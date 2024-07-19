https://ukraina.ru/20240719/1056367520.html

Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы

Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы - 19.07.2024 Украина.ру

Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы

Если бы Украина перекрыла транзит всей российской нефти, это был бы яркий популистский санкционный жест. Но поскольку санкции были введены против отдельной компании, этот вопрос будет легче решить, если оставить его на корпоративном уровне

2024-07-19T16:48

2024-07-19T16:48

2024-07-19T16:48

интервью

вооруженные силы украины

украина

венгрия

словакия

энергетика

нефть

газ

дружба

нпз

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А если Россия как государство будет активно влезать в эту историю, это приведет к политизации вопроса, и "Лукойлу" будет сложнее решить эту проблему, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о кризисной ситуации с поставками российской нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба", отметив, что с Киевом, прекратившим транзит, диалога нет."Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Да и потом, решение принималось не на техническом, а на политическом уровне, здесь какой-то диалог у нас отсутствует", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия на государственном уровне пытаться разблокировать транзит или помогать Венгрии и Словакии искать альтернативные способы доставки.По его словам, для получателей российской нефти сложилась кризисная ситуация, но это никак не зависит от нас.- Игорь, почему Москва заняла именно такую позицию?- Все достаточно рационально.Если бы Украина перекрыла транзит всей российской нефти, это был бы яркий популистский санкционный жест. Но поскольку санкции были введены против отдельной компании, этот вопрос будет легче решить, если оставить его на корпоративном уровне. А если Россия как государство будет активно влезать в эту историю, это приведет к политизации вопроса и "Лукойлу" будет сложнее решить эту проблему.Сейчас "Лукойл" может поступить очень просто. Он может подписать дополнительное соглашение со словацкими и венгерскими компаниями, чтобы поменять точку приемки нефти.Сейчас "Лукойл" передает право собственности только после того, как доставил нефть в Венгрию и в Словакию. А так как санкции введены непосредственно против "Лукойла", Украина по сути запрещает прохождение его собственности через свою территорию. Поэтому надо поменять точку приемки, чтобы право собственности на нефть от "Лукойла" переходила венграм и словакам: или на российско-белорусской границе, или на белорусско-украинской границе. Таким образом, на Украину будет поступать нефть, находящаяся в собственности европейских компаний. Тогда претензий никаких не будет. И "Лукойл" будет продавать европейцам прежние объемы нефти, и транзитные объемы останутся такими же.В целом для "Лукойла" было бы невыгодно уходить с европейского рынка. Да, он может перенаправить свою нефть в порт и отправить в Индию, но стоимость доставки морским транспортом куда выше трубопроводов. Поэтому он хотел бы сохранить для себя этот рынок.- А если Украина перекроет весь транзит российской нефти?- Это будет удар по ней же. Во-первых, она получает деньги за транзит. Во-вторых, нефть проходит через Украину в Венгрию, Чехию и Словакии, а потом транзитом из Венгрии в Хорватию и Сербию. Все эти страны насыщают нефтепродуктами рынок Восточной Европы, часть из которых попадает на ту же Украину. Так что и Киев может без нефтепродуктов остаться (как минимум на них цены вырастут), и европейцы останутся без сырья для своих НПЗ.Кстати, восточноевропейские НПЗ были как раз и построены на конце трубы нефтепровода "Дружба". Ее так и называли, потому что имелась в виду дружба Советского Союза с социалистическими республиками. Да, европейцы могут купить нефть где-то еще, но ее потом предстоит перевозить морским транспортом, а потом еще где-то прокачивать по трубе.Поэтому всем выгодно, чтобы остался статус-кво.- Насколько я знаю, в разное время наиболее политизированными были споры по газу, а нефть особенно не трогали. Сейчас что-то изменилось?- Потому что нефтяной рынок всегда был более развитым и более отрегулированным. Но в 2022 году он все равно подвергся политизации. Тем не менее, Венгрия отстояла свои интересы, когда в шестом пакете антироссийских санкций, который начали принимать в конце апреля 2022 года, чтобы исключить оттуда запрет на импорт всей российской нефти. Будапешт весь май не давал его принять, пока Евросоюз не поменял формулировку, чтобы запретить импорт нефти, которая доставляется морским транспортом.- Вы сказали, что если Украина перекроет весь транзит российской нефти, она сама останется без нефтепродуктов. А откуда она сейчас получает солярку для военной техники?- Полностью без нефтепродуктов Украина не останется. Они вырастут в цене, а местами возникнет их дефицит. Крупнейшим поставщиком дизеля на Украину остается Польша. Также солярку поставляют Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария. Все восточноевропейские страны потихоньку перепродают Киеву излишки своей нефти.- Учитывая, из какого количества стран противник получает топливо, наши ВКС не могут накрыть все эти точки.- Да мы пока к этому и не стремимся. Та же Польша в 2022 году уже была крупнейшим поставщиков нефтепродуктов на Украину, активно закупая российскую нефть. Только в феврале 2023 года у Варшавы закончился контракт с "Роснефтью". У нее еще остался небольшой контракт с "Татнефтью", но тут уже Россия не согласовала маршрутные поручения. "Татнефть" просто не смогла доставить туда свою нефть, поставки закончились, а северная ветка нефтепровода была полностью осушена.- Можно ли сказать, что энергетические ресурсы в современном мире играют роль ядерного оружия? В том смысле, что страны мира не применяют ядерное оружие и не прерывают поставки сырья, потому что от этого будет очень плохо всем.- Да, нефтегазовое сдерживание существует. Но мы уже много где прекратили торговлю энергоресурсами. Из-за запрета поставлять нефть морским транспортом значительные часть нашего сырья ушла на азиатский рынок. Уголь мы не поставляем с августа 2022 года. Поставки трубопроводного газа сократились со 160 миллиардов кубов (2021 год) до 27 миллиардов кубов (2023 год). Так что определенный разрыв все же произошел.- Как бы вы прокомментировали новость о том, что Иран и "Газпром" заключили контракт на строительство газопровода через всю территорию Исламской республики, который сопоставим по мощности с двумя "Северными потоками". Его строительство начаться к 2026 году. К тому времени произойдет полный передел энергетического рынка в Европе и в Азии?- Это странная история. Я не думаю, что это твердый контракт. Похоже, "Газпром" договорился с Ираном подсветить тему того, что он может поставлять голубое топливо на альтернативные рынки, чтобы Китай был более сговорчивым по "Силе Сибири-2". Иначе зачем Ирану, который является вторым после России государством по запасам газа, столько нашего сырья?Плюс, я не понимаю, как будет построен этот газопровод. Если он будет морским, то это тоже неясно. Мы же сами десятилетиями блокировали строительство газопровода "Набукко" из Туркмении через Каспий в Азербайджан, чтобы он не пошел в Европу. Если мы решимся что-то построить на море, наш газопровод будут блокировать точно такими же аргументами про экологию.Кстати, раньше Туркмения поставляла газ в Иран, а потом Иран построил на севере страны газопровод и сам себя обеспечивает газом.Поэтому я бы сдержанно относился к этой новости. Не факт, что что-то будет подписано или построено.

https://ukraina.ru/20210726/1031922025.html

https://ukraina.ru/20240714/1056231130.html

https://ukraina.ru/20240717/1056308716.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, вооруженные силы украины, украина, венгрия, словакия, энергетика, нефть, газ, дружба, нпз, иран, газпром