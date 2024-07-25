В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram* - 25.07.2024 Украина.ру
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В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram*
В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram* - 25.07.2024 Украина.ру
В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram*
В период ведения активных боевых действий власти страны обязаны вводить жесткие ограничения, что и произошло, в том числе с соцсетью Instagram*, работу которой ограничили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что доступ к ней следует возобновить как можно скорее
2024-07-25T09:13
2024-07-25T10:06
новости
россия
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Песков также призвал с пониманием относиться к таким ограничениям, потребность в которых будет минимальной тогда, когда нужно будет "снова задействовать все платформы", чтобы доносить позицию РФ до остального мира. Спикер Кремля убежден, что следует пользоваться всеми возможностями для достижения целей спецоперации. Подробнее о плюсах блокировки Instagram* и Facebook* в РФ читайте в интервью гендиректора маркетингового агентства Tech Marketing Group, советника Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Марии Пешковой на сайте Украина.ру. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости, россия, кремль, дмитрий песков, instagram, facebook, сво
Новости, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Instagram, Facebook, СВО

В Кремле допустили возможность разблокировки Instagram*

09:13 25.07.2024 (обновлено: 10:06 25.07.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Читать в
В период ведения активных боевых действий власти страны обязаны вводить жесткие ограничения, что и произошло, в том числе с соцсетью Instagram*, работу которой ограничили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что доступ к ней следует возобновить как можно скорее
"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ (к Instagram* - Ред.). Это моя точка зрения. Но здесь очень важный момент. Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения, причём жёсткие", – указал он в ходе выступления на Фестивале новых медиа в "Сенеже".
Песков также призвал с пониманием относиться к таким ограничениям, потребность в которых будет минимальной тогда, когда нужно будет "снова задействовать все платформы", чтобы доносить позицию РФ до остального мира.
Спикер Кремля убежден, что следует пользоваться всеми возможностями для достижения целей спецоперации.
Подробнее о плюсах блокировки Instagram* и Facebook* в РФ читайте в интервью гендиректора маркетингового агентства Tech Marketing Group, советника Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Марии Пешковой на сайте Украина.ру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 05:00
Распространение взглядов: Киселев рассказал, как относится к пропаганде и какой видит миссию журналистаЕсли взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
 
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