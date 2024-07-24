https://ukraina.ru/20240724/1056459116.html

Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль

Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль - 24.07.2024 Украина.ру

Кирилл Бабаев о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль

Директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев заявил, что Китай упрочивает свою роль главного арбитра в разрешении украинского кризиса.

2024-07-24T18:34

2024-07-24T18:34

2024-07-24T18:34

интервью

дмитрий кулеба

китай

россия

сша

запад

украина

переговоры

мир

украина.ру

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Об этом российский ученый, историк и востоковед рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 июля прибыл в Китай для переговоров с главой внешнеполитического ведомства Ван И о путях достижения "справедливого мира" в конфликте с Россией, а также для обсуждения украинско-китайских отношений.— Кирилл Владимирович, в чем, на ваш взгляд, значение визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай?— Китай продолжает усилия по разрешению украинского кризиса. На международном уровне его инициативы уже выглядят достаточно весомыми. Такими шагами, как приглашение представителя Украины [в Пекин] и взаимодействием с европейскими лидерами, Китай упрочивает свою роль главного арбитра в разрешении конфликта на Украине.Поддерживая отношения с обеими сторонами конфликта, Китай вполне может выступать беспристрастным и объективным посредником, в отличие, например, от стран Запада. Пекин пытается воспользоваться этой ситуацией и предложить мирные инициативы, которые могут быть позитивно восприняты обеими сторонами.— Почему Китай так активен и заинтересован в теме заморозки военных действий на Украине? Ведь это происходит не на китайской территории.— Для Китая украинский конфликт играет очень важную негативную роль. Китай пытается выстроить глобальную инициативу "Пояс и путь", которая предусматривает строительство новых торговых инфраструктурных путей через Евразию. Какие-либо конфликты и "железные занавесы" в Евразии для него неприемлемы и крайне неудобны — с экономической и политической точек зрения.Более того, в результате украинского конфликта серьезно ухудшились отношения между Китаем и США, Западной Европой, что тоже сильно бьёт по экономическим и политическим интересам страны. Поэтому в интересах Пекина максимально быстро завершить конфликт [на Украине] и вновь наладить отношения с Европой и странами Запада в целом.А далее продолжить политику, которая принесла Китаю основные дивиденды за последние десятилетия, — политику торговой экспансии по всему миру.— Каков характер отношений Китая и Украины?— Я бы не сказал, что отношения между двумя странами очень активны на сегодняшний день, потому что Китай в большей степени занимает пророссийскую позицию на международной арене. Тем не менее, мы видим, что Украина не прерывает своих контактов с Китаем. Более того, Киев делает заявления о том, что именно Пекин может выступить эффективным посредником в урегулировании кризиса.Поэтому Китаю выгодно показывать себя объективным рефери, который не выступает на стороне ни одной из конфликтующих партий, но готов непредвзято выслушивать мнение каждой и прикладывать усилия к тому, чтобы конфликт завершился с максимальным соблюдением интересов всех сторон. Это соответствует внешней политике Китая.— Как вы видите отношения Китая и России? Пекин нам друг, союзник или партнер?— У России с Китаем есть договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. О нашей дружбе многократно говорили лидеры наших стран в ходе многочисленных встреч.Союзником же назвать Китай мы не можем, потому что у нас нет союзного договора, предусматривающего военную взаимопомощь. Однако такое положение дел сегодня устраивает и Россию, и Китай. Обе стороны заявляют, что союзнические отношения — это рудимент Холодной войны. Поэтому Китай и Россия не стремятся к созданию формального союза.Тем не менее, Китай — наш основной партнер: стратегический и торгово-экономический; партнер по диалогу в сфере строительства евразийской безопасности, которая сейчас является магистральным трендом российской внешней политики.— Как победа или проигрыш в спецоперации (СВО) влияет на отношения России и Китая? Пекину важно сохранить сильную Россию за спиной?— Китаю, безусловно, важно, чтобы Россия вышла из конфликта максимально сильной, потому что Пекин сегодня в большей степени опирается на Москву с точки зрения формирования своей безопасности — как энергетической, так и продовольственной.Китаю выгодно сохранить Россию в качестве сильного партнера для строительства единой Евразии. В этом интересы наших стран сходятся. И, конечно, Китай понимает, что сильная Россия — это возможность противовеса Западу. Ведь если Россия потерпит стратегическое поражение, то Китаю придется в одиночку противостоять всему западному миру. Такое противостояние вряд ли окончится в его пользу.— Если у Китая возникнет конфликт с США, какова вероятность, что Россия поддержит его военно-морским флотом? У нас же сильный военно-морской флот на Тихом океане.— Нулевая вероятность. Никаких договоров о подобного рода союзе или взаимопомощи между Россией и Китаем не существует. России, конечно, не выгоден какой-либо конфликт в Восточной Азии. Более того, я думаю, что в ближайшие годы об этом вообще говорить не приходится. Но в любом случае нет каких-то формальных обязательств, которые Россия вынуждена будет применить в случае, если между США и Китаем возникнет какая-то конфликтная ситуация.О том, почему ни большой войны России и Запада, ни мира на Украине не стоит ожидать, в интервью Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность.

https://ukraina.ru/20240723/1056431797.html

https://ukraina.ru/20240722/1056400127.html

https://ukraina.ru/20240722/1056388702.html

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Анна Черкасова

интервью, дмитрий кулеба, китай, россия, сша, запад, украина, переговоры, мир, украина.ру