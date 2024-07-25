https://ukraina.ru/20240725/1056467510.html

В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram*

В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram* - 25.07.2024 Украина.ру

В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram*

В период ведения активных боевых действий власти страны обязаны вводить жесткие ограничения, что и произошло, в том числе с соцсетью Instagram*, работу которой ограничили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что доступ к ней следует возобновить как можно скорее

2024-07-25T09:13

2024-07-25T09:13

2024-07-25T10:06

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Песков также призвал с пониманием относиться к таким ограничениям, потребность в которых будет минимальной тогда, когда нужно будет "снова задействовать все платформы", чтобы доносить позицию РФ до остального мира. Спикер Кремля убежден, что следует пользоваться всеми возможностями для достижения целей спецоперации. Подробнее о плюсах блокировки Instagram* и Facebook* в РФ читайте в интервью гендиректора маркетингового агентства Tech Marketing Group, советника Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Марии Пешковой на сайте Украина.ру. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240427/1054756636.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кремль, дмитрий песков, instagram, facebook, сво