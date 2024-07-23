Бронзовый Богдан - самый известный памятник Киева - 23.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20240723/1023856363.html
Бронзовый Богдан - самый известный памятник Киева
Бронзовый Богдан - самый известный памятник Киева - 23.07.2024 Украина.ру
Бронзовый Богдан - самый известный памятник Киева
Одним из ярких символов Киева, знакомых, наверное, всем, кто вообще хоть что-то знает о Киеве – памятник Богдану Хмельницкому на площади перед Софией Киевской. Открытие памятника состоялось 23 июля 1888 года и было приурочено к 900-летию Крещения Руси
2024-07-23T08:03
2024-07-23T08:03
история
украина
киев
памятник
богдан хмельницкий
история украины
xix век
история
российская империя
скульптура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102181/30/1021813006_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_26832efac609f9d24dbd8b6bf469dd6d.jpg
Считается, что инициатором создания памятника был историк Николай Костомаров — автор первой монографии, посвящённой гетману (издана в 1856 году в "Отечественных записках", а в 1859-м — как отдельная книга). Костомаров работал в Киеве с 1845 года (преподавал в Первой гимназии, а затем — в университете). Именно во второй половине 40-х он и выдвинул такую идею. Впрочем, речь шла о целой группе людей, включая историка Михаила Максимовича (его статья, в которой предлагалось установить памятник в Киеве или Переяславе, была напечатана в альманахе "Украинец" в 1859 году) и ректора Духовной академии о. Иннокентия.Надо отметить, что и до Костомарова Хмельницкий рассматривался как ключевой персонаж российской истории, но только он представил гетмана в националистическом свете — как выразителя интересов всего украинского народа в целом (собственно, именно поэтому панславист Костомаров и подписант "мартовских статей" Хмельницкий до сих пор почитаются националистами в качестве "национальных героев").Вновь вопрос об увековечении памяти Хмельницкого возник в ходе дискуссий накануне польского восстания 1863 года. Польский писатель Михаил Грабовский приравнял Хмельницкого к Пугачёву(вообще очень жёсткая характеристика). В ответной статье профессор университета, глава Киевской археографической комиссии Михаил Юзефович заявил, что "историческое место Хмельницкого на Софийской площади, на бронзовом коне в доспехах вождя народного, указывающего мечом на восток".Собственно, именно по инициативе Юзефовича было отправлено прошение на высочайшее имя, а после получения положительного ответа в 1869 году он возглавил комитет по установке памятника. О роли Юзефовича стараются не вспоминать — он был решительным противником "малороссийского сепаратизма" и считается причастным к появлению "эмского указа" и "валуевского циркуляра".Место для установки памятника было выбрано историческое — именно на Софийской площади киевляне в 1649 году встречали Хмельницкого, а в 1654 году — российское посольство. Рассматривался и вариант Бессарабской площади, которую, однако, сочли слишком отдалённой от центра. В то время большинство населения города жило на Подоле, Верхний город и Печерск только обустраивались. Район Бессарабки был включён в город только в 1840-х годах, а рынок основан в 1874 году. Впрочем, в 1869 году Бессарабскую площадь переименовали в площадь Хмельницкого в видах установления памятника, каковое название она и носила до 1881 года.Первый проект памятника, созданного известным скульптором Михаилом Микешиным, был не слишком политкорректным. В соответствии с описанием автора он должен был выглядеть так: "Конная статуя гетмана изображена взлетевшею на верх необделанной гранитной скалы. В правой, высоко поднятой руке его — булава, которою он указывает по направлению к северо-востоку, т.е. к Москве. Левой рукой он крепко осадил своего дикого коня. Под копытами лошади распростёрт труп иезуита, покрытый изорванным польским знаменем; тут же и обрывки разорванных цепей. На пути Хмельницкого, за конём его, помещается сброшенная копытом коня, падающая со скалы, фигура польского пана. Ещё ниже — труп еврея-арендатора, руки которого судорожно закостенели на просфорах, пасхах и награбленной им церковной утвари… Гранитная скала эта, со всеми названными фигурами, должна была стоять на четырёхгранном конической формы пьедестале из киевского лабрадора, а ниже его, к земле, спускались бы гранитные ступени. На трёх сторонах пьедестала — три бронзовых барельефа: 1) Збаражская битва, 2) Переяславская рада и 3) торжественная встреча атамана-освободителя в Киеве, у Софийского храма, духовенством и народом. На переднем плане памятника, ниже Хмельницкого, имела быть помещена группа из пяти фигур: в центре её, под навесом скалы, сидит малороссийский кобзарь, поющий славу народному герою, а его задумчиво слушают — с одной стороны великоросс и белорусс, а с другой малоросс и червонорусс" (галичанин)".Микешин, кстати, автор ряда больших памятников, в том числе монумента "Тысячелетие России" в Новгороде, Екатерине II и М.Ю. Лермонтову в Санкт-Петербурге, Кузьме Минину в Нижнем Новгороде и др. За работу над этим памятником Микешин высочайше был пожалован имением в 1000 десятин в Екатеринославской губернии. Кроме того, он получил 10 тыс. рублей из средств, собранных для сооружения памятника.С 1870 года начался сбор средств со всероссийской подпиской. Собранная сумма оказалась небольшой: по разным данным, от 37 до 48 тыс. рублей (возможно, разница объясняется оплатой работы скульптора), при том что смета Микешина предполагала расходы в размере свыше 145 тыс. Возникли сомнения и относительно целесообразности антипольского и антиеврейского памятника. По легенде, император Александр III изволил вынести резолюцию: "эти народы повергнуты, но они существуют в нашем государстве. Их на памятнике не изображать" (а вы говорите – политкорректность…)В результате комитет решил сократить бюджет проекта, оставив только центральную фигуру гетмана. Скульптор возражал: "если смотреть только в экономическое стекло на памятники, то и самые памятники окажутся роскошью и излишеством, без которых можно обойтись" и ссылался на высочайшую волю (последняя, впрочем, вскоре поменялась).В 1879 году на петербургском заводе Берда была отлита статуя (проект Микешина в металле реализовали Пиюс Велионский и Артюр Обер), на которую Морское ведомство пожертвовало 25,6 т. старой корабельной меди. Портретные черты и особенности одежды Хмельницкого были воспроизведены с помощью консультации историка Владимира Антоновича.За провоз памятника Николаевская железная дорога взяла плату лишь в половинном размере, а правления обществ Московско-Курской и Курско-Киевских железных дорог согласились на бесплатную перевозку.На постамент денег не хватало (приток средств по подписке прекратился из-за других актуальных тем — например, голода в Самарской губернии), и скульптуру хранили во дворе присутственных мест полицейской части Старого Киева (это треугольное в плане здание находится между Софийской и Михайловской площадями — сейчас там размещаются суд, управления МВД и МЧС). Киевляне шутили: "Не успел Богдан въехать в город, как его тут же арестовали" и "прибыл без пашпорта".В 1881 году мастер Яким Иванов собрал монумент на временном кирпичном основании. Вскоре на заборе около будущего памятника, закрытого деревянной конструкцией, появилась надпись:"Змилуйтеся, добрі люди!Коли цій нуді кінець буде?Зніміть з мене оту буду собачу,Нехай я трохи світу побачу!"Средств на постоянный постамент не было. Сначала Виктор Сычугов предложил ступенчатое основание, но процесс не пошёл. Потом в дело вмешался император, предложивший постамент из неотёсанных гранитных глыб. Однако Александр Шиле от такого проекта отказался "по совершенной новости(…) задачи и по отсутствию всяких оснований для составления сметы".Только в 1885 году известнейший киевский архитектор Владимир Николаев создал проект постамента. Средства на строительство (12 тыс. руб.) в виде беспроцентного займа предоставил городской голова Иван Толли (эта сумма была возвращена ему в следующем финансовом году МВД), а камни для постамента подарила управа Киевской крепости (это был гранит, оставшийся после возведения опор Цепного моста). Сам Николаев работал бесплатно, а сэкономленные деньги потратил на изготовление изгороди с фонарями. За эту работу архитектор был удостоен "Анны на шее" — ордена Св. Анны 2-й степени.Отдельный вопрос составляет ориентация памятника. Булава гетмана должна указывать то ли на Москву ("идём туда"), то ли на Варшаву ("отсель грозить мы будем…") На практике он указывает куда-то между этими двумя пунктами, в сторону Швеции. Памятник был изначально неправильно спозиционирован, но если бы он грозил Варшаве, то конь Хмельницкого был бы обращён хвостом к алтарной стене Софийского собора, в связи с чем киевское духовенство обратилось с жалобой в Синод.На постаменте по настоянию Юзефовича было написано: "Волим под царя восточного, православного" и "Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия" (именно эти надписи пытаются сбить петлюровцы в "Белой гвардии" Булгакова). В 1919 и 1924 годах они были заменены на "Богдан Хмельницкий. 1888".В 1950-х годах изгородь вокруг памятника была демонтирована, что нарушило целостность ансамбля памятника и площади. Причины были какие-то административно-бюрократические — некий специалист по делам строительства и архитектуры решил выслужиться перед Хрущёвым, почему-то решив, что ему это понравится. Хрущёву, однако, не понравилось. В 1998 году ограда была восстановлена в первоначальном виде (к счастью, её части сохранились на заводе им. Артёма, где её использовали как… изгородь).Во второй половине 2000-х около ограды был установлен камень в память о присвоении Виктору Ющенко звания гетмана в январе 2005 года. Решение было принято вопреки тому, что в 2004 году Ющенко за неуплату членских взносов был исключен из рядов казачества и "лишен казачьего войскового звания генерал-есаула и войсковых наград".
https://ukraina.ru/20240106/1052524017.html
https://ukraina.ru/20240412/1023297394.html
https://ukraina.ru/20240614/1023895504.html
https://ukraina.ru/20230304/1043945327.html
украина
киев
российская империя
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102181/30/1021813006_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_33dd54a40147e164aec59703733b9fbf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, украина, киев, памятник, богдан хмельницкий, история украины, xix век, российская империя, скульптура, главный архитектор
История, Украина, Киев, памятник, Богдан Хмельницкий, история Украины, XIX век, История, Российская империя, скульптура, главный архитектор

Бронзовый Богдан - самый известный памятник Киева

08:03 23.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одним из ярких символов Киева, знакомых, наверное, всем, кто вообще хоть что-то знает о Киеве – памятник Богдану Хмельницкому на площади перед Софией Киевской. Открытие памятника состоялось 23 июля 1888 года и было приурочено к 900-летию Крещения Руси
Считается, что инициатором создания памятника был историк Николай Костомаров — автор первой монографии, посвящённой гетману (издана в 1856 году в "Отечественных записках", а в 1859-м — как отдельная книга). Костомаров работал в Киеве с 1845 года (преподавал в Первой гимназии, а затем — в университете). Именно во второй половине 40-х он и выдвинул такую идею. Впрочем, речь шла о целой группе людей, включая историка Михаила Максимовича (его статья, в которой предлагалось установить памятник в Киеве или Переяславе, была напечатана в альманахе "Украинец" в 1859 году) и ректора Духовной академии о. Иннокентия.
Надо отметить, что и до Костомарова Хмельницкий рассматривался как ключевой персонаж российской истории, но только он представил гетмана в националистическом свете — как выразителя интересов всего украинского народа в целом (собственно, именно поэтому панславист Костомаров и подписант "мартовских статей" Хмельницкий до сих пор почитаются националистами в качестве "национальных героев").
Вновь вопрос об увековечении памяти Хмельницкого возник в ходе дискуссий накануне польского восстания 1863 года. Польский писатель Михаил Грабовский приравнял Хмельницкого к Пугачёву(вообще очень жёсткая характеристика). В ответной статье профессор университета, глава Киевской археографической комиссии Михаил Юзефович заявил, что "историческое место Хмельницкого на Софийской площади, на бронзовом коне в доспехах вождя народного, указывающего мечом на восток".
Собственно, именно по инициативе Юзефовича было отправлено прошение на высочайшее имя, а после получения положительного ответа в 1869 году он возглавил комитет по установке памятника. О роли Юзефовича стараются не вспоминать — он был решительным противником "малороссийского сепаратизма" и считается причастным к появлению "эмского указа" и "валуевского циркуляра".
Место для установки памятника было выбрано историческое — именно на Софийской площади киевляне в 1649 году встречали Хмельницкого, а в 1654 году — российское посольство. Рассматривался и вариант Бессарабской площади, которую, однако, сочли слишком отдалённой от центра. В то время большинство населения города жило на Подоле, Верхний город и Печерск только обустраивались. Район Бессарабки был включён в город только в 1840-х годах, а рынок основан в 1874 году. Впрочем, в 1869 году Бессарабскую площадь переименовали в площадь Хмельницкого в видах установления памятника, каковое название она и носила до 1881 года.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
6 января, 08:00История
Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князьБогдан Хмельницкий, с точки зрения современной идеологической доктрины, персонаж контраверсийный – и надо бы его забыть, потому что он был против европейской интеграции, но он был руководителем действительно массового движения и одерживал реальные победы, а "битвы под Конотопом". Вопрос этот решат в конце концов. Но пока Хмельницкий на коне
Первый проект памятника, созданного известным скульптором Михаилом Микешиным, был не слишком политкорректным. В соответствии с описанием автора он должен был выглядеть так: "Конная статуя гетмана изображена взлетевшею на верх необделанной гранитной скалы. В правой, высоко поднятой руке его — булава, которою он указывает по направлению к северо-востоку, т.е. к Москве. Левой рукой он крепко осадил своего дикого коня. Под копытами лошади распростёрт труп иезуита, покрытый изорванным польским знаменем; тут же и обрывки разорванных цепей. На пути Хмельницкого, за конём его, помещается сброшенная копытом коня, падающая со скалы, фигура польского пана. Ещё ниже — труп еврея-арендатора, руки которого судорожно закостенели на просфорах, пасхах и награбленной им церковной утвари… Гранитная скала эта, со всеми названными фигурами, должна была стоять на четырёхгранном конической формы пьедестале из киевского лабрадора, а ниже его, к земле, спускались бы гранитные ступени. На трёх сторонах пьедестала — три бронзовых барельефа: 1) Збаражская битва, 2) Переяславская рада и 3) торжественная встреча атамана-освободителя в Киеве, у Софийского храма, духовенством и народом. На переднем плане памятника, ниже Хмельницкого, имела быть помещена группа из пяти фигур: в центре её, под навесом скалы, сидит малороссийский кобзарь, поющий славу народному герою, а его задумчиво слушают — с одной стороны великоросс и белорусс, а с другой малоросс и червонорусс" (галичанин)".
Микешин, кстати, автор ряда больших памятников, в том числе монумента "Тысячелетие России" в Новгороде, Екатерине II и М.Ю. Лермонтову в Санкт-Петербурге, Кузьме Минину в Нижнем Новгороде и др. За работу над этим памятником Микешин высочайше был пожалован имением в 1000 десятин в Екатеринославской губернии. Кроме того, он получил 10 тыс. рублей из средств, собранных для сооружения памятника.
С 1870 года начался сбор средств со всероссийской подпиской. Собранная сумма оказалась небольшой: по разным данным, от 37 до 48 тыс. рублей (возможно, разница объясняется оплатой работы скульптора), при том что смета Микешина предполагала расходы в размере свыше 145 тыс. Возникли сомнения и относительно целесообразности антипольского и антиеврейского памятника. По легенде, император Александр III изволил вынести резолюцию: "эти народы повергнуты, но они существуют в нашем государстве. Их на памятнике не изображать" (а вы говорите – политкорректность…)
Иван Петрович Кавалеридзе
12 апреля, 16:01История
"Украинский Роден" Иван Кавалеридзе 14 (по другим данным 13) апреля 1887 года на хуторе Ладанский Перекоповской волости Роменского уезда Полтавской губернии (сейчас – село Новопетровка Ромёнского район Сумской области) родился Иван Петрович Кавалеридзе, прозванный «украинским Роденом».
В результате комитет решил сократить бюджет проекта, оставив только центральную фигуру гетмана. Скульптор возражал: "если смотреть только в экономическое стекло на памятники, то и самые памятники окажутся роскошью и излишеством, без которых можно обойтись" и ссылался на высочайшую волю (последняя, впрочем, вскоре поменялась).
В 1879 году на петербургском заводе Берда была отлита статуя (проект Микешина в металле реализовали Пиюс Велионский и Артюр Обер), на которую Морское ведомство пожертвовало 25,6 т. старой корабельной меди. Портретные черты и особенности одежды Хмельницкого были воспроизведены с помощью консультации историка Владимира Антоновича.
За провоз памятника Николаевская железная дорога взяла плату лишь в половинном размере, а правления обществ Московско-Курской и Курско-Киевских железных дорог согласились на бесплатную перевозку.
14 июня, 16:01История
Викентий Беретти: итальянец — строитель КиеваКазалось бы, немного абсурдная постановка вопроса. Киев – город с полуторатысячелетней историей, имена строителей которого затерялись в глубине веков. А тут даже дата рождения известна… Тем не менее, у современного Киева строитель всё же есть, и он именно итальянец, так же, как и строители Московского Кремля
На постамент денег не хватало (приток средств по подписке прекратился из-за других актуальных тем — например, голода в Самарской губернии), и скульптуру хранили во дворе присутственных мест полицейской части Старого Киева (это треугольное в плане здание находится между Софийской и Михайловской площадями — сейчас там размещаются суд, управления МВД и МЧС). Киевляне шутили: "Не успел Богдан въехать в город, как его тут же арестовали" и "прибыл без пашпорта".
В 1881 году мастер Яким Иванов собрал монумент на временном кирпичном основании. Вскоре на заборе около будущего памятника, закрытого деревянной конструкцией, появилась надпись:
"Змилуйтеся, добрі люди!
Коли цій нуді кінець буде?
Зніміть з мене оту буду собачу,
Нехай я трохи світу побачу!"
© Василий СтоякинВид на Верхний город с колокольни Софии Киевской (памятник Хмельницкому, здание присутственных мест, Михайловский Златоверхий монастырь)
Вид на Верхний город с колокольни Софии Киевской (памятник Хмельницкому, здание присутственных мест, Михайловский Златоверхий монастырь)
© Василий Стоякин
Вид на Верхний город с колокольни Софии Киевской (памятник Хмельницкому, здание присутственных мест, Михайловский Златоверхий монастырь)
Средств на постоянный постамент не было. Сначала Виктор Сычугов предложил ступенчатое основание, но процесс не пошёл. Потом в дело вмешался император, предложивший постамент из неотёсанных гранитных глыб. Однако Александр Шиле от такого проекта отказался "по совершенной новости(…) задачи и по отсутствию всяких оснований для составления сметы".
Только в 1885 году известнейший киевский архитектор Владимир Николаев создал проект постамента. Средства на строительство (12 тыс. руб.) в виде беспроцентного займа предоставил городской голова Иван Толли (эта сумма была возвращена ему в следующем финансовом году МВД), а камни для постамента подарила управа Киевской крепости (это был гранит, оставшийся после возведения опор Цепного моста). Сам Николаев работал бесплатно, а сэкономленные деньги потратил на изготовление изгороди с фонарями. За эту работу архитектор был удостоен "Анны на шее" — ордена Св. Анны 2-й степени.
4 марта 2023, 08:00История
Самый продуктивный киевский зодчий – Владимир Николаев
Отдельный вопрос составляет ориентация памятника. Булава гетмана должна указывать то ли на Москву ("идём туда"), то ли на Варшаву ("отсель грозить мы будем…") На практике он указывает куда-то между этими двумя пунктами, в сторону Швеции. Памятник был изначально неправильно спозиционирован, но если бы он грозил Варшаве, то конь Хмельницкого был бы обращён хвостом к алтарной стене Софийского собора, в связи с чем киевское духовенство обратилось с жалобой в Синод.
На постаменте по настоянию Юзефовича было написано: "Волим под царя восточного, православного" и "Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия" (именно эти надписи пытаются сбить петлюровцы в "Белой гвардии" Булгакова). В 1919 и 1924 годах они были заменены на "Богдан Хмельницкий. 1888".
В 1950-х годах изгородь вокруг памятника была демонтирована, что нарушило целостность ансамбля памятника и площади. Причины были какие-то административно-бюрократические — некий специалист по делам строительства и архитектуры решил выслужиться перед Хрущёвым, почему-то решив, что ему это понравится. Хрущёву, однако, не понравилось. В 1998 году ограда была восстановлена в первоначальном виде (к счастью, её части сохранились на заводе им. Артёма, где её использовали как… изгородь).
Во второй половине 2000-х около ограды был установлен камень в память о присвоении Виктору Ющенко звания гетмана в январе 2005 года. Решение было принято вопреки тому, что в 2004 году Ющенко за неуплату членских взносов был исключен из рядов казачества и "лишен казачьего войскового звания генерал-есаула и войсковых наград".
© Василий СтоякинПамятный знак в честь избрания В. Ющенко "гетманом казачества" (фото 2017 года)
Памятный знак в честь избрания В. Ющенко гетманом казачества (фото 2017 года)
© Василий Стоякин
Памятный знак в честь избрания В. Ющенко "гетманом казачества" (фото 2017 года)
 
ИсторияИсторияУкраинаКиевпамятникБогдан Хмельницкийистория УкраиныXIX векРоссийская империяскульптураглавный архитектор
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 23 июля
06:40Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы
06:30Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов
06:18Александр Перенджиев: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу
06:10"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы
06:00"Украина перебрасывает свежие силы": эксперт рассказал, что ВС РФ дошли до укрепрайона в Новгородском
05:50Позитивное влияние гастарбайтеров: Ищенко о том, почему украинцев не депортируют из Европы
05:40"Баланс на будущее": Ищенко объяснил, зачем США нужны Зеленский и Порошенко
05:35"По ночам летали с мигалками": командир отряда объяснил, зачем ВСУ запускают "Бабу-ягу" с цветомузыкой
05:30Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США
05:20Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске
05:10Полтора часа в роли президента и пожертвования от Трампа: интересные факты из биографии Камалы Харрис
05:10Украина превратилась в людоедское государство. Украинские эксперты с тревогой о ситуации в своей стране
05:00Все F-16 будут сбиты: командир БАРС-11 о том, почему самолеты НАТО будут гореть также, как "Леопарды"
04:50"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине
04:45Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске
04:40Байден переиграл своего соперника. Юрист-международник раскрыл карты на планы Трампа
04:38Хроника энергетической войны: деструктивный Киев, конфликтный Берлин и неясные перспективы Лондона
04:30"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию
04:20Эксперт объяснил, когда ВС РФ возьмут Прогресс и Воздвиженку, чтобы перерезать главную трассу для ВСУ
Лента новостейМолния