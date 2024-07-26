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Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах

Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах - 26.07.2024 Украина.ру

Полковник запаса раскрыл, как ВС РФ зачищают транспортные "рукава" ВСУ и берут две высоты в Липцах

ВС РФ наносят удары по маршрутам перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через Русские и Черкасские Тишки, а также водохранилище возле Малой Даниловки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T04:00

2024-07-26T04:00

2024-07-26T04:00

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Сейчас ВС РФ нужно установить огневой контроль над двумя дорогами, через которые противник осуществляет снабжение в Липцах. Одна дорога идет над дачами через поля, вторая дорога идет через сами Липцы и выходит на дамбу, рассказал обозреватель.Более того, ВС РФ важно бить по дороге, которая соединяет дамбу через населенные пункты Малые и Большие Проходы, а потом выходит на федеральную трассу "Москва — Белгород — Харьков" и железнодорожную ветку, указал полковник запаса.Также ВС РФ наносят удары по маршрутам перемещения резервов со стороны Харькова в Липцы через Русские и Черкасские Тишки, а также маленькое водохранилище возле Малой Даниловки, которое харьковчане называют просто "Водобут", добавил эксперт."То есть мы начали чистить все эти транспортные рукава", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, как Китай укрепляет свою роль главного арбитра в разрешении украинского кризиса - в интервью Кирилла Бабаева о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль

https://ukraina.ru/20240725/1056456308.html

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новости, россия, харьков, вс рф, сво, логистика, всу, резервы, наступление, авиабомбы