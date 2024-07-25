В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram*
09:13 25.07.2024 (обновлено: 10:06 25.07.2024)
В период ведения активных боевых действий власти страны обязаны вводить жесткие ограничения, что и произошло, в том числе с соцсетью Instagram*, работу которой ограничили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что доступ к ней следует возобновить как можно скорее
"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram* - Ред.). Это моя точка зрения. Но здесь очень важный момент. Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причём жёсткие", – указал он в ходе выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже".
Песков также призвал с пониманием относиться к таким ограничениям, потребность в которых будет минимальной тогда, когда нужно будет "снова задействовать все платформы", чтобы доносить позицию РФ до остального мира.
Спикер Кремля убежден, что следует пользоваться всеми возможностями для достижения целей спецоперации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
27 апреля, 05:00Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналистаЕсли взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев