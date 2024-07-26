"Смешали зэков с теробороной": Алёхин рассказал, почему Украина вывела из-под Липцев 92-ю бригаду ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Сейчас ВС РФ нужно установить хотя бы частичный огневой контроль над двумя дорогами, через которые враг осуществляет снабжение в Липцах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
После неудачного наступления и огромных потерь в районе Глубокого украинское командование приняло решение срочно убрать оттуда 92-ю бригаду и заменить ее территориальной обороной, смешанной с зэками из пяти харьковских колоний, рассказал эксперт.
После этого ВСУ опять попытались атаковать, и у них опять ничего не получилось. Более того, российские разведывательные и штурмовые группы сами стали продвигаться по этим же маршрутам, отметил он.
"Они фактически дошли до дамбы, которая находится в конце этого кластера и начале Липцев. Правее от дамбы идет большой овраг и небольшая шоссейная дорога между дачами газовиков и университетскими дачами", - подчеркнул Алёхин.
Сейчас ВС РФ нужно установить хотя бы частичный огневой контроль над двумя дорогами, через которые враг осуществляет снабжение в Липцах. Одна дорога идет над дачами через поля, вторая дорога идет через сами Липцы и выходит на дамбу, подытожил собеседник издания.
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