https://ukraina.ru/20240725/1056474424.html

Командующий Нацгвардии вспомнил об "азовцах"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 июля

Командующий Нацгвардии вспомнил об "азовцах"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 июля - 25.07.2024 Украина.ру

Командующий Нацгвардии вспомнил об "азовцах"*, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 июля

Командующий Нацгвардии Украины назвал количество пленных нацгвардейцев, в том числе боевиков "Азова"*, а также предрёк ВС РФ оборону. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-25T13:00

2024-07-25T13:00

2024-07-25T14:59

эксклюзив

хроники

украина

россия

геннадий алехин

вячеслав гладков

алексей смирнов (губернатор)

вооруженные силы украины

нацгвардия

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056472981_0:337:960:877_1920x0_80_0_0_6beab88ae4f1f4c4dd0ceb8029eacc2b.jpg.webp

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что ВС РФ через месяц-полтора якобы не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону."Трудно. Но ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потерь... Я думаю, ещё месяц-полтора, и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить", - заявил он в интервью украинскому государственному информационному агентству "Укринформ".Это заявление вызвало скепсис у наблюдателей."Через месяц-полтора войска РФ станут в оборону", – командующий Нацгвардии Украины Пивненко. Они не смогут вести активные штурмы сразу по многим направлениям". Думаю раньше. Две-три недели. И снарядов у них нет, и ракеты прямо с конвейера запускают, и стиралок для чипов не хватает", - указал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Также командующий Нацгвардии Украины призвал военных быть гибче."Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачи: если так не работает – пробовать асимметрично. Но кардинально всё не изменишь, на всё нужно время, особенно если говорить о системных изменениях", - подчеркнул Пивненко.Отвечая на вопрос относительно данных от западных аналитиков о том, что ситуация с фортификациями в Украине улучшается, Пивненко заявил, что, когда становишься в оборону, нужно зарываться, причем делать это капитально.В то же время командующий Нацгвардии заявил, что Украине нужно не расслабляться."Нужно развиваться. Если мы будем постоянно на шаг впереди и думать о будущем, то все будет нормально. Самое важное, что может быть сейчас, – это подготовка, развитие учебных центров, закупки вооружения, военной техники, производство нашей страной военной техники, дронов, бронетехники, средств ПВО, ПЗРК, боеприпасов", - указал Пивненко.Также он вспомнил о пленных нацгвардейцах, в т. ч. боевиках бригады "Азов"*."755 [нацгвардейцев находятся в плену]. Многие попали в плен в Мариуполе. Поэтому есть еще большая доля "азовцев"* и бойцов других наших подразделений, которых мы пытаемся вернуть", - заявил Пивненко.По его словам, нацгвардейцев удаётся возвращать почти во время каждого обмена."Мы постоянно контактируем и с профильными ведомствами, и с родными. Я всегда подчеркиваю, что наша задача – вернуть всех домой", - отметил он.Также Пивненко рассказал, что каждый раз встречается с кем-то из тех нацгвардейцев, кого поменяли. Он также заявил, что подразделения и офицеры социального сопровождения работают для решения всех других вопросов соцзащиты, предоставляют информацию о возможности дальнейшего прохождения службы, обучения или увольнения побывавших в плену нацгвардейцев.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ осуществили 24 обстрела, на Горловском — 8 обстрелов, выпустив в общей сложности 76 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица, также ранения получили два гражданских лица. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 2 автомобиля и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка в общей сложности 13 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 10 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 42 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 42 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 6; Козачьи Лагеря — 7; Корсунка — 5; Голая Пристань — 4; Горностаевка — 3; Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 12; Великая Лепетиха — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Подстепное, Обрывка, Алёшки, Днепряны и Кардашинка.Как сообщила Администрация Горностаевского муниципального округа, за прошедшие сутки ВСУ нанесли 34 удара по территории округа."За прошедшие сутки зафиксировано 34 удара со стороны противника. Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры, Горностаевка и Заводовка. В результате обстрелов на территории Каир и Горностаевки возник пожар и была повреждена линия электропередач. Кроме того, зафиксировано 5 атак вражескими дронами по с. Каиры. Информации о пострадавших не поступало", - отмечалось в сообщении.Утром Минобороны России сообщило о пресечённых украинских атаках."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Чёрного моря. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - гласила публикация в телеграм-канале оборонного ведомства.Ранее, в ночь на 25 июля, врио губернатора Алексей Смирнов сообщил о том, что в результате отражения атаки БПЛА загорелся жилой дом."Сегодня в посёлке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. Ожоги получила местная жительница, самостоятельно боровшаяся с огнём. На месте ей оказана необходимая медицинская помощь. Жилье повреждено осколками. Обязательно окажем собственнику необходимую помощь", - рассказал он.До этого Смирнов также рассказал о последствиях обстрела региона со стороны ВСУ."Сегодня во время обстрела в посёлке Волфинский Глушковского района была ранена местная жительница. Она доставлена в Глушковскую районную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. В домовладении повреждены хозяйственные постройки", - писал Смирнов в 21:52.Утром 25 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Ближняя Игуменка, Журавлевка, Петровка, Устинка, Щетиновка, Ясные Зори и хутор Церковный были атакованы с помощью 32 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и 11 БПЛА. Системой ПВО сбиты 10 из них. Повреждены один частный дом, два административных здания сельскохозяйственного предприятия и линия электропередачи. В результате падения фрагментов беспилотника после сбития системой ПВО произошло возгорание сухой травы. Пожарными расчетами очаги возгорания оперативно ликвидированы", - отмечалось в сводке.Над Валуйским городским округом системой ПВО сбиты два БПЛА. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 7 снарядов в ходе 2 обстрелов. Обошлось без последствий на земле."В Грайворонском городском округе по посёлку Горьковский, сёлам Козинка, Новостроевка-Вторая, Мокрая Орловка и Сподарюшино выпущено 9 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 8 беспилотников, системой ПВО сбит один из них. Повреждены один частный дом, надворная постройка и 2 легковых автомобиля", - указывалось в сводке.На территории Красногвардейского района системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка и Муром, хуторам Марьино и Мухин было выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Системой ПВО сбиты 3 из них. Пострадавших и повреждений нет", - отмечалось в сводке.Позднее, в 10:20 Гладков сообщил об обстреле Шебекина."Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Случилась беда... От полученных ранений мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибшего... По предварительной информации, пострадали два мирных жителя. Бойцы территориальной самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. После обследования и оказания медицинской помощи их отпустили домой, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно. На текущий момент повреждения выявлены в двух многоквартирных домах: в одном доме повреждены остекление и фасад, во втором в результате прямого попадания снаряда пробита кровля. На территории промышленного предприятия повреждены производственные помещения. Также посечен фасад коммерческого объекта и повреждён один легковой автомобиль", - написал Гладков в своём телеграм-канале.В 11:06 он рассказал, что ВСУ вновь атаковали населённые пункты Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших не было."В районе села Вознесеновка в результате атаки беспилотника поврежден автобус — выбиты лобовое и боковые стёкла и посечен кузов. Ещё один дрон атаковал частное домовладение в селе Муром. В доме пробита крыша", - рассказал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - "Азов" - запрещённая в РФ террористическая организацияОб обстановке на фронте — в интервью Кирилла Курбатова с военным экспертом Геннадием Алёхиным "Геннадий Алехин: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе".

https://ukraina.ru/20240725/1056467956.html

https://ukraina.ru/20240724/1056461787.html

https://ukraina.ru/20240724/1056447313.html

https://ukraina.ru/20240724/1056439536.html

https://ukraina.ru/20240723/1056436545.html

украина

россия

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, геннадий алехин, вячеслав гладков, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, нацгвардия, "азов", херсонская область