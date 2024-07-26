https://ukraina.ru/20240726/1056485358.html

"Смешали зэков с теробороной": Алёхин рассказал, почему Украина вывела из-под Липцев 92-ю бригаду ВСУ

"Смешали зэков с теробороной": Алёхин рассказал, почему Украина вывела из-под Липцев 92-ю бригаду ВСУ - 26.07.2024 Украина.ру

"Смешали зэков с теробороной": Алёхин рассказал, почему Украина вывела из-под Липцев 92-ю бригаду ВСУ

Сейчас ВС РФ нужно установить хотя бы частичный огневой контроль над двумя дорогами, через которые враг осуществляет снабжение в Липцах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T05:45

2024-07-26T05:45

2024-07-26T05:45

новости

россия

чечня

харьков

геннадий алехин

всу

север

дороги

сво

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306886_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_38296d471cf25a5579627a90e7e5dbee.jpg

После неудачного наступления и огромных потерь в районе Глубокого украинское командование приняло решение срочно убрать оттуда 92-ю бригаду и заменить ее территориальной обороной, смешанной с зэками из пяти харьковских колоний, рассказал эксперт.После этого ВСУ опять попытались атаковать, и у них опять ничего не получилось. Более того, российские разведывательные и штурмовые группы сами стали продвигаться по этим же маршрутам, отметил он.Сейчас ВС РФ нужно установить хотя бы частичный огневой контроль над двумя дорогами, через которые враг осуществляет снабжение в Липцах. Одна дорога идет над дачами через поля, вторая дорога идет через сами Липцы и выходит на дамбу, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, что означает преследование грузинских наемников, воевавших на стороне ВСУ - в интервью Арчила Сихарулидзе о том, почему власти Грузии преследуют наемников, которые воевали на стороне ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240725/1056479955.html

россия

чечня

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, чечня, харьков, геннадий алехин, всу, север, дороги, сво, вс рф