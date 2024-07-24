Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль - 24.07.2024 Украина.ру
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Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль
Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль - 24.07.2024 Украина.ру
Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль
Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев заявил, что Китай упрочивает свою роль главного арбитра в разрешении украинского кризиса.
2024-07-24T18:34
2024-07-24T18:34
интервью
дмитрий кулеба
китай
россия
сша
запад
украина
переговоры
мир
украина.ру
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Об этом российский ученый, историк и востоковед рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 июля прибыл в Китай для переговоров с главой внешнеполитического ведомства Ван И о путях достижения "справедливого мира" в конфликте с Россией, а также для обсуждения украинско-китайских отношений.— Кирилл Владимирович, в чем, на ваш взгляд, значение визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай?— Китай продолжает усилия по разрешению украинского кризиса. На международном уровне его инициативы уже выглядят достаточно весомыми. Такими шагами, как приглашение представителя Украины [в Пекин] и взаимодействием с европейскими лидерами, Китай упрочивает свою роль главного арбитра в разрешении конфликта на Украине.Поддерживая отношения с обеими сторонами конфликта, Китай вполне может выступать беспристрастным и объективным посредником, в отличие, например, от стран Запада. Пекин пытается воспользоваться этой ситуацией и предложить мирные инициативы, которые могут быть позитивно восприняты обеими сторонами.— Почему Китай так активен и заинтересован в теме заморозки военных действий на Украине? Ведь это происходит не на китайской территории.— Для Китая украинский конфликт играет очень важную негативную роль. Китай пытается выстроить глобальную инициативу "Пояс и путь", которая предусматривает строительство новых торговых инфраструктурных путей через Евразию. Какие-либо конфликты и "железные занавесы" в Евразии для него неприемлемы и крайне неудобны — с экономической и политической точек зрения.Более того, в результате украинского конфликта серьезно ухудшились отношения между Китаем и США, Западной Европой, что тоже сильно бьёт по экономическим и политическим интересам страны. Поэтому в интересах Пекина максимально быстро завершить конфликт [на Украине] и вновь наладить отношения с Европой и странами Запада в целом.А далее продолжить политику, которая принесла Китаю основные дивиденды за последние десятилетия, — политику торговой экспансии по всему миру.— Каков характер отношений Китая и Украины?— Я бы не сказал, что отношения между двумя странами очень активны на сегодняшний день, потому что Китай в большей степени занимает пророссийскую позицию на международной арене. Тем не менее, мы видим, что Украина не прерывает своих контактов с Китаем. Более того, Киев делает заявления о том, что именно Пекин может выступить эффективным посредником в урегулировании кризиса.Поэтому Китаю выгодно показывать себя объективным рефери, который не выступает на стороне ни одной из конфликтующих партий, но готов непредвзято выслушивать мнение каждой и прикладывать усилия к тому, чтобы конфликт завершился с максимальным соблюдением интересов всех сторон. Это соответствует внешней политике Китая.— Как вы видите отношения Китая и России? Пекин нам друг, союзник или партнер?— У России с Китаем есть договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. О нашей дружбе многократно говорили лидеры наших стран в ходе многочисленных встреч.Союзником же назвать Китай мы не можем, потому что у нас нет союзного договора, предусматривающего военную взаимопомощь. Однако такое положение дел сегодня устраивает и Россию, и Китай. Обе стороны заявляют, что союзнические отношения — это рудимент Холодной войны. Поэтому Китай и Россия не стремятся к созданию формального союза.Тем не менее, Китай — наш основной партнер: стратегический и торгово-экономический; партнер по диалогу в сфере строительства евразийской безопасности, которая сейчас является магистральным трендом российской внешней политики.— Как победа или проигрыш в спецоперации (СВО) влияет на отношения России и Китая? Пекину важно сохранить сильную Россию за спиной?— Китаю, безусловно, важно, чтобы Россия вышла из конфликта максимально сильной, потому что Пекин сегодня в большей степени опирается на Москву с точки зрения формирования своей безопасности — как энергетической, так и продовольственной.Китаю выгодно сохранить Россию в качестве сильного партнера для строительства единой Евразии. В этом интересы наших стран сходятся. И, конечно, Китай понимает, что сильная Россия — это возможность противовеса Западу. Ведь если Россия потерпит стратегическое поражение, то Китаю придется в одиночку противостоять всему западному миру. Такое противостояние вряд ли окончится в его пользу.— Если у Китая возникнет конфликт с США, какова вероятность, что Россия поддержит его военно-морским флотом? У нас же сильный военно-морской флот на Тихом океане.— Нулевая вероятность. Никаких договоров о подобного рода союзе или взаимопомощи между Россией и Китаем не существует. России, конечно, не выгоден какой-либо конфликт в Восточной Азии. Более того, я думаю, что в ближайшие годы об этом вообще говорить не приходится. Но в любом случае нет каких-то формальных обязательств, которые Россия вынуждена будет применить в случае, если между США и Китаем возникнет какая-то конфликтная ситуация.О том, почему ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине не стоит ожидать, в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность.
https://ukraina.ru/20240723/1056431797.html
https://ukraina.ru/20240722/1056400127.html
https://ukraina.ru/20240722/1056388702.html
китай
россия
сша
запад
украина
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, дмитрий кулеба, китай, россия, сша, запад, украина, переговоры, мир, украина.ру
Интервью, Дмитрий Кулеба, Китай, Россия, США, Запад, Украина, переговоры, мир, Украина.ру

Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль

18:34 24.07.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаКирилл Бабаев интервью
Кирилл Бабаев интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев заявил, что Китай упрочивает свою роль главного арбитра в разрешении украинского кризиса.
Об этом российский ученый, историк и востоковед рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 июля прибыл в Китай для переговоров с главой внешнеполитического ведомства Ван И о путях достижения "справедливого мира" в конфликте с Россией, а также для обсуждения украинско-китайских отношений.
— Кирилл Владимирович, в чем, на ваш взгляд, значение визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай?
— Китай продолжает усилия по разрешению украинского кризиса.
На международном уровне его инициативы уже выглядят достаточно весомыми. Такими шагами, как приглашение представителя Украины [в Пекин] и взаимодействием с европейскими лидерами, Китай упрочивает свою роль главного арбитра в разрешении конфликта на Украине.
Поддерживая отношения с обеими сторонами конфликта, Китай вполне может выступать беспристрастным и объективным посредником, в отличие, например, от стран Запада. Пекин пытается воспользоваться этой ситуацией и предложить мирные инициативы, которые могут быть позитивно восприняты обеими сторонами.
— Почему Китай так активен и заинтересован в теме заморозки военных действий на Украине? Ведь это происходит не на китайской территории.
— Для Китая украинский конфликт играет очень важную негативную роль.
Китай пытается выстроить глобальную инициативу "Пояс и путь", которая предусматривает строительство новых торговых инфраструктурных путей через Евразию. Какие-либо конфликты и "железные занавесы" в Евразии для него неприемлемы и крайне неудобны — с экономической и политической точек зрения.
Более того, в результате украинского конфликта серьезно ухудшились отношения между Китаем и США, Западной Европой, что тоже сильно бьёт по экономическим и политическим интересам страны. Поэтому в интересах Пекина максимально быстро завершить конфликт [на Украине] и вновь наладить отношения с Европой и странами Запада в целом.
А далее продолжить политику, которая принесла Китаю основные дивиденды за последние десятилетия, — политику торговой экспансии по всему миру.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Вчера, 16:49
Кулеба впервые за 12 лет приехал в Китай. На повестке – переговоры о мире на УкраинеВо вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить позиции мирных планов Киева и Пекина по ситуации на Украине
— Каков характер отношений Китая и Украины?
— Я бы не сказал, что отношения между двумя странами очень активны на сегодняшний день, потому что Китай в большей степени занимает пророссийскую позицию на международной арене.
Тем не менее, мы видим, что Украина не прерывает своих контактов с Китаем. Более того, Киев делает заявления о том, что именно Пекин может выступить эффективным посредником в урегулировании кризиса.
Поэтому Китаю выгодно показывать себя объективным рефери, который не выступает на стороне ни одной из конфликтующих партий, но готов непредвзято выслушивать мнение каждой и прикладывать усилия к тому, чтобы конфликт завершился с максимальным соблюдением интересов всех сторон.
Это соответствует внешней политике Китая.
— Как вы видите отношения Китая и России? Пекин нам друг, союзник или партнер?
— У России с Китаем есть договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. О нашей дружбе многократно говорили лидеры наших стран в ходе многочисленных встреч.
Союзником же назвать Китай мы не можем, потому что у нас нет союзного договора, предусматривающего военную взаимопомощь. Однако такое положение дел сегодня устраивает и Россию, и Китай.
Обе стороны заявляют, что союзнические отношения — это рудимент Холодной войны. Поэтому Китай и Россия не стремятся к созданию формального союза.
Тем не менее, Китай — наш основной партнер: стратегический и торгово-экономический; партнер по диалогу в сфере строительства евразийской безопасности, которая сейчас является магистральным трендом российской внешней политики.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
22 июля, 13:00
Кулеба поедет говорить о мире в Китай, несмотря на претензии ЗеленскогоГлава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Китай. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
— Как победа или проигрыш в спецоперации (СВО) влияет на отношения России и Китая? Пекину важно сохранить сильную Россию за спиной?
— Китаю, безусловно, важно, чтобы Россия вышла из конфликта максимально сильной, потому что Пекин сегодня в большей степени опирается на Москву с точки зрения формирования своей безопасности — как энергетической, так и продовольственной.
Китаю выгодно сохранить Россию в качестве сильного партнера для строительства единой Евразии. В этом интересы наших стран сходятся.
И, конечно, Китай понимает, что сильная Россия — это возможность противовеса Западу. Ведь если Россия потерпит стратегическое поражение, то Китаю придется в одиночку противостоять всему западному миру. Такое противостояние вряд ли окончится в его пользу.
— Если у Китая возникнет конфликт с США, какова вероятность, что Россия поддержит его военно-морским флотом? У нас же сильный военно-морской флот на Тихом океане.
— Нулевая вероятность.
Никаких договоров о подобного рода союзе или взаимопомощи между Россией и Китаем не существует. России, конечно, не выгоден какой-либо конфликт в Восточной Азии.
Более того, я думаю, что в ближайшие годы об этом вообще говорить не приходится. Но в любом случае нет каких-то формальных обязательств, которые Россия вынуждена будет применить в случае, если между США и Китаем возникнет какая-то конфликтная ситуация.
Украина за неделю 2 коллаж
22 июля, 06:10
Украина за неделю. США и Китай начинают схватку за РоссиюРезонанс от убийства Ирины Фарион оставил в тени множество событий прошлой недели, которые касаются Украины. Например, выход из предвыборной гонки в США Байдена и активность Трампа, который уже однозначно понимает, что решать украинскую проблему придется ему. И похоже, то, что он придумал, станет для России большим вызовом, чем нынешние санкции
О том, почему ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине не стоит ожидать, в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность.
 
ИнтервьюДмитрий КулебаКитайРоссияСШАЗападУкраинапереговорымирУкраина.ру
 
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