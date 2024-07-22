Мы давим везде: эксперт о том, как ВС РФ выйдут на Славянск-Краматорск, снесут мосты и отрежут Павлоград - 22.07.2024 Украина.ру
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Мы давим везде: эксперт о том, как ВС РФ выйдут на Славянск-Краматорск, снесут мосты и отрежут Павлоград
Мы давим везде: эксперт о том, как ВС РФ выйдут на Славянск-Краматорск, снесут мосты и отрежут Павлоград - 22.07.2024 Украина.ру
Мы давим везде: эксперт о том, как ВС РФ выйдут на Славянск-Краматорск, снесут мосты и отрежут Павлоград
Сейчас российские войска используют тактику Брусиловского прорыва 1916 года, когда войска давили на разных направлениях. Мы делаем то же самое: давим везде и формируем несколько перспективных котлов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-07-22T06:00
2024-07-22T06:00
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Если посмотреть на карту, то с марта продвижение российских частей на Красноармейск было весьма заметно. Сейчас уже формируется один фланг этого котла. И если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре, сообщил инженер.Пока противник пытается держаться. Но под Дзержинском и Северском мы тоже продвигаемся. И рано или поздно ВСУ окажутся в каком-то из этих котлов, уточнил эксперт.Самое главное, что мы уходим от складок местности донецкого рельефа. После выхода ВС РФ на линию Славянск — Красноармейск ВСУ будет сложнее строить оборону, чем сейчас. В гладкой степи зацепиться противнику очень сложно, отметил обозреватель.Кроме того, в случае нашего выхода на этот рубеж у противника будет затруднена логистика. Там есть реки вроде Ореля и Самары. Бойцы снесут эти мосты и снабжать группировку ВСУ будет крайне сложно, указал он."К тому же, в районе Великой Новоселки есть водораздельный хребет. Если мы его преодолеем, мы проникнем на территорию Днепропетровской области и отсечем ВСУ от Павлограда", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина перекрыть весь транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру
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новости, россия, павлоград, угледар, вс рф, днепр, всу, донбасс, славянск, сво, степь, наступление, оборона
Новости, Россия, Павлоград, Угледар, ВС РФ, Днепр, ВСУ, Донбасс, Славянск, СВО, степь, наступление, оборона

Мы давим везде: эксперт о том, как ВС РФ выйдут на Славянск-Краматорск, снесут мосты и отрежут Павлоград

06:00 22.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сейчас российские войска используют тактику Брусиловского прорыва 1916 года, когда войска давили на разных направлениях. Мы делаем то же самое: давим везде и формируем несколько перспективных котлов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Если посмотреть на карту, то с марта продвижение российских частей на Красноармейск было весьма заметно. Сейчас уже формируется один фланг этого котла. И если получится прорваться за Прогресс, это поставит под вопрос существование группировок ВСУ в Курахово и в Угледаре, сообщил инженер.
Пока противник пытается держаться. Но под Дзержинском и Северском мы тоже продвигаемся. И рано или поздно ВСУ окажутся в каком-то из этих котлов, уточнил эксперт.
"Я не знаю, какое из этих направлений более перспективное. Но наши войска используют тактику Брусиловского прорыва 1916 года, когда мы давили на разных направлениях. И после того как мы прорвали одно, другое, третье, фронт противника рухнул, и мы совершили прорыв. Сейчас мы делаем то же самое: давим везде и формируем несколько перспективных котлов", - подчеркнул Васильев.
Самое главное, что мы уходим от складок местности донецкого рельефа. После выхода ВС РФ на линию Славянск — Красноармейск ВСУ будет сложнее строить оборону, чем сейчас. В гладкой степи зацепиться противнику очень сложно, отметил обозреватель.
Кроме того, в случае нашего выхода на этот рубеж у противника будет затруднена логистика. Там есть реки вроде Ореля и Самары. Бойцы снесут эти мосты и снабжать группировку ВСУ будет крайне сложно, указал он.
"К тому же, в районе Великой Новоселки есть водораздельный хребет. Если мы его преодолеем, мы проникнем на территорию Днепропетровской области и отсечем ВСУ от Павлограда", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина перекрыть весь транзит российской нефти и какими могут быть последствия - в интервью Игоря Юшкова: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы на сайте Украина.ру
Ирина Фарион
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Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победилаИрина Фарион — нацистка и людоедка, но радоваться убийству 60-летней тетки я бы не хотел. В целом наши ЛОМы заняли правильную позицию — сказали, что хотели бы, чтобы она дожила до суда. А регулярные политические убийства — это то, что нас на Украине категорические не устраивает и такого не должно быть ни у нас, ни в любом другом месте.
 
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