога идет через сами Липцы и выходит на дамбу, рассказал обозреватель.Более того, ВС РФ важно бить по дороге, которая соединяет дамбу через населенные пункты Малые и Большие Проходы, а потом выходит на федеральную трассу "Москва — Белгород — Харьков" и железнодорожную ветку, указал полковник запаса.Также ВС РФ наносят удары по маршрутам перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через Русские и Черкасские Тишки, а также маленькое водохранилище возле Малой Даниловки, которое харьковчане называют просто "Водобут", добавил эксперт."То есть мы начали чистить все эти транспортные рукава", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, как Китай укрепляет свою роль главного арбитра в разрешении украинского кризиса - в интервью Кирилла Бабаева о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль
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новости, россия, харьков, вс рф, сво, логистика, всу, резервы, наступление, авиабомбы
Новости, Россия, Харьков, ВС РФ, СВО, логистика, ВСУ, резервы, наступление, авиабомбы

Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах

04:00 26.07.2024
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВС РФ наносят удары по маршрутам перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через Русские и Черкасские Тишки, а также водохранилище возле Малой Даниловки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас ВС РФ нужно установить огневой контроль над двумя дорогами, через которые противник осуществляет снабжение в Липцах. Одна дорога идет над дачами через поля, вторая дорога идет через сами Липцы и выходит на дамбу, рассказал обозреватель.
Более того, ВС РФ важно бить по дороге, которая соединяет дамбу через населенные пункты Малые и Большие Проходы, а потом выходит на федеральную трассу "Москва — Белгород — Харьков" и железнодорожную ветку, указал полковник запаса.
"Вокруг Липцев расположены две высоты. Одна — правее участка, откуда ВСУ пытались наступать. Вторая — вдоль дороги через Проходы. За последние три дня наши войска обрабатывают их корректируемыми авиабомбами и РСЗО", - отметил Алёхин.
Также ВС РФ наносят удары по маршрутам перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через Русские и Черкасские Тишки, а также маленькое водохранилище возле Малой Даниловки, которое харьковчане называют просто "Водобут", добавил эксперт.
"То есть мы начали чистить все эти транспортные рукава", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
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