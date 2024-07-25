https://ukraina.ru/20240725/1056467956.html

Видео убийства Фарион, несостоявшийся теракт в аэропорту. Главное на Украине на утро 25 июля

Видео убийства Фарион, несостоявшийся теракт в аэропорту. Главное на Украине на утро 25 июля - 25.07.2024 Украина.ру

Видео убийства Фарион, несостоявшийся теракт в аэропорту. Главное на Украине на утро 25 июля

Одна из ультраправых группировок на Украине взяла на себя ответственность за убийство экс-нардепа "Свободы", филолога Ирины Фарион, опубликовав видео с моментом убийства. Планировавший теракт в аэропорту "Шереметьево" хотел обучаться разведке на Украине

2024-07-25T09:24

2024-07-25T09:24

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Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка NS/WP* (National-Socialism/White Power* - запрещённая в РФ террористическая организация). Видео, на котором якобы запечатлён момент убийства Фарион, было опубликовано в соцсетях. Видео низкого качества, на нём слышен выстрел и женский крик.Неонацисты заявили, что их враг - "любой, кто разжигает внутрирасовую рознь, стравливая белых людей". По их словам, Фарион убил их соратник. Они также цитировали убийцу."Всё, что могу сказать — мы накажем всех тех, кто предавал страну после Майдана. С этого дня начинается расовая революция, я беру на себя ответственность за ликвидацию вредительницы и расовой предательницы Ирины Фарион. Мы доберёмся до врагов украинцев и всей расы в целом!" - заявил тот.Судя по тому, что попало на видео, оно действительно могло быть записано на месте убийства Фарион. По крайней мере, на видео попали два автомобиля, которые были на месте убийства.Группировка NS/WP* (запрещённая в РФ организация — Ред.) была создана в России в начале "нулевых". В апреле 2022 года Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании членов группировки, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьёва."ФСБ РФ совместно с СК РФ задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power (запрещённая в России террористическая организация — Ред.) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьёва", — указывалось в сообщении.В ходе обысков у задержанных изъяли снайперскую винтовку укороченную, восемь зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, а также наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику."Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьёва, после которого они планировали скрыться за рубежом. В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных", — рассказали тогда в ФСБ.Ирина Фарион была убита выстрелом в голову рядом со своим домом 19 июля. Как позднее сообщили соседи, за её подъездом следил молодой человек."Недели две или три назад всегда сидел у нас напротив подъезда около лавки. Стабильно с утра до вечера. Шёл по улице Варшавской, шёл через тоннель и тут на лавке он сидел. Он сидел всегда. Очень интересно он одевался, почему я и обратил внимание. Потому, что было жарко, 40 градусов тепла — по факту у него: кроссовки, носки, спортивные штаны, длинная кофта, как эти американцы ходят, шляпа вот такая и тёмные очки. Вот полностью вот так. Я приезжал, отъезжал — он был. Буквально где-то три дня назад я приехал где-то после обеда, я подъехал, думаю, человек сидит, что-то с ним не так. Я к нему подошёл, говорю: "Я извиняюсь, чем вам помочь?". "Всё хорошо". И он всегда сидел — ногу на ногу клал, руки сложил и смотрел на 6-й подъезд, где живёт пани Ира", - рассказал один из соседей местному телеканалу NТA.Примечательно, что в день убийства камеры на месте событий не работали из-за отключения электроэнергии.Расследование убийства взял под контроль Владимир Зеленский. Делом занялись не только в МВД, но и в СБУ. При этомПри этом советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко обвинил во всём Россию."Ирину Фарион убила р**ня. Именно они единственный бенефициар. Теперь вместо сплочённости против внешнего врага будут устраивать внутренние качели, ссорить украинцев между собой. Так, как в своё время они убили Шеремета и Гонгадзе, уничтожили Черновола и отравили Ющенко. Это же так очевидно", - заявил Лещенко.Партия Фарион — националистическая "Свобода" - также обвинила во всём Россию."Это преступление выгодно Московии и без сомнения совершено ею. Это их извечная тактика — физически истреблять украинскую элиту. За украинский язык Москва стреляет в висок. Почему это стало возможным? Ведь за два с половиной года с начала полномасштабного вторжения Московии не было проведено коренное очищение власти. Наоборот — вражеская агентура и их пособники до сих пор свободно себя чувствуют на Украине. Существа, которые занимали высокие должности, приближали эту войну и делали всё, чтобы Украина в ней проиграла, спокойно ждут московских "освободителей". Десятки из них до сих пор в парламенте. Московский патриархат не запрещён и продолжает работать в интересах московского агрессора. В то же время вопрос украинского языка и украинской идентичности задвинут на задворки, более того, пятая колонна открыто атакует. Все же помнят этот фарс с увольнением Ирины Фарион из Львовской политехники... Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, какой выродок непосредственного его исполнил", - указывалось в заявлении "Свободы".Похороны Фарион состоялись 22 июля. На них призвали русских убираться из Львова. Так, в траурной колонне скандировали: "Москали, вон из Львова! Язык имеет значение". Также Фарион поставили в один ряд со Степаном Бандерой.Позднее Львовский городской совет проголосовал за переименование одной из улиц в честь Фарион. Окончательное решение о переименовании примут после консультаций с родственниками Фарион по выбору подходящей улицы.При этом при жизни Фарион отметилась конфликтами в том числе и националистами из "Азова"* (запрещённая в России организация — Ред.) и 3-й ошбр ВСУ из-за того, что бойцы этих формирований говорят на русском языке. Замкомандира 3-й ошбр Максим Жорин, известный под позывным "Мосе", пригрозил тогда Фарион "побратимами".Желание "горе-террориста"Обвиняемый в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево" Михаил Дарий хотел обучаться в академии разведки Украины, следует из материалов дела, оглашенных гособвинителем во Втором западном окружном военном суде, с которыми ознакомилось РИА Новости."В ноябре 2022 года Дарий высказывает желание обучаться в академии разведки Украины", — отмечается в документах.По данным следствия, фигуранты планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране. Кроме того, они занимались пропагандой терроризма в телеграм-канале."В групповом чате (в Telegram - Ред.) в текстовом сообщении Дария имеется высказывание, выражающее побуждение, связанное с применением насилия, причинением вреда… Идет речь об уничтожении различных структур… уничтожению зданий государственных органов, в частности ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, политических партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, а также организаций, поддерживавших СВО", - говорилось в материалах, оглашенных гособвинителем в суде.По данным следствия, Илья Ковылков и Михаил Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.Согласно картотеке суда, фигурантам дела вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дария также обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Обвинение запросило 28 лет колонии для Дария и 21 год Ковылкову.Примечательно, что на Украине собирают данные о российских аэропортах и объектах инфраструктуры."Сейчас появилась необходимость в информации от МЧС-ников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ", - заявлял в своих недавних видео украинский "волонтёр" Дмитрий Карпенко, известный также как "Апостол".Под эгидой украинских спецслужб он работает с российскими военнопленными: снимает с ними видео. До этого Карпенко собирал информацию о военных, обещая за неё деньги.О визите в Киев Государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина - в статье Михаила Павлива "Тайные цели Ватикана, Ротшильды и Зеленский с Ермаком. Зачем Киев посетил серый кардинал Святого престола"

https://ukraina.ru/20240724/1056461787.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, ирина фарион, украина, россия, telegram, терроризм, нацизм, националисты